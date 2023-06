MÄRKTE ASIEN/Zinssenkung in China stützt nicht - Sydney erneut freundlich

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten ist am Dienstag mehrheitlich eingetrübt geblieben. Eine Leitzinssenkung in China verlieh den Märkten kaum Auftrieb. Sie war mehrheitlich so erwartet worden, allerdings kursierten vereinzelt höhere Erwartungen, die enttäuscht wurden. Händler sprachen insgesamt von Sorgen mit Blick auf die an Dynamik verlierende konjunkturelle Erholung in China nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen. Man habe sich ein Durchstarten der Konjunktur erhofft, doch dies sei ausgeblieben.

Die People's Bank of China versucht, mit der Senkung ihres Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte für Schwung zu sorgen. Es war die erste Senkung seit August 2022. Am Devisenmarkt ging es für den Renminbi in Reaktion auf die Leitzinssenkung weiter nach unten.

Einige Händler bemängelten den Schritt als zu gering. Außerdem herrschte weiter Enttäuschung darüber, dass es noch immer kein umfassendes Konjunkturpaket gibt, womit der Markt bereits am vergangenen Wochenende gerechnet hatte. Marktteilnehmer seien besorgt über den Zustand der globalen, aber auch der regionalen Volkswirtschaften, sagte MUFG-Devisenanalyst Jeff Ng.

Enttäuschung spürbar

Die Enttäuschung über die Maßnahmen Chinas zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur ließen sich insbesondere in Hongkong (-1,6%) ablesen. Der Composite in Schanghai büßte dagegen nur 0,5 Prozent ein.

Der Kospi in Südkorea ermäßigte sich um 0,2 Prozent. Die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen sei sehr ausgeprägt, hieß es dort mit Blick auf die vorherige Rally. Dazu habe das Treffen von US-Außenminister Blinken mit Chinas Präsident Xi außer schönen Worten kaum Handfestes geliefert. Hanwha Ocean setzten ihre Rally den fünften Tag in Folge um weitere 12 Prozent fort, seit das Unternehmen durch die Fusion von Hanwha Group mit Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering entstanden war.

In Japan schaffte der Nikkei-225 einen späten Dreh ins Plus und schloss 0,1 Prozent höher mit 33.389 Punkten - angeführt von Titeln der Sektoren Handel und Technologie. US-Großinvestor Warren Buffett habe weitere Anteile an Handelsunternehmen erworben, hieß es. Nach einer Abstufung durch Nomura sanken Honda Motor um 0,7 Prozent.

Notenbankprotokoll sorgt in Sydney für Zinshoffnung

Wie schon am Vortag stemmte sich Australien gegen den regionalen Trend, der S&P/ASX-200 legte deutlicher um 0,9 Prozent zu auf ein Zweimonatshoch. Gestützt wurde der Markt von der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Notenbanksitzung. Es zeigt, dass die Entscheidung über die jüngste Zinsanhebung eine knappe war und die Kommentare laut Volkswirten weitaus weniger falkenhaft als in den Vormonaten. Das schürte Spekulationen, dass nun zumindest eine Zinserhöhungspause anstehen dürfte. Dazu passend wertete der Austral-Dollar zum US-Dollar um ein halbes Prozent ab.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.357,80 +0,9% +4,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.388,91 +0,1% +27,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.604,91 -0,2% +16,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.240,36 -0,5% +4,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.595,42 -1,6% +0,5% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.184,91 -0,5% +21,6% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.219,48 -0,7% -0,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.387,07 -0,0% -7,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0932 +0,1% 1,0922 1,0931 +2,1%

EUR/JPY 155,08 +0,0% 155,03 154,99 +10,5%

EUR/GBP 0,8543 +0,1% 0,8534 0,8528 -3,5%

GBP/USD 1,2795 -0,0% 1,2798 1,2817 +5,8%

USD/JPY 141,87 -0,1% 141,94 141,79 +8,2%

USD/KRW 1.281,72 +0,0% 1.281,19 1.282,09 +1,6%

USD/CNY 7,1716 +0,1% 7,1615 7,1600 +4,0%

USD/CNH 7,1755 +0,2% 7,1641 7,1644 +3,6%

USD/HKD 7,8212 +0,1% 7,8163 7,8165 +0,2%

AUD/USD 0,6804 -0,7% 0,6849 0,6862 -0,2%

NZD/USD 0,6182 -0,3% 0,6199 0,6224 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 26.816,23 +0,2% 26.752,72 26.407,65 +61,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,03 71,78 -1,0% -0,75 -11,0%

Brent/ICE 76,16 76,09 +0,1% +0,07 -9,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,25 34,90 +6,7% +2,35 -67,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.953,10 1.947,64 +0,3% +5,46 +7,1%

Silber (Spot) 23,93 23,93 +0,0% +0,00 -0,2%

Platin (Spot) 974,20 978,35 -0,4% -4,15 -8,8%

Kupfer-Future 3,86 3,89 -0,7% -0,03 +1,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2023 03:42 ET (07:42 GMT)