DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,84 +0,9%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.232 +0,0%Euro 1,1208 -0,0%Öl 115,1 -1,4%Gold 4.008 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MÄRKTE ASIEN/Vor Zahlenflut und Zinsentscheidungen dominiert Vorsicht

Werte in diesem Artikel
Aktien
MiniMax Group Inc. Registered Shs Unitary
19.65 EUR -1.65 EUR -7.75 %
Charts | News | Analysen
Takara Holdings Inc.
15.10 EUR -0.30 EUR -1.95 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche haben sich die Kursbewegungen an den Börsen und Ostasien meist in engen Grenzen gehalten. Beobachter sprachen von Zurückhaltung vor einer Flut von Unternehmenszahlen und den Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan (BoJ), aber auch der Reserve Bank of New Zealand im Wochenverlauf. Von der US Federal Reserve und der BoJ werden keine Zinsänderungen erwartet. Vor allem im Begleitkommentar der Fed dürften Anleger aber sehr genau auf etwaige Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs achten, hieß es unter Verweis auf den deutlich gestiegenen Ölpreis und das Inflationsrisiko.

Werbung

Am Montag gibt der Ölpreis zwar nach, übergeordnet stützt jedoch weiter die Möglichkeit einer weiteren Eskalation des Nahostkonflikts. Der Iran warnte, dass neue Angriffe der israelischen und US-Streitkräfte groß angelegte Gegenschläge zur Folge hätten. Potenzielle Ziele seien Flughäfen, Ölpipelines und andere wirtschaftsrelevante Infrastruktur in der Golfregion, berichtete das Wall Street Journal schon am Freitag.

In Tokio sank der Nikkei-225-Index um 0,8 Prozent. Der breiter gefasste Topix rückte dagegen um 0,2 Prozent vor. In Seoul fiel der Kospi kräftiger um 1,5 Prozent auf 5.469 Punkte, belastet von Kursverlusten bei Rüstungs- und Finanzwerten. Goldman Sachs hatte das Kursziel für den südkoreanischen Leitindex auf 9.000 Punkte von 12.000 gesenkt. An der Börse in Shanghai schloss der Composite-Index 0,2 Prozent höher, während in Hongkong der Hang-Seng-Index im Späthandel um 0,5 Prozent zulegte.

Unter den Einzelwerten fielen in Hongkong Minimax um 7,7 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass Moonshot am Freitag das Upgrade zum KI-Modell Kimi K3.1 Pro vorgestellt habe. Fanuc gewannen in Tokio 0,9 Prozent. Der Maschinenbauer hatte seine Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Auch Takara Holdings (+1,1%) hatte die Prognosen angehoben.

Werbung

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.809,90 +0,2 +1,1 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.105,73 +0,2 +16,7 08:00

Kospi (Seoul) 5.469,47 -1,5 +29,8 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.212,50 +0,5 -9,4 10:00

Shanghai-Composite 3.697,52 +0,2 -7,0 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.404,95 -0,3 +16,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.377,51 -1,1 -37,8 10:00

Werbung

KLCI (Malaysia) 1.602,14 -0,6 -4,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:12 % YTD

EUR/USD 1,1208 +0,1 1,1202 1,1205 -4,6

EUR/JPY 176,08 +0,2 175,70 176,03 -4,3

EUR/GBP 0,8386 +0,1 0,8375 0,8373 -3,8

USD/JPY 157,08 +0,1 156,86 157,10 +0,3

USD/KRW 1.322,77 -0,1 1.323,60 1.326,10 -8,2

USD/CNY 6,6680 -0,0 6,6702 6,6722 -4,7

USD/CNH 6,6677 -0,0 6,6690 6,6724 -4,4

USD/HKD 7,8439 +0,0 7,8416 7,8411 +0,8

AUD/USD 0,7024 -0,1 0,7033 0,7022 +5,3

NZD/USD 0,5693 -0,1 0,5699 0,5690 -1,1

BTC/USD 80.013,26 -0,5 80.415,80 81.730,20 -8,8

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,40 -1,8 -1,87 103,27

Brent/ICE 115,03 -1,5 -1,69 116,72

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.006,80 +0,3 11,28 3.995,52

Silber 53,88 -0,0 -0,01 53,89

Platin 1.544,10 -0,4 -6,73 1.550,83

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 03:26 ET (07:26 GMT)

Aktuelle MiniMax Group Aktie News

Werbung

MiniMax Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MiniMax Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.