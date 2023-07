MÄRKTE ASIEN/Zinsängste drücken Aktienkurse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit meist deutlichen Verlusten haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Aus dem am späten Mittwoch veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung war hervorgegangen, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen dürfte. Daraufhin waren die US-Anleiherenditen kräftig gestiegen, die Kursverluste an der Wall Street hielten sich allerdings in Grenzen.

In Asien gab es derweil Befürchtungen, dass sich der Handelsstreit zwischen Peking und Washington verschärfen könnte. US-Finanzministerin Janet Yellen wird sich ab Donnerstag zu einem viertägigen Besuch in China aufhalten, um über eine Reihe von Themen zu sprechen, darunter die Lage der Weltwirtschaft, den Klimawandel und die Schuldenlast ärmerer Länder. Die Ausgangslage für eine Wiederannäherung der USA und Chinas dürfte aber schwierig sein, nachdem Peking am Montag Exportbeschränkungen für Gallium und Germanium verhängt hat, zwei seltene Metalle, die in der Chipproduktion eine wichtige Rolle spielen.

In Schanghai ging es mit dem Composite-Index um 0,5 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor im späten Handel 2,9 Prozent. Unter den Einzelwerten in Hongkong brachen Huabao International um 12,6 Prozent ein, nachdem ein Executive Director des Unternehmens wegen des Verdachts auf Korruption verhaftet worden war und die Büroräume durchsucht worden waren. Huabao ist ein Hersteller von - unter anderem - Duft- und Aromastoffen.

An der Börse in Tokio fiel der Nikkei-225-Index um 1,7 Prozent. Die Furcht vor steigenden Zinsen drückte vor allem Aktien aus dem Elektroniksektor wie etwa Renesas Electronics (-4,2%) und TDK (-4%). Die Aktien des Chipdesigners Socionext brachen um 23 Prozent ein, belastet von der Nachricht, dass die drei größten Aktionäre des Unternehmens - die staatliche Development Bank of Japan, Fujitsu und Panasonic - ihre Beteiligungen an institutionelle Investoren im Ausland verkaufen wollen. Der Verkaufspreis soll in der kommenden Woche festgelegt werden. Socionext hat sich nach eigenen Angaben ausdrücklich gegen einen Verkauf am Markt entschieden, um einen negativen Einfluss auf den Aktienkurs zu vermeiden.

Im südkoreanischen Seoul schloss der Kospi 0,9 Prozent niedriger. GS Engineering & Construction stürzten um 19 Prozent ab. Das Unternehmen hat den kostspieligen Wiederaufbau eines Apartmentgebäudes beschlossen, nachdem ein Parkhaus noch während der Bauphase zusammengebrochen war.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.163,40 -1,2% +1,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.773,02 -1,7% +27,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.556,29 -0,9% +14,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.205,46 -0,5% +3,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.556,42 -2,9% -3,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.154,93 -1,0% -2,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.383,49 -0,5% -7,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0859 +0,0% 1,0857 1,0898 +1,5%

EUR/JPY 156,12 -0,5% 156,94 157,66 +11,2%

EUR/GBP 0,8550 +0,1% 0,8546 0,8569 -3,4%

GBP/USD 1,2701 -0,0% 1,2704 1,2715 +5,0%

USD/JPY 143,76 -0,6% 144,56 144,65 +9,6%

USD/KRW 1.302,37 -0,1% 1.303,75 1.298,94 +3,2%

USD/CNY 7,2475 +0,0% 7,2475 7,2387 +5,1%

USD/CNH 7,2586 -0,0% 7,2615 7,2479 +4,8%

USD/HKD 7,8177 -0,1% 7,8217 7,8279 +0,1%

AUD/USD 0,6678 +0,3% 0,6656 0,6684 -2,0%

NZD/USD 0,6207 +0,5% 0,6179 0,6197 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 30.731,56 +0,9% 30.467,48 30.812,15 +85,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,83 71,79 +0,1% +0,04 -9,5%

Brent/ICE 76,45 76,65 -0,3% -0,20 -8,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,00 34,37 -1,1% -0,37 -58,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.919,93 1.915,68 +0,2% +4,26 +5,3%

Silber (Spot) 23,23 23,13 +0,5% +0,11 -3,1%

Platin (Spot) 920,18 920,50 -0,0% -0,33 -13,8%

Kupfer-Future 3,74 3,76 -0,6% -0,02 -2,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2023 03:15 ET (07:15 GMT)