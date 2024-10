MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung vor dem Wochenende - Spekulationen um China-Stimuli

Werte in diesem Artikel

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Während die Börse in Schanghai deutlich nachgab, verzeichnete der japanischen Aktienmarkt leichte Aufschläge. In Hongkong fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Von der Wall Street kamen negative Vorgaben. Hier hatten Inflationsdaten die Sicht untermauert, dass die US-Notenbank die Zinsen wohl langsamer senken wird.

An der Börse in Schanghai zeigten sich die Anleger vor einer für Samstag angekündigten Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums vorsichtig. Der Schanghai-Composite gab deutlich um 2,6 Prozent nach. Am Markt erwartet man die Ankündigung weiterer Stützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der schwächelnden Wirtschaft des Landes. Unklarheit besteht jedoch über Ausmaß und Umfang.

Die chinesische Regierung und die People's Bank of China hatten zuletzt bereits ein Maßnahmenpaket aufgelegt, das in den vergangenen Wochen für kräftige Kursgewinne an den Börsen gesorgt hatte. Zweifel, ob dieses ausreicht, führten jedoch wieder zu massiven Kurskorrekturen.

Auch in Japan blickten die Anleger gespannt nach Peking. Die Marktteilnehmer werden wahrscheinlich darauf bedacht sein, "ihre Portfolios für ein weiteres Wochenende mit potenziellem Gapping-Risiko zu positionieren", indem sie versuchten, die Erwartungen an die Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums angemessen zu bewerten, so Chris Weston, Leiter des Research bei Pepperstone. Der Nikkei-Index gewann 0,6 Prozent. Die Aktie von Fast Retailing machte einen Kurssprung um 6,1 Prozent, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für sein Geschäftsjahr übertroffen hat.

In Seoul kam der Kospi von Aufschlägen im Gefolge einer Zinssenkung der Bank of Korea um 25 Basispunkte wieder zurück und gab 0,1 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auch hier auf Zurückhaltung vor dem Wochenende. Die Bank of Korea hatte ihre Zinsen erstmals seit vier Jahren gesenkt hat. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank die Geldpolitik allmählich weiter lockern wird.

An der Börse in Sydney tat sich indessen wenig. Der S&P/ASX 200 gab leicht um 0,1 Prozent nach.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.214,50 -0,1% +8,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.605,80 +0,6% +17,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.596,91 -0,1% -2,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.217,74 -2,5% +8,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG

Taiex (Taiwan) 22.901,64 +1,1% +27,7% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.582,14 -0,1% +10,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.635,86 -0,3% +12,8% 11:00

BSE (Mumbai) 81.404,49 -0,3% +12,7% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:48 % YTD

EUR/USD 1,0933 -0,0% 1,0936 1,0942 -1,0%

EUR/JPY 162,63 +0,1% 162,45 163,00 +4,5%

EUR/GBP 0,8378 +0,0% 0,8374 0,8361 -3,4%

GBP/USD 1,3050 -0,1% 1,3058 1,3088 +2,5%

USD/JPY 148,75 +0,1% 148,54 148,98 +5,6%

USD/KRW 1.349,20 -0,3% 1.353,46 1.348,93 +4,0%

USD/CNY 7,0683 -0,1% 7,0776 7,0748 -0,4%

USD/CNH 7,0785 -0,1% 7,0834 7,0832 +2,0%

USD/HKD 7,7709 +0,0% 7,7705 7,7703 -0,5%

AUD/USD 0,6733 -0,1% 0,6740 0,6730 -1,1%

NZD/USD 0,6093 -0,0% 0,6095 0,6080 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 60.770,30 +1,1% 60.100,50 60.912,35 +39,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,79 75,85 -1,4% -1,06 +5,9%

Brent/ICE 78,32 79,40 -1,4% -1,08 +4,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.640,11 2.631,08 +0,3% +9,03 +28,0%

Silber (Spot) 31,08 31,16 -0,3% -0,09 +30,7%

Platin (Spot) 974,00 971,95 +0,2% +2,05 -1,8%

Kupfer-Future 4,44 4,43 +0,2% +0,01 +12,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2024 03:51 ET (07:51 GMT)