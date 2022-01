MÄRKTE ASIEN/Zinssorgen dominieren weiter - Chinesische Börsen erholt

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich ist der Wochenstart an den Aktienmärkten in Ostasien ausgefallen. Während die Indizes an den chinesischen Börsen in Hongkong (+0,8%) und in Schanghai (+0,3%) nach einem jeweils knapp behaupteten Start im Verlauf ins Plus drehten, ging der Kospi in Seoul mit einem kräftigen Minus von 1 Prozent aus dem Tag. Die Erholung im Handelsverlauf an den chinesischen Börsen begründeten Marktteilnehmer mit Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungen.

In Sydney tat sich wenig, dort stand am Ende des Tages beim Leitindex ein Minus von 0,1 Prozent. In Tokio ruhte der Handel wegen des Feiertags der Volljährigkeit.

Negative Vorgaben vom Freitag aus den USA belasteten damit zum Teil nur anfangs. Dort hatten die Aktienkurse nachgegeben - besonders die der zinsempfindlichen Wachstumswerte in den Nasdaq-Indizes. Hintergrund waren von unter dem Strich robusten US-Arbeitsmarktdaten befeuerte Sorgen vor schnell steigenden Leitzinsen. Mehrheitlich wird damit mittlerweile bereits im März gerechnet. Am US-Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite auf den höchsten Stand seit einem Jahr.

Unter den Einzelwerten lagen im Hongkonger Späthandel China Life Insurance 2,1 Prozent im Minus, nachdem der Chairman des Versicherers wegen möglicher disziplinarischer Verstöße in den Blick der Behörden geraten ist.

In Seoul knickte der Kurs von LG Household & Beauty um rund 13 Prozent ein. Die Aktie des Herstellers von Schönheitsprodukten litt unter Spekulationen über schwächere Viertquartalsergebnisse. Im Sog ging es für das Papier des Kosmetikherstellers Amorepacific um gut 5 Prozent abwärts.

In Sydney gehörten wie schon zum Ausklang der Vorwoche an anderen Plätzen Rohstoffaktien zu den größeren Gewinnern. Rio Tinto und BHP legten um über 2 und Fortescue um 1,5 Prozent zu. Hintergrund ist laut Marktexperten die offenbar sehr robuste US-Konjunktur.

Novonix gewannen fast 11 Prozent. Der Batterietechnologieexperte hat den Prozess zur Notierung seiner Aktien an der Nasdaq auf den Weg gebracht. Das schürte Spekulationen über ein stärkeres Interesse an der Aktie und eine Höherbewertung.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.447,10 -0,1% +0,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.926,72 -1,0% -1,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.593,52 +0,3% -1,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.688,71 +0,8% +0,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.227,19 +0,7% +2,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.546,49 +0,2% -1,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:20 % YTD

EUR/USD 1,1335 -0,2% 1,1357 1,1303 -0,3%

EUR/JPY 131,21 -0,1% 131,30 131,04 +0,3%

EUR/GBP 0,8341 -0,3% 0,8362 0,8346 -0,7%

GBP/USD 1,3589 +0,0% 1,3582 1,3542 +0,4%

USD/JPY 115,76 +0,1% 115,61 115,94 +0,6%

USD/KRW 1.196,59 -0,1% 1.197,68 1.202,46 +0,7%

USD/CNY 6,3724 -0,1% 6,3778 6,3748 +0,3%

USD/CNH 6,3783 -0,1% 6,3855 6,3801 +0,4%

USD/HKD 7,7967 -0,0% 7,7977 7,8007 +0,0%

AUD/USD 0,7196 +0,3% 0,7178 0,7157 -0,9%

NZD/USD 0,6775 +0,1% 0,6770 0,6752 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 42.144,65 -0,1% 42.200,26 41.380,33 -8,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,05 78,90 +0,2% 0,15 +5,1%

Brent/ICE 81,88 81,75 +0,2% 0,13 +5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,59 1.796,38 -0,2% -3,79 -2,0%

Silber (Spot) 22,23 22,38 -0,6% -0,14 -4,6%

Platin (Spot) 957,40 961,50 -0,4% -4,10 -1,4%

Kupfer-Future 4,40 4,41 -0,3% -0,01 -1,5%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/thl

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2022 02:19 ET (07:19 GMT)