MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Positive US-Vorgaben verpuffen

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Ereignisarm zeigt sich das Geschäft am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen und in Australien, zumindest wenn man den Indexständen folgt. Dieses bewegen sich in engen Grenzen uneinheitlich. Günstige Vorgaben der Wall Street verpuffen weitgehend. Dort waren die Anleger in Kauflaune, weil sie auf eine weitere Öffnung der Volkswirtschaften und ein Wiederanziehen der globalen Konjunktur setzen.

Am meisten tut sich in Seoul, wo der Kospi um 0,4 Prozent zulegt. Ansonsten lautet die Tendenz behauptet. In Tokio liegt der Nikkei-Index knapp behauptet bei 20.560 Punkten. Stark gesunkene Ex- wie Importe Japans im April bewegen nicht. Der Einbruch der Exporte fiel mit 21,9 Prozent zum Vorjahr zwar dramatisch aus, allerdings hatten Ökonomen sogar einen Absturz um 22,7 Prozent befürchtet.

Als Bremsfaktor werden in Asien die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China genannt, die schnell auch wieder in gegenseitigen Handelsbeschränkungen eskalieren könnten. Daneben gibt es beunruhigende Zahlen von der Ausweitung der Corona-Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete zuletzt mit 106.000 Fällen eine neue weltweite Rekordzahl täglicher Neuinfektionen. Die Gesundheitsbehörde befürchtet insbesondere schwerwiegende Folgen für ärmere Länder.

In Schanghai warten die Anleger derweil auf den jährlich stattfindenden Nationalen Volkskongress am Freitag, der Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschließen könnte. Der Druck sei hoch, heißt es, denn nach Schätzung der Ratingagentur Fitch könnten 30 Prozent der chinesischen Arbeiter in den Städten des Landes ihren Arbeitsplatz während der Krise verloren haben.

Unter den Einzelaktien schnellen in Hongkong Viva Biotech Holdings um rund 14 Prozent nach oben, gestützt von Berichten über eine geplante Übernahme von 60 Prozent an Langhua Pharmaceutical. In Tokio geht es Shimadzu dagegen um 3,1 Prozent abwärts, nachdem der Hersteller von Präzisionsinstrumenten eine Dividendensenkung ankündigte und einen Einbruch des Nettogewinns um 50 Prozent. Taiheiyo Cement profitieren von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs und gewinnen über 12 Prozent.

