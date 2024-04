MÄRKTE EUROPA/Aktien erholen sich vor US-Verbraucherpreisen

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Zur Wochenmitte machen die europäischen Aktienmärkte einen Teil ihrer Verluste vom Vortag wett. Damit dauert die jüngst zu beobachtende Schaukelbörse einen weiteren Tag an. Nach einem extrem starken ersten Quartal ist der DAX mit dem Start in den April in eine Konsolidierung übergegangen, teils mit deutlich gestiegenen Schwankungen im Tagesverlauf. Mit den Verbraucherpreisen aus den USA im weiteren Tagesverlauf und der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag stehen nun wichtige Termine auf der Agenda, die eine Richtung vorgeben könnten. In diesem Umfeld legt der DAX am Mittag um 0,6 Prozent auf 18.196 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent nach oben.

Von den wichtigen US-Verbraucherpreisdaten, die um 14:30 Uhr MESZ veröffentlicht werden, erhoffen sich die Anleger mehr Klarheit, wann die Fed mit den Zinssenkungen beginnen wird. Zuletzt hatten sich Fed-Vertreter zu Wort gemeldet, die Sorgen vor einer zu hohen Inflation äußerten und die Zinssenkungen zumindest teilweise in Frage stellten. Die Erwartungen an Zinssenkungen erhielten somit einen Dämpfer. Die Jahresrate könnte erneut leicht auf 3,4 Prozent gestiegen sein. Der kleine Basiseffekt aus dem Jahr 2023 kann dies nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba nicht verhindern, weil im März dieses Jahres die Preise im Monatsvergleich wohl stärker angezogen haben. Dies deutete auch die Inflationsvorhersage der Fed in Cleveland an. Derweil dürfte aber die Kerninflation im Jahresvergleich leicht auf 3,7 Prozent gesunken sein.

Bei der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag wird fest davon ausgegangen, dass die Leitzinsen vorerst bestätigt werden. Eine erste Zinssenkung um 25 Basispunkte prognostizieren die Experten hier mehrheitlich für den Juni.

Airbus überzeugt mit Auslieferungen

Der Flugzeugbauer Airbus (-0,3%) hat im März 63 Flugzeuge ausgeliefert, im ersten Quartal wurden insgesamt 142 Maschinen an Kunden übergeben. Dies lag im Rahmen der Erwartungen von Berenberg. Die Analysten halten aber die Konsenserwartungen bis 2027 für zu ehrgeizig. Diese gingen davon aus, dass sich das Auslieferungstempo deutlich über die historischen Durchschnittswerte hinaus beschleunigen werde. Dies stelle eine Herausforderung dar, wenn man bedenke, dass die komplexe Lieferkette des Unternehmens immer wieder ins Stocken gerate. Berenberg stuft die Airbus-Aktie unverändert mit "Sell" ein.

Nach der Veröffentlichung der jeweiligen Absatzzahlen zum ersten Quartal gewinnen BMW 0,5 Prozent, Volkswagen 1,1 Prozent und die Aktien der Porsche AG 1,4 Prozent. Der Subindex der europäischen Automobilwerte gewinnt 1,1 Prozent.

Ein positiver Kommentar der Warburg-Analysten verhilft der Zalando-Aktie zu einem Plus von 3,9 Prozent. Für die Aktie von Aixtron geht es um 6,8 Prozent nach unten, nachdem die Analysten von Exane BNP das Votum gleich um zwei Stufen auf Underperform gesenkt haben.

DocMorris profitieren nicht nachhaltig von Gematik-Zulassung

Derweil hat DocMorris die Gematik-Zulassung für einfache digitale E-Rezept-Einlösung per Gesundheitskarte erhalten. Für die Analysten von Jefferies ist die Zulassung ein wichtiger Treiber für e-Rx-Verkäufe im Rest des Jahres. "Dies ist der erwartete Katalysator für den Kurs", so ein Aktienhändler. Damit könne die Aktie den Bewertungsabschlag gegenüber den Wettbewerbern aufholen, erwartet er. Die Aktie profitiert allerdings nicht nachhaltig von der Zulassung. Anfängliche Kursgewinne von rund 5 Prozent wurden abgegeben; aktuell liegen DocMorris 5,1 Prozent im Minus. Redcare Pharmacy folgen mit minus 2,4 Prozent.

Aus der Schweiz hat zudem Barry Callebaut (+8,7%) die Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Ein signifikanter Anstieg der Kakaopreise trieb das Umsatzwachstum um 19,6 Prozent in lokaler Währung auf 4,6 Milliarden Franken im ersten Halbjahr 2023/24 nach oben. Den Ausblick bestätigten die Schweizer.

Für die Aktie von Philips geht es um 2,7 Prozent nach oben, nachdem sich das Unternehmen mit den US-Behörden im Zusammenhang mit Mängeln und einem Rückruf von Beatmungsgeräten der Tochter Philips Respironics zur Behandlung von Schlafapnoe final geeinigt hat.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.023,57 +0,7% 32,67 +11,1%

Stoxx-50 4.384,36 +0,5% 20,80 +7,1%

DAX 18.195,68 +0,7% 118,99 +8,6%

MDAX 27.140,92 +0,6% 148,45 +0,0%

TecDAX 3.401,83 +0,4% 12,39 +1,9%

SDAX 14.582,48 +0,9% 122,90 +4,5%

FTSE 7.981,00 +0,6% 46,21 +2,7%

CAC 8.084,30 +0,4% 35,13 +7,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,37 -0,00 -0,20

US-Zehnjahresrendite 4,36 -0,01 +0,48

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:00 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0866 +0,1% 1,0853 1,0854 -1,6%

EUR/JPY 164,96 +0,1% 164,75 164,78 +6,0%

EUR/CHF 0,9817 +0,1% 0,9810 0,9823 +5,8%

EUR/GBP 0,8555 -0,1% 0,8561 0,8583 -1,4%

USD/JPY 151,82 +0,0% 151,81 151,83 +7,8%

GBP/USD 1,2701 +0,2% 1,2676 1,2646 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2409 +0,0% 7,2415 7,2428 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 68.776,67 -0,6% 69.290,16 71.790,24 +57,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,44 85,23 +0,2% +0,21 +17,6%

Brent/ICE 89,66 89,42 +0,3% +0,24 +17,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,16 27,37 -0,7% -0,20 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.348,59 2.352,73 -0,2% -4,14 +13,9%

Silber (Spot) 28,12 28,23 -0,4% -0,10 +18,3%

Platin (Spot) 984,07 980,25 +0,4% +3,82 -0,8%

Kupfer-Future 4,32 4,29 +0,7% +0,03 +10,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2024 06:42 ET (10:42 GMT)