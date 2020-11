MÄRKTE ASIEN/Wenig veränderte Börsen mit positiver Tendenz

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen hat sich am Freitag im späten Handel eine verhalten positive Tendenz durchgesetzt. Anleger bewegten sich im Spannungsfeld neuer Abriegelungsmaßnahmen - auch in Asien - in der Coronapandemie einerseits und Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Konjunkturpakets in den USA andererseits. Dort schienen sich Demokraten und Republikaner im Kongress angesichts der hohen Corona-Zahlen doch wieder anzunähern. Allerdings ist ein neuer Disput zwischen der Regierung des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und der US-Notenbank über die Notwendigkeit der Pandemiehilfen ausgebrochen.

Beherrscht wurde die Sitzung aber von der Coronakrise. Die Ministerpräsidenten in Japan und Südkorea mahnten zur Wachsamkeit, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Händler beschrieben den Handel daher geprägt von kurzfristigen Sorgen und langfristigen Chancen.

In Tokio verlor der Nikkei-225 den dritten Tag in Folge, diesmal gab er 0,4 Prozent auf 25.527 Punkte ab. Die Infektionszahlen in Japan hatten neue Höchststände erreicht. Verluste in den Sektoren Versicherungswesen und Präzisionswerkzeuge bremsten den japanischen Aktienmarkt. Auch das lange Wochenende mit dem Feiertag am Montag unterband Kauflaune. Nach Berichten über einen möglichen baldigen Verkauf des Metallkonzerns Hitachi Metal sprangen die Titel um knapp 10 Prozent nach oben. Der Mutterkonzern Hitachi soll erste Gebote bereits akzeptiert haben.

Automobilwerte in China vorn

Die chinesischen Handelsplätze präsentierten sich mit leichten Aufschlägen. Während Schanghai 0,4 Prozent fester schloss, meldeten Shenzhen und das Startup-Segment ChiNext Aufschläge von 0,6 bzw. 0,8 Prozent. Hongkong hinkte der Entwicklung im chinesischen Kernland mit einem Plus von 0,3 Prozent im späten Geschäft hinterher. Händler sprachen insgesamt von einem impulslosen Handel.

Automobiltitel zählten erneut zu den festesten Werten - befeuert von der Erholung des chinesischen Automobilmarktes und weiteren Kaufanreizen. Shenyang Jinbei Automotive schnellten nur gebremst vom Tageslimit um 10 Prozent in die Höhe. Die Regierung will den Verkauf in ländlichen Gebieten ankurbeln. Shenyang Jinbei ist der führende Anbieter von Lieferwagen und dürfte daher besonders profitieren. Immobilien- und Bankenwerte neigten dagegen zur Schwäche.

Wie in China dominierten auch in Südkorea leichte Aufschläge. Der Kospi schloss 0,2 Prozent höher und damit unterhalb der Tageshochs. Der Leitindex hatte aber auch schon im Minus gestanden. Chemie-, vor allem aber Pharmatitel stiegen mit den Warnungen von Ministerpräsident Chung Sye-kyu zur Coronapandemie deutlicher, so Chong Kun Dang Pharmaceutical um 18 Prozent, Reyon Pharmaceutical um 15 und Kyongbo Pharmaceutical um 9,6 Prozent.

Australien dreht ins Minus

In Sydney ging der S&P/ASX-200 knapp behauptet aus dem Handel - nach einer Verkaufswelle im späten Geschäft. Nichtsdestotrotz beendete der australische Leitindex die Woche mit einem Aufschlag von 2,1 Prozent. Das Novemberplus beträgt nunmehr 10 Prozent. Der Finanzsektor reagiert uneinheitlich auf gelockerte Kapitalrestriktionen der Regulierungsbehörden. CBA zogen um 1,4 Prozent an, ANZ verloren dagegen 0,5 Prozent. Mesoblast schossen indes um 11 Prozent nach oben, die Gesellschaft kooperiert mit dem schweizerischen Pharmariesen Novartis bei einer Corona-Therapie.

Im neuseeländischen Wellington fiel der Verlust mit 0,9 Prozent üppiger aus. Bereits den dritten Tag in Folge verbuchte der Leitindex NZX-50 Abschläge. Eine breit gefächerte Massenimpfung dürfte noch Monate auf sich warten lassen, hieß es im Handel. Der Seniorenheimbetreiber Ryman Healthcare verbuchte sinkende Gewinne auf bereinigter Basis im ersten Halbjahr, die Aktie geriet deutlich unter Druck.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.539,20 -0,12% -2,17% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 25.527,37 -0,42% +8,36% 07:00

Kospi (Seoul) 2.553,50 +0,24% +16,19% 07:00

Schanghai-Comp. 3.377,73 +0,44% +10,74% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.424,19 +0,26% -6,34% 09:00

Taiex (Taiwan) 13.716,44 -0,04% +14,33% 06:30

Straits-Times (Sing.) 2.806,27 +1,05% -13,47% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.595,48 +0,75% -0,32% 10:00

BSE (Mumbai) 43.674,07 +0,17% +5,73% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:57h % YTD

EUR/USD 1,1869 -0,0% 1,1871 1,1843 +5,8%

EUR/JPY 123,26 +0,0% 123,20 123,00 +1,1%

EUR/GBP 0,8939 -0,2% 0,8956 0,8950 +5,6%

GBP/USD 1,3278 +0,2% 1,3254 1,3233 +0,2%

USD/JPY 103,85 +0,1% 103,79 103,86 -4,5%

USD/KRW 1116,73 +0,2% 1114,17 1114,55 -3,3%

USD/CNY 6,5756 -0,1% 6,5835 6,5766 -5,6%

USD/CNH 6,5730 -0,0% 6,5758 6,5725 -5,6%

USD/HKD 7,7527 -0,0% 7,7532 7,7525 -0,5%

AUD/USD 0,7285 +0,2% 0,7274 0,7292 +4,0%

NZD/USD 0,6921 +0,2% 0,6910 0,6903 +2,8%

Bitcoin

BTC/USD 18.189,51 +1,7% 17.891,76 17.665,01 +152,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,71 41,74 -0,1% -0,03 -26,1%

Brent/ICE 44,23 44,20 +0,1% 0,03 -27,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.862,82 1.867,20 -0,2% -4,38 +22,8%

Silber (Spot) 24,06 24,08 -0,1% -0,02 +34,8%

Platin (Spot) 957,30 953,00 +0,5% +4,30 -0,8%

Kupfer-Future 3,23 3,20 +0,9% +0,03 +14,4%

===

