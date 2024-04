MÄRKTE-Erdbeben und Zinssorgen drücken Stimmung an den asiatischen Börsen

Sydney (Reuters) - Die asiatischen Aktien geben am Morgen angesichts eines starken Erdbebens vor Taiwan und Sorgen um eine mögliche Verzögerung der erwarteten Zinssenkungen der amerikanischen Zentralbank nach.

Nach einem starken Erdbeben der Stärke 7,2 in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh rutschten die taiwanischen Aktien um 0,8 Prozent ab. Die Aktien des Chip-Herstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Co fielen um 1,4 Prozent, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass einige seiner Anlagen nach dem Beben evakuiert wurden.

Das schwere Erdbeben war auch in mehreren Städten des chinesischen Festlands verzeichnet worden. Die Börse Shanghai verlor trotz guter Daten im Dienstleistungssektor um 0,5 Prozent auf 3.060,85 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 3.561,07 Punkte, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,6 Prozent nachgab.

Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 Prozent. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,0 Prozent auf 39.428,58 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent niedriger bei 2.701,18 Zählern.

Nach dem schweren Erdbeben vor Taiwan hatten japanische und philippinische Behörden Tsunami-Warnungen und Evakuierungsempfehlungen für Küstengebiete ausgegeben.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 151,57 Yen und legte leicht auf 7,2349 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte rückte er etwas auf 0,9081 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0774 Dollar und zog leicht auf 0,9784 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2571 Dollar.

(Bericht von Stella Qiu, geschrieben von Esther Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)