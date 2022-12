MÄRKTE ASIEN/Vielerorts Gewinnmitnahmen - Hongkong mit Nachholbedarf fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte ist an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz festzustellen gewesen. An vielen Börsenplätzen kam es zu kleineren Gewinnmitnahmen, da die Euphorie über das Ende der pandemiebedingten Reisebeschränkungen in China wieder verflogen war. Deutlich nach oben ging es an der Börse Hongkong, wobei sich die Kurse im späten Handelsverlauf von ihren Tageshochs entfernten. Hier bestand Nachholbedarf, denn der dortige Aktienmarkt war am Dienstag - ebenso wie die australische Börse - wegen eines Ersatzfeiertags für den zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

Doch während der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel um 1,3 Prozent zulegte, schloss der S&P/ASX-200 in Sydney 0,3 Prozent im Minus. Verluste verzeichneten ferner die Börsen in Schanghai (-0,3%) und Seoul (-2,2%). Die hohen Verluste am südkoreanischen Aktienmarkt gingen auch auf das Konto zahlreicher Dividendenabschläge. In Tokio gab der Nikkei-225-Index 0,4 Prozent ab.

Produktionsausfälle belasten chinesische Autohersteller

Aktien chinesischer Autohersteller wurden in Hongkong abverkauft, weil es aufgrund von Corona-Ausbrüchen an vielen Orten in China zu Produktionsausfällen kommt. Davon ist auch der US-Hersteller Tesla betroffen, der die Produktionsunterbrechung in seinem Werk in Schanghai verlängern musste, was die Tesla-Aktie am Dienstag in den USA um 11 Prozent abstürzen ließ. In Hongkong sackten Xpeng um über 9 Prozent ab, Li Auto um 6,7 Prozent und Nio um mehr als 10 Prozent.

In Seoul verlor die Aktie von LG Energy Solution, eines Herstellers von Batterien für Elektrofahrzeuge, 4,5 Prozent. Samsung Electronics büßten 2,4 Prozent ein. Dividendenabschläge drückten unter anderem Woori Financial Group um 9,2 Prozent und HD Hyundai, die Muttergesellschaft der Werftbetreiber Korea Shipbuilding & Offshore Engineering sowie Hyundai Heavy Industries, um 5,8 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.086,40 -0,3% -4,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.340,50 -0,4% -8,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.280,45 -2,2% -23,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.087,75 -0,3% -15,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.855,21 +1,3% -16,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.263,19 -0,1% +4,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.463,19 -0,8% -5,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0644 +0,0% 1,0642 1,0661 -6,4%

EUR/JPY 142,64 +0,4% 142,03 141,65 +9,0%

EUR/GBP 0,8850 +0,0% 0,8846 0,8809 +5,3%

GBP/USD 1,2027 -0,0% 1,2030 1,2102 -11,1%

USD/JPY 134,02 +0,4% 133,49 132,86 +16,4%

USD/KRW 1.268,75 -0,3% 1.272,27 1.270,84 +6,7%

USD/CNY 6,9687 +0,1% 6,9601 6,9611 +9,6%

USD/CNH 6,9685 -0,0% 6,9713 6,9697 +9,7%

USD/HKD 7,7907 -0,1% 7,8020 7,8013 -0,1%

AUD/USD 0,6759 +0,4% 0,6731 0,6772 -6,9%

NZD/USD 0,6290 +0,3% 0,6274 0,6312 -7,9%

Bitcoin

BTC/USD 16.621,73 -0,4% 16.680,53 16.878,89 -64,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,29 79,53 -0,3% -0,24 +15,3%

Brent/ICE 83,90 84,33 -0,5% -0,43 +15,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,98 1.812,98 -0,3% -5,00 -1,2%

Silber (Spot) 23,99 24,13 -0,6% -0,14 +2,9%

Platin (Spot) 1.015,35 1.025,00 -0,9% -9,65 +4,6%

Kupfer-Future 3,84 3,83 +0,2% +0,01 -12,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

