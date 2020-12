MÄRKTE EUROPA/Aktien am Mittag deutlicher im Plus - Daimler gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwochmittag aufwärts. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 13.512 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 zieht ebenfalls um 0,7 Prozent auf 3.521 Punkte an. Die Sage um das US-Hilfspaket geht derweil in eine weitere Runde, nachdem zwar beide Kammern des Kongresses die Zahlungen abgesegnet hatten, nun aber US-Präsident Donald Trump noch nicht seine Unterschrift darunter gesetzt hat. An der Börse wird weiterhin auf die Auszahlung des Hilfspaketes gesetzt. Ansonsten werden die Post-Brexit-Gespräche weitergeführt, was zudem positiv interpretiert wird. Weiterhin sind die Fischerei-Rechte ein Thema, bei dem bisher keine Einigung getroffen werden konnte. Jüngst sind die Positionen näher zusammengerückt, so dass ein Kompromiss auf der Zielgeraden möglich ist.

Einen Tag vor Heiligabend haben sich bereits viele Marktteilnehmer in die Weihnachtsferien verabschiedet. Darauf deuten dünne Umsätze an den Börsen hin, gerade deshalb könnten bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge für stärkere Ausschläge sorgen.

Beim Pfund dominiert weiter Hoffnung - auch Grenzöffnung hilft

Das Pfund zieht zu Euro und Dollar leicht an, es wird mit 1,3420 Dollar gehandelt, nachdem es am Dienstag im Tief noch bei knapp über 1,33 gelegen hatte. Im Devisenhandel scheint man weiter optimistisch, was das Zustandekommen eines Post-Brexit-Deals betreffe. "Eine Einigung muss spätestens heute auf den Tisch, wenn Großbritannien die EU mit einem Handelsabkommen verlassen will", stellen die Experten der SEB fest. Zugleich relativieren sie aber, dass selbst wenn eine Einigung aktuell wahrscheinlich scheine, eine Verschiebung der Frist in das nächste Jahr hinein wohl für niemanden mehr überraschend kommen würde. Positiv für das Pfund wirke aber auch, dass Frankreich seine Grenzen wieder geöffnet habe und zumindest Reisenden und Lkw-Fahrern mit negativen Corona-Tests die Einreise erlaube.

Daimler profitiert von möglichem Truck-IPO

Die Daimler-Aktie notiert mit 2,5 Prozent im Plus und führt damit die Gewinnerliste im Automobilsektor an. Kurstreibend wirkt ein Handelsblatt-Bericht, wonach der DAX-Konzern sein Lastwagen- und Busgeschäft für einen Börsengang vorbereite. Das Geschäft mit einem Umsatz von fast 45 Milliarden Euro könnte Ende 2021 vom Rest des Konzerns getrennt werden und an die Börse gehen, so die Zeitung unter Berufung auf Konzern- und Finanzkreise. Wahrscheinlicher sei der Schritt aber im Jahr 2022, so eine Führungskraft. Ein Sprecher von Daimler lehnte eine Stellungnahme ab. "Medienspekulationen kommentieren wir grundsätzlich nicht."

Wirklich neu sind die Gedankenspiele über eine mögliche Trennung und spätere Notierung des Lkw-Geschäfts der Daimler AG nicht. Seit Jahren gibt es Spekulationen darüber, nicht zuletzt nach dem der Volkswagen-Konzern vergangenes Jahr seine Lkw-Tochter Traton mit den Marken Scania und MAN an die Börse gebracht hat.

Im Blick stehen auch die Autozulieferer, nachdem LG Electronics und Magna ein Gemeinschaftsunternehmen für Komponenten für Elektro-Autos gegründet haben. Nachdem LG darauf mit einem Kurssprung von 28 Prozent reagiert haben, verbessert das auch die Stimmung für die Branchentitel in Europa. Conti steigen um 2 Prozent, Infineon um 0,6 Prozent und Elringklinger um 0,7 Prozent. Für den Stoxx-Index der Autobranche geht es um 1,1 Prozent nach oben.

Grenzen des Wachstums bei Hellofresh-Bewertung

Negativ für Hellofresh-Aktien werten Händler die zunehmenden Berichte über Lieferprobleme. Aktuell soll der Lieferdienst seine Kunden sogar bitten, Bestellungen zu pausieren. "Das ist alles nicht ungewöhnlich für ein stark wachsendes Unternehmen und darf nicht überbewertet werden", sagt ein Händler: "Aber für die Börse könnte es ein Problem werden". Denn es zeige, dass Anleger den bisherigen Wachstumspfad nicht einfach in die Zukunft verlängern und daraus die Bewertung ableiten dürften. Hellofresh geben 3,2 Prozent ab.

In London ziehen British Land um 0,5 Prozent an. Das Unternehmen hat Anteile an Gebäuden in London an die Immobilientochter der Allianz verkauft.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.519,06 0,62 21,57 -6,04

Stoxx-50 3.059,10 0,31 9,46 -10,11

DAX 13.505,32 0,65 87,21 1,93

MDAX 30.270,08 0,12 36,67 6,91

TecDAX 3.182,43 0,09 2,73 5,56

SDAX 14.476,04 0,04 6,34 15,70

FTSE 6.440,43 -0,20 -12,73 -14,44

CAC 5.499,20 0,59 32,34 -8,01

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,60 0,00 -0,84

US-Zehnjahresrendite 0,93 0,01 -1,75

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Di, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,2191 +0,22% 1,2190 1,2178 +8,7%

EUR/JPY 126,09 +0,02% 126,05 126,24 +3,4%

EUR/CHF 1,0848 +0,21% 1,0825 1,0823 -0,1%

EUR/GBP 0,9078 -0,28% 0,9074 0,9132

USD/JPY 103,43 -0,19% 103,41 103,66 -4,9%

GBP/USD 1,3428 +0,46% 1,3433 1,3336

USD/CNH (Offshore) 6,5224 -0,28% 6,5302 6,5399 -6,4%

Bitcoin

BTC/USD 22.911,50 -3,46% 23.408,25 23.431,50 +217,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 47,13 47,02 +0,2% 0,11 -15,3%

Brent/ICE 50,12 50,08 +0,1% 0,04 -17,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.866,15 1.861,00 +0,3% +5,15

Silber (Spot) 25,43 25,23 +0,8% +0,20

Platin (Spot) 1.017,53 1.004,28 +1,3% +13,25 +5,4%

Kupfer-Future 3,55 3,52 +0,8% +0,03

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2020 06:35 ET (11:35 GMT)

Werbung