MÄRKTE ASIEN/Weiter Vorsicht wegen Corona - Nur Schanghai im Plus

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Überwiegend Verluste verzeichnen die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Das Auf und Ab setzt sich damit fort. Während die langsamere Ausbreitung des Coronavirus in China und die Hoffnung auf Stimulusmaßnahmen stützen, zeigen sich die Anleger besorgt wegen der Verbreitung außerhalb Chinas und der Auswirkungen der Epidemie auf Unternehmen und Volkswirtschaften.

Am japanischen Markt halten sich Verluste und Gewinne nahezu die Waage. Während die Aktien von Reise- und Einzelhandelsunternehmen fallen, steigen Automobil- und Pharmawerte. Toyota Motor gewinnen 1,4 Prozent, auch wegen des weiter schwächelnden Yen. Ono Pharmaceutical steigern sich um 1,8 Prozent. Die Aktie des Disneypark-Betreibers in Tokio, Oriental Land, fällt um 1,7 Prozent und die des Einzelhändlers Fast Retailing 0,9 Prozent. Die Softbank-Aktie gewinnt 2,5 Prozent. Softbank-Tochter Sprint und T-Mobile US stehen kurz vor der Einigung auf neue Bedingungen für ihre geplante Fusion.

Korea von Zunahme der Infizierten belastet

Am südkoreanischen Markt belastet der erste Corona-Todesfall in dem Land, zudem ist die Zahl der Infizierten deutlich gestiegen. Vor allem Technologiewerte und Chemieaktien werden abverkauft. Etwas abgefedert wird die Stimmung von der Hoffnung auf neue Stimulierungsmaßnahmen. Indexschwergewicht Samsung fallen 1,2 Prozent, Chiphersteller SK Hynix 1 Prozent und Lotte Chemical 1,9 Prozent.

Die chinesischen Börsen laufen in unterschiedliche Richtungen. Während Schanghai 0,1 Prozent zulegt, geht es in Hongkong um 1 Prozent abwärts. Die Epidemie könnte zu einer weiteren Abwertung der regionalen Währungen wie des Hongkong-Dollar führen und damit die Zuflüsse in die Hongkonger Aktien unwahrscheinlicher machen, vermutet KGI. Immobilienentwickler für das Festland stehen besonders unter Druck. So verlieren China Resources Land 1,7 Prozent, nachdem die Vertragsabschlüsse im Januar zurückgegangen sind. Country Garden und China Overseas Land & Investment verlieren 1,5 Prozent bzw. 1,6 Prozent.

In Australien geht es 0,3 Prozent abwärts. Der Einkaufsmanagerindex der Commonwealth Bank of Australia hat den stärksten Rückgang seit der Datenerhebung im Mai 2016 verzeichnet. Fast alle Sektoren geben nach, angeführt von langlebigen Konsumgütern und Energiewerten.

Unter den Fluglinien verlieren Qantas 2,5 und Air China 2,3 Prozent. Die Internationale Fluglinienorganisation IATA beziffert den Umsatzausfall wegen der Coronaepiedemie auf 27,8 Milliarden Dollar.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.139,00 -0,33% +6,81% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.403,48 -0,32% -0,75% 07:00

Kospi (Seoul) 2.162,13 -1,52% -1,62% 07:00

Schanghai-Comp. 3.033,94 +0,12% -0,53% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.351,14 -0,95% -2,05% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.198,81 +0,00% -0,28% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.532,17 -0,18% -3,39% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:56 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0794 +0,1% 1,0787 1,0790 -3,8%

EUR/JPY 120,83 -0,0% 120,87 120,51 -0,9%

EUR/GBP 0,8370 -0,1% 0,8375 0,8364 -1,1%

GBP/USD 1,2896 +0,1% 1,2880 1,2900 -2,7%

USD/JPY 111,95 -0,1% 112,05 111,69 +3,0%

USD/KRW 1206,81 +0,2% 1204,73 1199,33 +4,5%

USD/CNY 7,0319 +0,1% 7,0230 7,0102 +1,0%

USD/CNH 7,0434 -0,0% 7,0461 7,0213 +1,1%

USD/HKD 7,7882 +0,1% 7,7803 7,7770 -0,0%

AUD/USD 0,6601 -0,2% 0,6612 0,6639 -5,8%

NZD/USD 0,6311 -0,4% 0,6334 0,6348 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 9.685,01 +0,7% 9.621,26 9.600,51 +34,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,45 53,88 -0,8% -0,43 -11,5%

Brent/ICE 58,78 59,31 -0,9% -0,53 -10,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.628,56 1.619,90 +0,5% +8,66 +7,3%

Silber (Spot) 18,52 18,40 +0,6% +0,12 +3,8%

Platin (Spot) 981,45 980,95 +0,1% +0,50 +1,7%

Kupfer-Future 2,59 2,59 -0,1% -0,00 -7,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2020 01:05 ET (06:05 GMT)