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MÄRKTE ASIEN/Wieder Rekordhochs in Tokio und Seoul

29.05.26 09:27 Uhr
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Sog der festeren Wall Street ist es am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien kräftig nach oben gegangen. Wie schon in den USA sorgten Meldungen für Zuversicht, dass die USA und der Iran wieder einmal kurz vor einem Abkommen stehen sollen, das die Waffenruhe verlängern und die Straße von Hormus wieder freigeben soll. Laut US-Vizepräsident Vance ist US-Präsident Trump aber noch nicht bereit, das Abkommen zu unterzeichnen.

Für Kauflaune - insbesondere im Technologiesektor - sorgte auch das vom Computerhardware-Hersteller Dell berichtete rasante Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz (KI) für Rechenzentren. Daneben ließ Taiwans Foxconn, der weltweit größte Auftragsfertiger für Elektronik, wissen, aufgrund der stark steigenden Nachfrage nach KI "großes Vertrauen" in sein Wachstumspotenzial zu haben.

In Tokio ging es für den Topix um 1,5 Prozent nach oben, in Seoul für den besonders technologielastigen Kospi sogar um 3,6 Prozent. Beide markierten damit wieder Rekordhochs. Der Kospi liegt seit Jahresbeginn bereits 101 Prozent im Plus. In Tokio sorgte auch für gute Stimmung, dass die Industrieproduktion im April wider Erwarten gestiegen ist, während sich zugleich die Kerninflation im Raum Tokio im Mai verlangsamte und unter dem Zielwert der japanischen Notenbank blieb. Der Yen gab darauf leicht nach, der Dollar wurde zuletzt mit 159,21 Yen gehandelt. Die Bank of Japan hatte zuletzt eine Zinserhöhung signalisiert zur Eindämmung der landesweit zu hohen Inflation.

In Hongkong (Späthandel) lag der HSI 0,8 Prozent höher, in Shanghai fiel der Composite dagegen um 0,7 Prozent zurück. In Sydney ging es für den A&P/ASX-200 um 1,6 Prozent voran, unterstützt unter anderem durch feste Rohstoffaktien.

Unter den Einzeltiteln verteuerten sich im Kospi Samsung Electronics um 5,8 Prozent, während der Chip-Highflyer SK Hynix um 1,9 Prozent zulegte. Bei Samsung sorgte die Mitteilung für Schwung, dass das Unternehmen mit der Auslieferung von Mustern seines neuesten Hoch-Breitband-Speicherchips (HBM) begonnen hat und damit Konkurrenten bei der Verteilung einer neuen Version dieses für KI-Rechenzentren wichtigen Produkts überholt. Der neue Chip soll mehr als 20 Prozent schneller sein als der der vorherigen Generation.

In Taipeh verteuerten sich TSMC um 2,6 Prozent und Foxconn um 4,5 Prozent. In Tokio zogen die Chipwerte Rohm und Renesas um 7,5 bzw. 4,5 Prozent an, für Softbank Group ging es um gut 5 Prozent aufwärts. In Hongkong gaben die Branchenwerte Hua Hong und SMIC dagegen um 4,9 bzw. 6,4 Prozent deutlich nach.

Tagesfavoriten in Hongkong waren Immobilienaktien. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass der chinesiche Staatsrat nun den "15. Fünfjahresplan für Stadterneuerung" veröffentlicht hat, der Entwicklungsziele, Aufgaben und Richtlinien für die Jahre 2026-2030 festlegt und eine Vision für den Aufbau moderner, menschenorientierter Städte bis 2035 entwirft. Laut der Zeitung Economic Information Daily schätzen mehrere Institutionen, dass das Gesamtmarktvolumen für Stadterneuerung während des Zeitraums umgerechnet 1,9 bis 2,5 Billionen Euro betragen wird. Unter anderen schossen Country Garden um 17,2 Prozent nach oben, China Vanke um 8,7 und Sunac China um 10,1 Prozent.

Lenovo sprangen um 22 Prozent nach oben, nachdem der Computerbauer einen Gewinnzuwachs von 38 Prozent sowie ein Umsatzplus von 20 Prozent berichtet hatte, beides über den Prognosen. KI-bezogene Umsätze wuchsen dabei um 84 Prozent, während die KI-Server-Pipeline auf einen Wert von 21 Milliarden Dollar kommt.

In Sydney gewannen Judo Capital 12,2 Prozent. Der Unternehmensfinanzierer hat mitgeteilt, Unternehmenskredite im Wert von 750 Millionen Australischen Dollar gebündelt und an Investoren verkauft zu haben, womit er mehr finanzielle Flexibilität hat.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.731,70 +1,6 +0,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.093,59 +1,5 +16,3 08:00

Kospi (Seoul) 8.476,15 +3,6 +101,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.203,12 +0,8 -1,7 10:00

Shanghai-Composite 4.068,57 -0,7 +2,6 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.036,52 +1,0 +8,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.217,88 +1,4 -28,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.689,61 +0,3 +0,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00

EUR/USD 1,1651 0,0 1,1651

EUR/JPY 185,50 -0,0 185,51

EUR/GBP 0,8669 +0,1 0,8664

USD/JPY 159,21 -0,0 159,23

USD/KRW 1.506,40 +0,7 1.495,98

USD/CNY 6,7693 -0,2 6,7796

USD/HKD 7,8344 +0,0 7,8336

AUD/USD 0,7157 -0,1 0,7163

NZD/USD 0,5957 +0,4 0,5934

BTC/USD 73.679,53 +0,3 73.472,68

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,59 -1,5 -1,31 88,90

Brent/ICE 92,54 -1,3 -1,17 93,71

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.519,96 +0,6 28,03 4.491,93

Silber 75,60 -0,0 -0,03 75,64

Platin 1.920,70 -0,1 -2,05 1.922,75

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 03:27 ET (07:27 GMT)

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17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
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01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
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08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
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28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

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