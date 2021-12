MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Hongkong aber schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--In engen Grenzen uneinheitlich tendieren die asiatischen und australischen Aktienmärkte am Montag. Die US-Vorgaben liegen auf der schwachen Seite, die Indizes dort hatten am, Freitag teils kräftiger nachgegeben, nachdem ein niedriger als erwartet ausgefallener Stellenaufbau in den USA nicht die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik gemindert hatte - auch weil zugleich die Arbeitslosenquote sank. Daneben bleibt die Omikron-Variante des Corona-Virus ein Thema.

In Japan geht es abwärts, gedrückt vor allem von Technologie- und E-Commerce-Aktien, die bereits an der Wall Street verkauft worden waren. Die Erwartung einer falkenhafteren Fed-Politik weckt bei den Anlegern Sorgen über das weltweite Wachstum. Softbank sausen um 7,3 Prozent nach unten, nachdem es unlängst zu Abverkäufen von Portfolio-Unternehmen wie Didi Global oder Alibaba gekommen war.

In Südkorea hat der Markt leicht ins Plus gedreht. Im Blick stehen dort Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen als Antwort auf den Anstieg der Covid-19-Fälle und die Ankunft der Omikron-Variante. Aktien von Unternehmen, die unter Corona leiden, gehen leichter, aber auch Halbleiter- und Internetaktien, die der Wall Street nach unten folgen. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix verliert 1,3 Prozent, die der Internetgruppe Naver 2,2 Prozent.

Technologiewerte in Hongkong unter Druck

In Hongkong setzt sich die Abwärtsfahrt der Vorwoche fort. Die chinesischen Technologiegiganten stehen besonders unter Abgabedruck, nachdem sie bereits am Freitag abverkauft worden waren. Die Anleger schicken die Aktien nach unten, weil die US-Regulierer neue Regeln aufgesetzt haben, denen zufolge ein Delisting ausländischer Aktien möglich ist, wenn bestimmte Anforderungen nicht erfüllt werden. Zur Stimmungseintrübung trägt bei, dass sich der chinesische Fahrdienstleister Didi auf Druck Pekings von der US-Börse zurückziehen wird, worauf die Aktie in den USA um 22 Prozent abgestürzt war. Alibaba sacken um 6,9 Prozent ab und JD.com um 3,7 Prozent.

Der festlandschinesiche Markt hat Verluste im frühen Geschäft aufgeholt. Gebremst wird er durch die steigenden Spannungen mit den USA sowie die Ausbreitung der Omikron-Variante. Stützend sind Hinweise, dass China wahrscheinlich bald eine Senkung des Mindestreservesatzes für Banken bekannt geben wird. Die Citigroup geht von einer Senkung um 50 Basispunkte aus. Chinas Premier Li Keqiang hatte vergangene Woche signalisiert, dass China gezielte und effektive geldpolitische Instrumente einsetzen wird, um die Realwirtschaft zu stützen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.250,40 +0,1% +10,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.941,76 -0,3% +2,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.976,36 +0,3% +3,6% 07:00

Schanghai-Comp. 3.615,47 +0,2% +4,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.460,38 -1,3% -12,9% 09:00

Taiex (Taiwan) 0,00 0% +20,1% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.127,58 +0,8% +9,1% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.490,52 -0,7% -7,7% 10:00

BSE (Mumbai) 0,00 0% +20,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1287 -0,2% 1,1310 1,1294 -7,6%

EUR/JPY 127,57 -0,1% 127,67 128,09 +1,2%

EUR/GBP 0,8530 -0,1% 0,8538 0,8507 -4,5%

GBP/USD 1,3233 -0,1% 1,3246 1,3275 -3,2%

USD/JPY 113,02 +0,1% 112,90 113,41 +9,5%

USD/KRW 1.181,00 0% 1.181,00 1.180,84 +8,8%

USD/CNY 6,3764 0% 6,3764 6,3704 -2,3%

USD/CNH 6,3701 -0,1% 6,3753 6,3718 -2,0%

USD/HKD 7,7966 +0,0% 7,7954 7,7908 +0,6%

AUD/USD 0,7016 +0,2% 0,7000 0,7063 -8,9%

NZD/USD 0,6756 +0,0% 0,6754 0,6785 -6,0%

Bitcoin

BTC/USD 49.130,86 -0,3% 49.278,95 56.771,65 +69,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,80 66,26 +2,3% 1,54 +42,8%

Brent/ICE 71,38 69,88 +2,1% 1,50 +38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.782,81 1.783,30 -0,0% -0,50 -6,1%

Silber (Spot) 22,48 22,55 -0,3% -0,07 -14,8%

Platin (Spot) 942,30 937,80 +0,5% +4,50 -12,0%

Kupfer-Future 4,31 4,27 +0,9% +0,04 +22,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2021 00:46 ET (05:46 GMT)