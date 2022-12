MÄRKTE ASIEN/Zins- und Rezessionssorgen bremsen - China-Börsen vorn

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die bekannte Kombination aus Zinsängsten und Rezessionssorgen bremst am Mittwoch die asiatischen Börsen. Bereits an der Wall Street hatte diese Kombination am Vorabend für Verkäufe gesorgt, die jedoch in Asien deutlich geringer ausfallen. Die Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung waren am Vorabend durch entsprechend kritische Äußerungen aus dem Kreise großer US-Banken geschürt worden. Verstärkt werden diese durch erneute Belege über die wirtschaftliche Schwäche in China bzw. der globalen Konjunktur. Denn die chinesischen Exporte sind im November den zweiten Monat in Folge gefallen - mit zunehmender Dynamik. Die Ausfuhren sanken um 8,7 Prozent im Jahresvergleich nach 0,3 Prozent im Oktober. Der Markt hatte den Rückgang mit lediglich 2 Prozent prognostiziert. Die Importe brachen um 10,6 nach zuletzt 0,7 Prozent Minus ein.

"Die zuletzt ermutigenden Signale einer vorsichtigen Lockerung der strikten Corona-Maßnahmen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die chinesische Wirtschaft am Stock geht - ausgebremst durch die noch immer harten Corona-Maßnahmen", sagt ein Händler. Gleichwohl liegen die chinesischen Börsen vergleichsweise gut im Markt. Der Schanghai-Composite steigt um 0,1 Prozent, der HSI in Hongkong baut seine Gewinne auf 0,9 Prozent aus. Die schwachen Daten dürften den Druck auf die Regierung erhöhen, eine Abkehr von der Null-Covid-Politik zu vollziehen, heißt es im Handel. Laut UBS erwarten Marktakteure eine Konzentration auf die ökonomische Entwicklung 2023 und Schritte hin zu einer Öffnung. Aktien aus den Bereichen Transportwesen und Konsum führen das Tableau der Gewinner an - begünstigt durch die Öffnungsschritte bzw. die Hoffnung auf weitere. Air China ziehen um 2,1 und Yonghui Superstores um 7 Prozent an.

In Tokio verliert der Nikkei-225 dagegen 0,6 Prozent auf 27.722 Punkte - belastet von Elektronik- und Energiewerten. Händler verweisen auf die schwachen US-Vorgaben und die schlechten Daten aus China. Der Kospi im südkoreanischen Seoul zeigt sich indes knapp behauptet. Die Titel des Schwergewichts LG Electronics stürzen um 6,7 Prozent ab und verbuchen die höchsten Tagesverluste seit über zwei Jahren - belastet von Berichten, wonach Apple ihr Projekt über autonomes Fahren herunterfahren und die Einführung auf 2026 verschieben will. LG Electronics gilt als potenzieller Partner von Apple bei diesem Projekt.

In Australien hat der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,9 Prozent geschlossen. Die jüngsten BIP-Daten dürften nicht zu einer veränderten Geldpolitik führen, heißt es. Zuletzt hatte die Notenbank nach einer erneuten Zinserhöhungen mitgeteilt, am Straffungskurs festhalten zu wollen.

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.229,40 -0,8% -2,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.714,37 -0,6% -3,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.389,52 -0,2% -19,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.214,56 +0,1% -11,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.625,19 +0,9% -16,6% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.249,37 -0,1% +4,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.477,24 +0,4% -6,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:54 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0465 -0,0% 1,0467 1,0491 -8,0%

EUR/JPY 143,73 +0,2% 143,38 143,77 +9,8%

EUR/GBP 0,8628 +0,0% 0,8627 0,8598 +2,7%

GBP/USD 1,2130 -0,0% 1,2131 1,2201 -10,4%

USD/JPY 137,33 +0,2% 137,00 137,04 +19,3%

USD/KRW 1.315,42 -0,4% 1.320,13 1.320,75 +10,6%

USD/CNY 6,9751 -0,3% 6,9960 6,9968 +9,7%

USD/CNH 6,9735 -0,1% 6,9811 6,9939 +9,7%

USD/HKD 7,7845 +0,1% 7,7740 7,7718 -0,2%

AUD/USD 0,6703 +0,2% 0,6690 0,6726 -7,7%

NZD/USD 0,6327 +0,2% 0,6317 0,6312 -7,3%

Bitcoin

BTC/USD 17.007,93 +0,2% 16.973,37 17.004,03 -63,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,38 74,25 +0,2% +0,13 +7,4%

Brent/ICE 79,56 79,35 +0,3% +0,21 +9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.773,02 1.770,08 +0,2% +2,95 -3,1%

Silber (Spot) 22,29 22,18 +0,5% +0,12 -4,4%

Platin (Spot) 994,25 991,70 +0,3% +2,55 +2,5%

Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,1% +0,00 -13,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

