MÄRKTE ASIEN/Zinssorgen lasten weiter auf Aktienkursen

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Fortgesetzte, teils kräftige Verluste hat es am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien gegeben. Nach anfänglich noch nur kleinen Einbußen weiteten sich diese im Verlauf deutlich aus.

In Sydney ging es 1,9 Prozent abwärts, dort gab es Nachholbedarf nach unten, weil am Donnerstag wegen des Trauertags zum Tod der Queen nicht gehandelt wurde und die Anleger erst jetzt auf die jüngste Zinserhöhung in den USA reagieren konnten. In Seoul verlor der Kospi 1,8 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2020, in Hongkong (Späthandel) und Schanghai betrugen die Einbußen 0,9 bzw. 0,7 Prozent. Tokio kam mit einem blauen Auge davon, dort wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Die Vorgabe aus den USA war negativ, wobei an der Wall Street insbesondere die als besonders zinsempfindlich geltenden Wachstums- und Technikaktien verkauft wurden, abzulesen an den Nasdaq-Indizes, die um bis zu 1,4 Prozent nachgaben. Hintergrund war ein weiterer kräftiger Anstieg der Marktzinsen, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch falkenhaft aufgetreten war und weitere deutliche Zinserhöhungen angekündigt hatte. Dazu hatten am Donnerstag eine ganze Reihe von Notenbanken die Zinsen angehoben, um der zu hohen Inflation zu begegnen, was zugleich Rezessionssorgen befeuert.

In Hongkong hieß es denn auch von Cinda International, das Zinsumfeld spreche derzeit gegen Aktien. Dazu komme politische Unsicherheit mit Blick auf den chinesischen Volkskongress und dessen Beschlüsse im Oktober. Viele Notenbanken schienen das Tempo ihrer Zinserhöhungen noch zu beschleunigen, bemerkte Tina Teng, Analystin bei CMC Markets, dazu.

Am Devisenmarkt konnte sich der Yen nach der japanischen Intervention am Vortag auf dem Niveau vom späten Donnerstag halten, obgleich der Dollar beispielsweise zum Euro weiter zulegte (Dollar-Index +0,3%). Der Dollar wurde zuletzt mit 142,17 Yen gehandelt.

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

