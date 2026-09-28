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MÄRKTE EUROPA/Aktien gut behauptet - Ölpreise und Renditen steigen

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Howden Joinery Group PLC
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Persimmon plc
15.37 EUR 1.90 EUR 14.11 %
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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DOW JONES--Die europäischen Börsen tendieren zum Start in die neue Woche gut behauptet - trotz steigender Ölpreise und Anleihrerenditen. Der DAX notiert 0,2 Prozent höher bei 25.465 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt ebenfalls 0,2 Prozent auf 6.315 Punkte. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 2,6 Prozent auf 107,03 Dollar, nachdem US-Präsident Trump Ieinen iranischen Vorschlag für die Öffnung der Straße von Hormus abgelehnt hat, zugleich aber neue Verhandlungen in Aussicht stellte.

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Der Anstieg des Ölpreises nährt Inflationssorgen, was die Renditen an den Anleihemärkten wegen der damit verbundenen Zinserhöhungsspekulation nach oben treibt. Die viel beachtete Rendite zehnjähriger Treasuries steigt um 3 Basispunkte auf 5,21 Prozent und liegt damit fast wieder auf ihrem jüngsten Hoch, zugleich das höchste Niveau seit 2007. Gleichlang laufende Bundesanleihen rentieren 3 Ticks höher als am Freitag mit 3,63 Prozent, das ist ebenfalls ein Vieljahreshoch.

Mit der Spekulation über weiter steigende Zinsen steht der Goldpreis unter Druck, weil dadurch Anleihen als Anlage an Attraktivität gegenüber dem zinslosen Gold gewinnen. Die Feinunze verbilligt sich um 3 Prozent auf 4.156 Dollar. Der Euro tendiert wenig verändert mit aktuell rund 1,1390 Dollar.

Konjunkturseitig haben die Akteure mit Blick auf die Inflation bereits der Preisindex der Persönlichen Konsumausgaben in den USA im Blick, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Das zweite Highlight folgt am Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht. Am Berichtstag ist die Agenda der Konjunkturdaten leer. Umso mehr könnten sich die Blicke auf EZB-Präsidentin Christine Lagarde richten und deren Anhörung vor dem EU-Parlament mit möglicherweise wichtigen Signalen für den geldpolitischen Kurs.

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Unternehmensnachrichten sind rar. Auf dem Terminkalener stehen Symrise mit Vorabinformationen zum Verlauf des dritten Quartals und Borussia Dortmund mit Zahlen für das Geschäftsjahrs. Symrise gewinnen im Vorfeld 1,0 Prozent, Borussia Dortmund 0,3 Prozent.

Chipaktien und andere Aktien mit KI-Bezug stehen unter Druck, weil wieder Sorgen über eine zu schnelle und unkontrollierbare Entwicklung von Künstlicher Intelligenz umgehen. Hintergrund sind neue Meldungen über Vorfälle mit KI-Agenten von OpenAI, die selbstständig Mittel ergriffen haben sollen, um an Daten zu gelangen. Der ChatGPT-Entwickler hat darauf vorläufig das Training der neuesten Modelle gestoppt. Unter anderem OpenAI machte sich zuletzt bereits für eine langsamere KI-Entwicklung stark. Infineon verbilligen sich um 1,1, ASML um 0,9 und BE Semiconductor um 2 Prozent. Siemens Energy verlieren 2,3 Prozent und Aixtron 2,4 Prozent.

Positiv werden die Prognosen und Ziele von Totalenergies aufgenommen, die der französische Ölkonzern zu seinem Kapitalmarkttag veröffentlicht hat. Die Aktie steigt um 0,8 Prozent.

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Kurssprünge verzeichnen die Aktien britischer Bauunternehmen, die auf die Errichtung von Eigenheimen spezialisiert sind. nachdem die britische Regierung das Förderprogramm "Help to Buy" wiederaufgelegt hat. Damit soll Erstkäufern der Erwerb von Wohneigentum erleichtert werden. Im Sektor springen Persimmon, Taylor Wimpey, Barratt Redrow und Bellway um bis zu 15 Prozent nach oben. Howden Joinery profitieren mit einem Plus von 5,3 Prozent als Zulieferer von Einbauküchen und Tischlereibedarf indirekt von dem Programm.

Im Baustoffsektor verteuern sich unter anderem Heidelberg Materials um 1,3, Saint-Gobain um 1,5 und Amrize um 1,1 Prozent,

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.314,50 +0,2 11,68 6.302,82 9,0

Stoxx-50 5.373,55 +0,4 20,15 5.353,40 9,3

DAX 25.465,46 +0,2 56,82 25.408,64 4,0

MDAX 31.020,52 -0,0 -10,83 27.039,42 1,3

TecDAX 3.991,79 +0,4 16,31 3.091,28 10,2

SDAX 18.198,86 +0,4 74,36 13.062,07 6,0

FTSE 10.736,35 +0,4 41,10 10.695,25 8,1

CAC 8.105,79 +0,4 27,99 8.077,80 -0,5

SMI 14.062,39 +0,8 116,68 13.945,71 6,0

ATX 6.977,84 +0,5 34,17 6.943,67 31,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1381 -0,1 -0,0010 1,1391 1,1395

EUR/JPY 179,01 -0,1 -0,1200 179,13 179,3600

EUR/CHF 0,945 +0,2 0,0015 0,9435 0,9443

EUR/GBP 0,858 -0,2 -0,0019 0,8599 0,8609

USD/JPY 157,26 0,0 0,0000 157,26 157,3900

GBP/USD 1,3262 +0,1 0,0013 1,3249 1,3234

USD/CNY 6,7134 +0,0 0,0006 6,7128 6,7128

USD/CNH 6,7155 -0,1 -0,0072 6,7227 6,7246

AUS/USD 0,702 -0,0 -0,0003 0,7023 0,7021

Bitcoin/USD 82.951,84 -1,9 -1.596,86 84.548,70 83.784,44

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,41 +2,2 2,00 92,41

Brent/ICE 107,03 +2,6 2,71 104,32

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.151,70 -3,1 -134,55 4.286,25

Silber 61,06 -5,0 -3,22 64,28

Platin 1.727,44 -2,9 -50,72 1.778,16

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 04:28 ET (08:28 GMT)

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09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.

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