MÄRKTE ASIEN/Wenig verändert - Fehlende Impulse aus den USA

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien bewegt sich am Dienstag wenig. Teilnehmer verweisen auf die fehlenden Impulse von der Wall Street, wo am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Zudem warte der Markt auf Inflationsdaten aus den USA am Freitag, die Hinweise auf den Zinskurs der US-Notenbank liefern könnten. Dann steht der PCE-Deflator, der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator, auf der Agenda. Zuletzt hatten die Zinssenkungshoffnungen des Marktes einen kräftigen Dämpfer erhalten. Mehrheitlich wird jetzt erst für September mit einer ersten Zinssenkung der Fed gerechnet.

Der Aktienmarkt in Schanghai tritt auf der Stelle, in Hongkong steigt dagegen der Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent. Hier sind Halbleiter- und Immobilienwerte gesucht. Die Regierung in Peking wird auch weiter die Halbleiterindustrie stützen. Dazu wird ein neuer Fonds im Volumen von 344 Milliarden Yuan - umgerechnet 43,7 Milliarden Euro - aufgelegt, der zum Aufbau lokaler Lieferketten genutzt werden soll. Ziel ist es, die Technologielücke zu den USA zu schließen. Der Fonds ist die dritte Phase im Rahmen eines laufenden Unterstützungsprogramms. Das Volumen ist doppelt so groß wie jenes der 2014 und 2019 aufgelegten Fonds zusammen. Bei den Einzelwerten gewinnen in Hongkong Semiconductor Manufacturing International 0,2 Prozent und Hua Hong Semiconductor klettern um 1,7 Prozent.

Noch deutlicher fallen die Gewinne bei den Werten aus dem Immobilien-Sektor aus, nachdem die Regierung in Schanghai am späten Montag die Beschränkungen für den Hauskauf weiter gelockert hat. Die Aktien von Longfor Group erhöhen sich um 0,2 Prozent und Shimao Group Holdings gewinnen 4,6 Prozent.

Nikkei-225 gibt leichte Anfangsgewinne wieder ab

Der Nikkei-225 kann dagegen moderate Gewinne aus dem frühen Handel nicht behaupten und ist leicht ins Minus gerutscht. Der Index verliert 0,2 Prozent. Hier stehen im Wochenverlauf neue Inflationsdaten aus Tokio auf der Agenda, die in die Zinsprognose der Bank of Japan (BoJ) einfließen werden. Am Vortag hatten Aussagen des stellvertretenden BoJ-Gouverneurs, Shinichi Uchida, gestützt, wonach Japan kurz vor der vollständigen Überwindung der jahrzehntelangen Deflation steht. Die Äußerungen dürften den Eindruck verstärken, dass die Bank auf dem Weg zu einer schrittweisen Straffung der Geldpolitik ist, heißt es.

In Seoul notiert der Kospi leicht im Plus, dagegen fällt der S&P/ASX 200 in Sydney um 0,3 Prozent zurück. Die Einzelhandelsumsätze blieben in Australien hinter den Erwartungen zurück. Sie stiegen im April um 0,1 Prozent. Ökonomen hatten indessen mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.766,90 -0,3% +2,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.813,07 -0,2% +15,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.724,46 +0,1% +2,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.124,23 +0,0% +5,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.934,74 +0,6% +9,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.330,44 +0,4% +2,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.615,41 -0,2% +11,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0880 +0,2% 1,0858 1,0849 -1,5%

EUR/JPY 170,49 +0,1% 170,34 170,25 +9,6%

EUR/GBP 0,8512 +0,1% 0,8503 0,8513 -1,9%

GBP/USD 1,2781 +0,1% 1,2769 1,2745 +0,4%

USD/JPY 156,70 -0,1% 156,88 156,91 +11,2%

USD/KRW 1.356,82 -0,3% 1.361,03 1.363,96 +4,5%

USD/CNY 7,1058 -0,0% 7,1073 7,1055 +0,1%

USD/CNH 7,2577 -0,0% 7,2591 7,2570 +2,0%

USD/HKD 7,8076 +0,0% 7,8066 7,8079 -0,0%

AUD/USD 0,6672 +0,3% 0,6655 0,6641 -2,0%

NZD/USD 0,6162 +0,2% 0,6150 0,6133 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 67.792,74 -2,8% 69.763,06 68.510,50 +55,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,92 77,72 +1,5% +1,20 +8,8%

Brent/ICE 83,31 83,10 +0,3% +0,21 +9,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.350,94 2.351,00 -0,0% -0,06 +14,0%

Silber (Spot) 31,75 31,73 +0,1% +0,02 +33,5%

Platin (Spot) 1.059,35 1.057,58 +0,2% +1,78 +6,8%

Kupfer-Future 4,84 4,82 +1,9% +0,09 +23,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

