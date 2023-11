MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Tokio freundlich

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten und auch an der Börse in Sydney fallen die Bewegungen der Indizes am Mittwoch im Handelsverlauf gering aus. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich. Am meisten tut sich in Tokio, wo der Nikkei-225 etwas Fahrt aufnimmt, nachdem er im Minus gestartet war. Er liegt im späten Geschäft 0,5 Prozent höher bei 33.516 Punkten.Etwas Rückenwind kommt vom nachgebenden Yen. Am Donnerstag findet in Japan wegen eines Feiertags kein Handel statt. In Schanghai und in Hongkong geben die Marktbarometer leicht nach, Sydney hat bereits geschlossen, dort war die Tendenz behauptet.

Dem Handel fehlen frische Impulse, nachdem sich auch an der Wall Street am Vortag nur wenig getan hatte. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbankskitzung hatte keine neuen Erkenntnosse über die weitere Zinspolitik gebracht. "Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der Ausschuss in der Position war, vorsichtig vorzugehen", heißt es in der Aufzeichnung. Weiter will die US-Notenbank demnach vor allem datenabhängig agieren.

Unter den Einzelwerten vollziehen Baidu (+5,2%) die Aufwärtsbewegung nach, die die Aktie bereits am der Nasdaq gezeigt hatte. Der Internetriese hatte trotz der schwächelnden Konjunktur und einer allgemeinen Konsumzurückhaltung positive Quartalszahlen vorgelegt. Der Gewinn erreichte 996 Millionen Dollar und fiel damit 23 Prozent höher aus als im Vorjahr und zugleich höher als erwartet.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.073,40 -0,1% +0,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.516,00 +0,5% +28,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.514,10 +0,1% +12,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.061,02 -0,2% -0,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.729,12 -0,0% -10,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.113,63 +0,6% -3,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.454,96 -0,6% -2,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0908 -0,0% 1,0911 1,0961 +1,9%

EUR/JPY 162,12 +0,2% 161,77 161,60 +15,5%

EUR/GBP 0,8707 +0,0% 0,8704 0,8747 -1,6%

GBP/USD 1,2528 -0,1% 1,2536 1,2531 +3,6%

USD/JPY 148,62 +0,2% 148,27 147,46 +13,4%

USD/KRW 1.296,63 +0,0% 1.296,18 1.286,76 +2,8%

USD/CNY 7,0945 -0,0% 7,0969 7,0959 +2,8%

USD/CNH 7,1391 -0,1% 7,1469 7,1331 +3,1%

USD/HKD 7,7986 +0,0% 7,7957 7,7930 -0,1%

AUD/USD 0,6548 -0,1% 0,6553 0,6577 -3,9%

NZD/USD 0,6039 -0,2% 0,6048 0,6073 -4,9%

Bitcoin

BTC/USD 36.399,79 +0,0% 36.397,05 37.315,09 +119,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 82,42 82,45 -0,0% -0,03 +1,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.998,63 1.998,43 +0,0% +0,21 +9,6%

Silber (Spot) 23,81 23,78 +0,2% +0,04 -0,7%

Platin (Spot) 936,30 937,50 -0,1% -1,20 -12,3%

Kupfer-Future 3,79 3,81 -0,6% -0,02 -0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

