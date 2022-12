MÄRKTE ASIEN/Weitere Verluste in Tokio - Sydney deutlich erholt

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen am Mittwoch keine einheitliche Tendenz. Nach wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street bewegen sich die Indizes in China kaum vom Fleck, auch in Seoul tut sich wenig. In China bremst die offenbar starke Zunahme der Covid-19-Infektionsfälle nach der Lockerung der Null-Covid-Politik die Kaufneigung. Gemieden werden dort entsprechend Aktien aus dem Reise- und Tourismussektor, während Papiere von Lieferdiensten gesucht sind.

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index nach dem Rutsch vom Vortag um weitere 0,8 Prozent nach auf 26.364 Punkte, weiter belastet davon, dass die japanische Notenbank auf ihrem ultraexpansiven geldpolitischen Kurs einen kleinen Schwenk Richtung Straffung gemacht hat, durch die Ausweitung des Zielbandes für die Zehnjahresrendite. Entsprechend heißt es im Handel, dass Sorgen vor einem steigenden Zinsniveau dominierten.

Die Zehnjahresrendite ist derweil weiter gestiegen auf 0,47 Prozent und hat damit praktisch den oberen Rand des erweiterten Bandes bei 0,5 Prozent bereits erreicht. Der Yen konsolidiert derweil einen kleinen Teil seiner massiven Aufwertung vom Vortag. Im Handel ist von einer zunächst wohl nur technischen Gegenbewegung die Rede.

Unter den Einzelwerten liegen erneut Papiere aus dem Finanzsektor an der Spitze, weil den betreffenden Unternehmen das höhere Zinsniveau höhere Erträge verspricht. Mitsubishi UFJ Financial Group legen um über 7 und Sumitomo Mitsui Financial Group um über 5 Prozent zu. Verkauft werden dagegen unter anderem Aktien von Immobilienunternehmen, denen die steigenden Zinsen das Geschäft schwerer machen.

In Hongkong legt der Kurs des Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges um 0,5 Prozent zu. Das Unternehmen hat nun eine Filiale in New York eröffnet und erwartet sich neue Wachstumsimpulse.

In Sydney kam es derweil nach einer viertägigen Verluststrecke zu einer Erholung. Dort schloss der Leitindex mit einem Plus von 1,3 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.115,10 +1,3% -4,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.363,64 -0,8% -5,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.329,40 -0,2% -21,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.071,55 -0,1% -15,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.140,75 +0,2% -17,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.249,40 -0,1% +3,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.461,90 -0,4% -5,8% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:33 % YTD

EUR/USD 1,0609 -0,1% 1,0625 1,0609 -6,7%

EUR/JPY 140,25 +0,2% 140,01 141,11 +7,2%

EUR/GBP 0,8720 +0,0% 0,8718 0,8727 +3,8%

GBP/USD 1,2167 -0,1% 1,2185 1,2156 -10,1%

USD/JPY 132,19 +0,3% 131,76 132,94 +14,8%

USD/KRW 1.283,62 -0,0% 1.284,06 1.288,36 +8,0%

USD/CNY 6,9705 +0,1% 6,9619 6,9768 +9,7%

USD/CNH 6,9741 +0,2% 6,9621 6,9772 +9,8%

USD/HKD 7,7930 +0,1% 7,7880 7,7844 -0,0%

AUD/USD 0,6663 -0,3% 0,6687 0,6658 -8,2%

NZD/USD 0,6301 -0,7% 0,6344 0,6331 -7,7%

Bitcoin

BTC/USD 16.825,47 -0,3% 16.868,96 16.800,66 -63,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 76,09 -100,0% -76,09 +9,8%

Brent/ICE 79,98 79,99 -0,0% -0,01 +10,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.813,71 1.817,88 -0,2% -4,17 -0,9%

Silber (Spot) 23,95 24,20 -1,0% -0,25 +2,7%

Platin (Spot) 1.005,55 1.012,40 -0,7% -6,85 +3,6%

Kupfer-Future 3,81 3,80 +0,2% +0,01 -13,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

