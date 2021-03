MÄRKTE ASIEN/Weiter aufwärts - Hongkong von neuen Spannungen belastet

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zum Wochenausklang die Aufwärtstendenz vom Vortag fortgesetzt. Sie folgten damit den guten Vorgaben der Wall Street, wo sich der jüngst besonders die Technologiewerte belastende Anstieg der Anleiherenditen weiter beruhigte. Hierzu trug auch bei, dass die EZB ankündigte, ihre Anleihekäufe zu beschleunigen, um den Anstieg der Anleiherenditen zu begrenzen. Positiv wirkte aber auch, dass das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket in den USA nun in Kraft ist.

Eine Ausnahme machte Hongkong, wo der HSI im Späthandel 1,1 Prozent im Minus lag. Hier drückten politische Spannungen zwischen den USA und China. Die USA haben die geplante Wahlrechtsänderung für die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong erneut scharf kritisiert. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sprach von einem "direkten Angriff auf Hongkongs Wirtschaft, Freiheiten und demokratische Prozesse". China hat die geplante Wahlrechtsänderung derweil bekräftigt und als weiteren "Schlag" nach der Einführung des sogenannten Sicherheitsgesetzes bezeichnet.

Starkes Coupang-Debüt sorgt weiter für Kauflaune bei Softbank

Am stärksten nach oben ging es in Tokio, der Nikkei-Index legte um 1,7 Prozent zu auf 29.717 Punkte. Softbank legten um 3,4 Prozent zu. Hier sorgte der Börsengang von Coupang weiter für Kauflaune. Nachdem zuletzt die Preisspanne für die Aktie des südkoreanischen Online-Versandhändlers angehoben worden war, fiel das Debüt in New York am Donnerstag mit einem Anfangsplus von 70 Prozent spektakulär aus. Am Ende stand ein Plus von 41 Prozent und eine Börsenbewertung des Unternehmens von 88 Milliarden Dollar. Der Vision Funds des japanischen Investors Softbank hält rund 35 Prozent an Coupang.

Rakuten machten einen Sprung um 8,6 Prozent, nach Medienberichten, wonach der E-Commerce-Riese mit Japan Post (+1,1%) eine Partnerschaft eingeht.

In Südkorea (+1,4%) wurden ebenso wie an den anderen Plätzen Technologieaktien favorisiert. Für die Aktie des Chip-Herstellers SK Hynix ging es um 2,2 und für LG Electronics um 3,4 Prozent nach oben. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (+4,8%) wurden von neuen Großaufträgen gestützt.

In Hongkong profitierten Xiaomi (+6,6%) von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms. In Sydney legte der Technologiesektor um 2,3 Prozent zu.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.766,80 +0,79% +2,73% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.717,83 +1,73% +6,44% 07:00

Kospi (Seoul) 3.054,39 +1,35% +6,30% 07:00

Schanghai-Comp. 3.453,08 +0,47% -0,58% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.049,26 -1,14% +7,80% 09:00

Taiex (Taiwan) 16.255,18 +0,47% +10,34% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.096,88 -0,29% +9,22% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.617,53 -0,73% +0,14% 10:00

BSE (Mumbai) 51.534,97 +0,50% +7,66% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:27 % YTD

EUR/USD 1,1943 -0,3% 1,1983 1,1939 -2,2%

EUR/JPY 130,20 +0,1% 130,05 129,72 +3,3%

EUR/GBP 0,8564 -0,0% 0,8567 0,8557 -4,1%

GBP/USD 1,3945 -0,3% 1,3988 1,3953 +2,0%

USD/JPY 109,01 +0,4% 108,52 108,65 +5,6%

USD/KRW 1135,60 +0,4% 1130,85 1133,45 +4,6%

USD/CNY 6,4960 +0,0% 6,4939 6,4946 -0,5%

USD/CNH 6,4989 +0,3% 6,4789 6,4968 -0,1%

USD/HKD 7,7615 +0,0% 7,7595 7,7590 +0,1%

AUD/USD 0,7753 -0,4% 0,7783 0,7768 +0,7%

NZD/USD 0,7190 -0,5% 0,7223 0,7222 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 56.806,00 -2,0% 57.965,50 55.704,00 +95,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,48 66,02 -0,8% -0,54 +34,5%

Brent/ICE 69,09 69,63 -0,8% -0,54 +33,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.710,75 1.722,70 -0,7% -11,95 -9,9%

Silber (Spot) 25,73 26,18 -1,7% -0,44 -2,5%

Platin (Spot) 1.187,43 1.199,88 -1,0% -12,45 +10,9%

Kupfer-Future 4,11 4,14 -0,9% -0,04 +16,7%

