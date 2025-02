MÄRKTE ASIEN/Zinssorgen belastet Tokio - China-Börsen fester

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zum Ende der Woche uneinheitlich geschlossen. Während die Börsen in Japan und Südkorea etwas nachgaben, ging es in China nach oben. Übergeordnet hielt sich weiter die Sorge vor einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Nach der von Peking eher maßvollen Reaktion auf die von US-Präsident Trump verhängten Importzölle auf chinesische Waren setzt man am Markt auf Verhandlungen. Angesichts der weiter bestehenden Unsicherheiten blieben die Anleger aber vorsichtig.

An der Börse in Tokio gab der Nikkei-Index um 0,7 Prozent nach auf 38.787 Punkte. Getrübt wurde die Stimmung von Sorgen vor steigenden Zinsen, nachdem die Ausgaben privater Haushalte im Dezember deutlich um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen waren. Ökonomen hatten nur mit einem leichten Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Die Daten könnten der Bank of Japan (BoJ) Argumente für eine weitere Zinserhöhung liefern, hieß es. Erst am Vortag hatte sich das Board-Mitglied der BoJ, Naoki Tamura, dafür ausgesprochen, die Zinssätze in der im Oktober 2025 beginnenden Hälfte des Fiskaljahres auf 1 Prozent oder mehr anzuheben. Tamura gilt als Falke.

Unter den Einzelwerten machte die Aktie von Nissan einen Kurssprung um 7,4 Prozent nach oben. Medienberichten zufolge sind die Fusionsgespräche mit Honda (-0,2%) gescheitert. Nissan sei nun auf der Suche nach einem neuen Partner, berichtete die Financial Times. Dieser werde auch außerhalb der Automobilindustrie gesucht. Nach Vorlage von Zahlen für das dritte Geschäftsquartal verlor die Aktie von Mazda 1,9 Prozent.

Auch am Aktienmarkt in Südkorea ging es nach unten. Der Kospi büßte 0,6 Prozent ein. Nach drei aufeinanderfolgenden Tagen mit Kursgewinnen nahmen die Anleger im Vorfeld der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten Gewinne mit, wie es von Kiwoom Securities hieß. Die Titel des Internetriesen Naver verloren 2,8 Prozent nach Vorlage von Viertquartalszahlen.

An den chinesischen Börsen zeigte sich indessen ein anderes Bild. In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,9 Prozent im Plus, auf dem chinesischen Festland rückte der Schanghai-Composite um 1,0 Prozent vor. Angesichts der maßvollen Reaktion Pekings auf die US-Strafzölle hätten Anleger ihre Sorgen vor einer Eskalation des Handelskonflikts erst einmal zur Seite geschoben, hieß es aus dem Markt. Angetrieben wurden die Börsen von der anhalten KI-Euphorie nach dem Deepseek-Durchbruch.

In Indien, wo noch gehandelt wurde, notierte der BSE 0,2 Prozent leichter, nachdem die indische Zentralbank ihren Lockerungszyklus eingeleitet und den Leitzins zum ersten Mal seit fast fünf Jahren gesenkt hatte. Der Leitzins wurde um 25 Basispunkte auf 6,25 abgesenkt. Wenig Bewegung zeigte sich in Australien. In Sydney gab der S&P/ASX 200 leicht um 0,1 Prozent nach.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.511,40 -0,1% +4,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.787,02 -0,7% -2,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.521,92 -0,6% +5,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.303,67 +1,0% -1,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.088,47 +0,9% +4,0% 09:00

Taiex (Taiwan) 23.478,27 +0,7% +1,9% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.859,49 +0,8% +0,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.589,06 +0,2% -3,5% 10:00

BSE (Mumbai) 77.914,26 -0,2% -0,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:49 % YTD

EUR/USD 1,0382 -0,0% 1,0384 1,0384 +0,2%

EUR/JPY 157,55 +0,2% 157,24 158,39 -3,3%

EUR/GBP 0,8347 -0,1% 0,8352 0,8323 +0,9%

GBP/USD 1,2437 +0,0% 1,2432 1,2477 -0,6%

USD/JPY 151,77 +0,2% 151,46 152,53 -3,5%

USD/KRW 1.447,40 +0,0% 1.446,78 1.448,60 -1,9%

USD/CNY 7,1681 -0,0% 7,1705 7,1685 -0,6%

USD/CNH 7,2901 +0,0% 7,2893 7,2878 +2,0%

USD/HKD 7,7887 +0,0% 7,7865 7,7855 +0,3%

AUD/USD 0,6289 +0,1% 0,6280 0,6264 +1,6%

NZD/USD 0,5680 +0,1% 0,5674 0,5660 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 96.940,80 +0,1% 96.883,95 98.214,60 +2,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,00 70,61 +0,6% +0,39 -0,4%

Brent/ICE 74,77 74,29 +0,6% +0,48 +0,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.864,23 2.856,20 +0,3% +8,03 +9,1%

Silber (Spot) 32,23 32,24 -0,0% -0,00 +11,6%

Platin (Spot) 990,58 990,40 +0,0% +0,18 +9,2%

Kupfer-Future 4,50 4,46 +0,9% +0,04 +11,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

