MÄRKTE ASIEN/Zinssenkung in China sorgt für Kauflaune

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Eine für viele Marktteilnehmer überraschende Zinssenkung in China hat am Freitag an den ostasiatischen Aktienmärkten für Kauflaune gesorgt. Auch in Sydney (+1,5%) stiegen die Kurse nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag deutlich.

Die chinesische Notenbank senkte den Leitzins für die Kreditvergabe (Loan Prime Rate - LPR) im Fünfjahresbereich um 15 Basispunkte auf 4,45 Prozent und ließ ihn im Einjahresbereich bei 3,70 Prozent. Mit dem Schritt wird eine Reihe von Maßnahmen der Zentralbank zur Stützung der schwächelnden chinesischen Wirtschaft fortgesetzt, darunter billige Barmittel für Banken, Kreditprogramme für einige Unternehmen und günstigere Hypothekenzinsen für angehende Hausbesitzer. Dass im Einjahresbereich keine Senkung vorgenommen wurde, könne mit Blick auf den Yuan so entschieden worden sein, der zuletzt deutlich an Wert eingebüßt habe, hieß es im Handel.

Weil in China der Inflationsdruck nicht ganz so stark ausgeprägt ist, haben die Geldpolitiker dort noch Spielraum für derlei konjunkturstützende Maßnahmen, während andernorts die Zinsen derzeit teils deutlich steigen.

In Schanghai gewann der Composite-Index 1,6 Prozent, in Hongkong (Späthandel) ging es um 2,9 Prozent am stärksten nach oben, in Seoul um 1,8 Prozent. In Tokio legte der Nikkei-Index um 1,3 Prozent auf 26.739 Punkte zu.

Seiko Epson kräftig aufwärts

Seiko Epson machten einen Satz um fast 9 Prozent nach oben. Der japanische Druckerhersteller hatte einen Aktienrückkauf und eine Sonderdividende angekündigt.

ZTE (+2%) zeigten sich in Hongkong unbeeindruckt davon, dass nun auch Mobilfunkanbieter in Kanada keine Ausrüstung von Huawei Technologies und ZTE in ihren 5G-Hochgeschwindigkeitsnetzen verwenden dürfen, weil davon Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehen soll. Zuvor hatten schon die Regierungen Australiens, Neuseelands, Großbritanniens und der USA derlei Beschlüsse gefasst.

In Sydney waren Rohstoffaktien gesucht mit Blick auf die konjunkturstützende Zinssenkung im wichtigen Abnehmerland China. BHP verbesserten sich um 2,1, Rio Tinto um 1,5 und Fortescue um 3,9 Prozent. Unter dem Strich ging es in Sydney in dieser Woche um 1 Prozent aufwärts, nachdem das Marktbarometer zuvor vier Wochen in Folge Verluste eingefahren hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.145,60 +1,1% -4,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.739,03 +1,3% -8,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.639,29 +1,8% -11,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.146,57 +1,6% -13,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.697,74 +2,9% -11,8% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.144,85 +0,8% -11,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.227,00 +1,1% +3,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.554,01 +0,3% -1,2% 11:00

BSE (Mumbai) 53.983,09 +2,3% -7,3% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 % YTD

EUR/USD 1,0576 -0,1% 1,0583 1,0475 -7,0%

EUR/JPY 135,34 +0,0% 135,28 134,45 +3,4%

EUR/GBP 0,8474 -0,1% 0,8485 0,8480 +0,9%

GBP/USD 1,2479 +0,0% 1,2475 1,2352 -7,8%

USD/JPY 127,97 +0,2% 127,75 128,38 +11,2%

USD/KRW 1.264,93 +0,1% 1.263,95 1.278,86 +6,4%

USD/CNY 6,6713 -0,6% 6,7125 6,7637 +5,0%

USD/CNH 6,6747 -0,8% 6,7275 6,7821 +5,0%

USD/HKD 7,8472 -0,0% 7,8476 7,8486 +0,7%

AUD/USD 0,7055 +0,1% 0,7048 0,6972 -2,8%

NZD/USD 0,6407 +0,4% 0,6384 0,6319 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 30.105,83 -0,4% 30.240,10 29.218,88 -34,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 111,65 112,21 -0,5% -0,56 +52,2%

Brent/ICE 111,89 112,04 -0,1% -0,15 +46,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.846,50 1.841,94 +0,2% +4,62 +0,9%

Silber (Spot) 22,03 21,92 +0,5% +0,11 -5,5%

Platin (Spot) 971,65 964,90 +0,7% +6,75 +0,1%

Kupfer-Future 4,30 4,29 +0,4% +0,02 -3,5%

===

