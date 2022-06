MÄRKTE ASIEN/Wenig dynamische Erholung im Sog der Wall Street

Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.447,4

Von Steffen Gosenheimer

TIOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach der positiven Reaktion der Wall Street auf die wie erwartet mit 75 Basispunkten groß ausgefallene Zinserhöhung der US-Notenbank geht es am Donnerstag auch an den asiatischen Börsen nach oben. Die Aufwärtsbewegung ist aber wenig dynamisch und laut Marktteilnehmern in erster Linie der Aussage von Fed-Chairman Powell zu verdanken, wonach derlei große Zinserhöhungen nicht die Regel werden sollen. Zugleich schloss Powell sie für Juli aber nicht aus. Daneben gibt es Hoffnungen, dass es der Fed gelingen wird, so die Inflation erfolgreich einzudämmen.

Im Handel heißt mit Blick auf die Notenbanken in Südkorea und Australien aber nun auch, dass diese ihren Straffungszyklus nun verschärfen könnten. Zu hören ist außerdem von Schnäppchenkäufen nach der jüngsten Verlustserie an einigen Börsen im Vorfeld der US-Zinsentscheidung.

In Tokio erholt sich der Nikkei-225-Index nach den jüngsten derben Verlusten um 1,1 Prozent auf 26.625 Punkte. Etwas Rückenwind kommt hier von etwas stärker als erwartet gestiegenen Exporten im Mai, Gegenwind vom im Vergleich zu gleichen Vortageszeit festeren Yen. Für den Kospi in Seoul geht es um 1,3 Prozent nach oben, er hatte aber auch schon 2 Prozent im Plus gelegen.

Lediglich kleine Gewinne werden in Sydney und in Schanghai gesehen. Allerdings hatte sich Schanghai zuletzt bereits etwas von der Abwärtsbewegung abkoppeln können, wie auch Hongkong, wo er HSI um 0,4 Prozent nachgibt. Hintergrund waren bestätigte Zinsen in China, begleitet von günstig ausgefallenen Inflationsdaten und Konjunkturzahlen.

In Hongkong wie auch anderswo heißt es, das in den USA deutlich gestiegene Zinsniveau könne dazu führen, dass Gelder aus Schwellenländern abgezogen und in den USA angelegt würden.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.611,20 +0,2% -11,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.635,46 +1,2% -7,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.478,25 +1,3% -16,8% 08:00

Schanghai-Comp. 3.313,53 +0,2% -9,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.223,21 -0,4% -9,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.140,44 +1,1% -0,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.467,95 +0,6% -5,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:50 % YTD

EUR/USD 1,0440 -0,1% 1,0447 1,0457 -8,2%

EUR/JPY 140,27 +0,3% 139,83 140,90 +7,2%

EUR/GBP 0,8593 +0,1% 0,8581 0,8694 +2,3%

GBP/USD 1,2149 -0,2% 1,2171 1,2028 -10,2%

USD/JPY 134,38 +0,4% 133,85 134,77 +16,7%

USD/KRW 1.284,70 +0,5% 1.278,38 1.291,32 +8,1%

USD/CNY 6,6999 -0,2% 6,7141 6,7230 +5,4%

USD/CNH 6,7038 +0,4% 6,6745 6,7276 +5,5%

USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8497 7,8500 +0,7%

AUD/USD 0,7018 +0,1% 0,7008 0,6907 -3,4%

NZD/USD 0,6292 +0,1% 0,6286 0,6220 -7,8%

Bitcoin

BTC/USD 22.304,75 +0,5% 22.189,31 21.272,33 -51,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 116,06 115,31 +0,7% 0,75 +59,5%

Brent/ICE 119,08 118,51 +0,5% 0,57 +60,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.830,75 1.834,30 -0,2% -3,55 +0,1%

Silber (Spot) 21,66 21,69 -0,1% -0,03 -7,1%

Platin (Spot) 944,00 943,95 +0,0% +0,05 -2,7%

Kupfer-Future 4,19 4,16 +0,6% +0,02 -5,7%

June 16, 2022 00:39 ET (04:39 GMT)