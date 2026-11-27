Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag auf breiter Front auf Erholungskurs gezeigt. Sie folgten laut Marktteilnehmern den Futures auf die US-Aktienindizes, die auf eine sehr feste Eröffnung an der Wall Street hindeuteten. Am Donnerstag war an der Wall Street wegen des Thanksgiving-Feiertags nicht gehandelt worden. Die Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stabilisiere sich weiter, hieß es, wenngleich Unsicherheit über Umfang und Rentabilität der KI-Investitionen zunächst wieder eher im Hintergrund stehe. Marktteilnehmer sprechen außerdem von nachlassenden Sorgen über die US-Handelspolitik, weil geplante neue Zölle bisherige wohl nur ersetzen sollen und so schnell auch nicht kommen dürften.

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Die technologielastige Börse in Seoul machte einen Satz um 4,3 Prozent nach oben. Der Topix in Tokio legte um 1,7 Prozent zu. Kräftig nach oben um 3,7 Prozent ging es auch in Schanghai, während der HSI in Hongkong um 2,0 Prozent stieg. Zur guten Stimmung an den chinesischen Börsen sorgten auch neue Daten zu den Unternehmensgewinnen, die im Oktober ihr Wachstum beschleunigten. Der S&P/ASX-200 in Sydney gewann 0,8 Prozent.

In Tokio bremste derweil nicht, dass sich die Kerninflation im Großraum Tokio im November auf 2,9 nach 2,6 Prozent im Oktober beschleunigte und zum dritten Mal in Folge über dem Inflationsziel der Bank of Japan von 2 Prozent lag. Dies verstärke lediglich ohnehin schon sehr hohe Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan am 18. Dezember, hieß es. Die südkoreanische Zentralbank hatte ihren Leitzins am Donnerstag um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent angehoben und zugleich ihre Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 Prozent erhöht.

Bei den Halbleiteraktien ragten chinesische Titel heraus. In Hongkong schnellten SMIC um 17,4 Prozent nach oben, Hua Hong Grace um 22,0 Prozent. Lenovoa verteuerten sich um knapp 10 Prozent. Die Aktien profitierten von der Erwartung, dass die verschärften US-Exportbeschränkungen für KI-Chips die Nachfrage nach heimischer Halbleiterfertigung in China zusätzlich ankurbeln wird. Mittlerweile soll Nvidia außerdem seine Fertigungspartner angewiesen haben, vorerst keine Server mit Nvidia-Chips mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Hintergrund sind die Bemühungen Washingtons, den Zugang Chinas zu den KI-Chips des Konzerns zu begrenzen.

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In Seoul stiegen SK Hynix um 5,4 Prozent und Samsung Electronics um 4,6 Prozent. Taiwan Semiconductor Manufacturing legten in Taipeh um 1,6 Prozent zu. In Tokio verteuerten sich Kioxia nach dem zweistelligen Plus am Vortag um weitere 8,9 Prozent. Advantest zogen um weitere 7,1 Prozent an, die Aktie des Technologieinvestors Softbank machte 3,1 Prozent gut.

Japan Tobacco gewannen 4,5 Prozent. Die Japaner sollen gemeinsam mit Altria ein Übernahmeangebot für den britischen Tabakkonzern Imperial Brands erwägen.

In Sydney machte die Aktie von Wisetech Global einen Sprung um 15,1 Prozent. Das Management des Softwareunternehmens hat sich zuversichtlich gezeigt, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erfüllen.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.833,60 +0,8 +1,4 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.982,11 +1,7 +12,1 07:30

Kospi (Seoul) 4.915,68 +4,3 +16,6 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.666,40 +2,0 -11,6 09:00

Shanghai-Composite 3.606,49 +3,7 -9,1 08:00

Straits-Times (Singapur) 4.970,68 +0,2 +7,0 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.292,94 +1,0 -38,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.581,62 +0,7 -5,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:15 % YTD

EUR/USD 1,0980 +0,1 1,0967 1,0967 -6,5

EUR/JPY 174,93 +0,1 174,68 174,51 -4,9

EUR/GBP 0,8364 -0,0 0,8365 0,8368 -4,0

USD/JPY 159,30 +0,0 159,25 159,10 +1,7

USD/KRW 1.335,20 -0,6 1.342,95 1.342,82 -7,3

USD/CNY 6,6545 -0,1 6,6597 6,6610 -4,8

USD/CNH 6,6560 -0,1 6,6613 6,6618 -4,6

USD/HKD 7,8307 -0,1 7,8366 7,8390 +0,6

AUD/USD 0,6668 +0,5 0,6632 0,6636 -0,1

NZD/USD 0,5488 +0,3 0,5470 0,5481 -4,7

BTC/USD 61.679,74 +1,5 60.760,60 60.414,27 -29,7

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,21 +3,0 2,53 83,68

Brent/ICE 97,40 +0,9 0,83 96,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.658,59 +2,6 92,45 3.566,14

Silber 44,27 +6,7 2,77 41,50

Platin 1.354,99 +5,0 64,37 1.290,62

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)