MÄRKTE EUROPA/Aktien im Plus - Berichtssaison nimmt Fahrt auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch etwas höher in den Handel gestartet. So notiert der DAX im frühen Handel um 0,5 Prozent höher bei 14.220 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,5 Prozent auf 3.861 Punkte zu. Übergeordnet notieren Europas Börsen damit weiter in einer breiten Seitwärtsbewegung. Die Berichtssaison stützt nach Aussage aus dem Handel, jedoch werde immer lauter über ein Ölembargo gegen Russland nach den französischen Wahlen diskutiert. Dieses könnte die industrielle Leistungsfähigkeit stark belasten.

Der Abwärtsdruck bei den Anleihen scheint zunächst aus dem Markt zu sein, die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zeigt sich am Morgen bei 0,92 Prozent wenig verändert. Auch der Euro scheint bei 1,08 Dollar momentan sein Gleichgewicht gefunden zu haben.

Berichtssaison nimmt an Fahrt auf

Für Einzelwerte liefert die Berichtssaison nun vermehrt die Impulse. So legt die Aktie von Lanxess um 3 Prozent zu. Als positiven Effekt werten die Analysten von Jefferies, dass der Spezialchemiekonzern weder die Jahresprognose noch die Erwartungen an die Cash-Generierung angepasst hat. Hier habe es zuvor Unsicherheiten angesichts der Nachfrage und der Auswirkungen der höheren Energiepreise gegeben, was sich zum Ende des Quartals stärker ausgewirkt haben dürfte. Beim EBITDA überzeuge der Spezialchemiekonzern, es sei 8 Prozent über der eigenen Schätzung ausgefallen, der Umsatz 5 Prozent darüber.

Lange Gesichter gibt es dagegen beim Blick auf die Zahlen von Siemens Gamesa (-4,5%) und Siemens Energy (-6,5%). "Das könnte die ganze Branche belasten, denn bei vielen Herstellern sind die Margen sehr eng", kommentierte ein Händler. Gamesa habe eine "astreine" Gewinnwarnung fürs zweite Geschäftsquartal ausgesprochen, die noch höher als befürchtet sei. Zudem sei die Aussicht "grottig". Der Ausblick aufs Jahr wurde zwar ausgesetzt, soll sich aber in Richtung eines Umsatzrückgangs um 2 bis 9 Prozent und einer Marge von minus 4 Prozent bewegen. Auch Siemens Energy legte darauf vorläufige Zahlen vor und meldete dabei einen Verlust im zweiten Geschäftsquartal. Energy überprüft nun ebenfalls den Ausblick 2022.

Gewinnwarnung von Credit Suisse verstimmt

Für verstärkt schlechte Stimmung bei den Aktionären der Credit Suisse sorgt die Gewinnwarnung für das erste Quartal 2022, die Aktie verliert 2,5 Prozent. Grund sind deutlich erhöhte Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten. Sie steigen um 600 Millionen Franken. "Da sie damit sprunghaft von bisher 100 auf nun 700 Millionen Franken steigen, dürfte der Markt das so interpretieren, dass CS die Wahrscheinlichkeit von Zahlungen aus Rechtsstreitigkeiten bisher unterschätzt hatte", kommentiert ein Händler. Dazu kommen noch weitere rund 200 Millionen Franken Verluste aus Counterparty- und Kreditrisiken rund um das Russland-Exposure der Bank.

Gut kommen dagegen die Zahlen von ASML (+1,7%) im Handel an. Der Umsatz sei zwar im Vergleich zu dem saisonbedingt extrem starken Vorquartal wie erwartet zurückgegangen, für ein erstes Quartal aber sehr stark. Mit rund 3,5 Milliarden Euro wurde das obere Ende der eigenen Erwartung erreicht. Die Realwirtschaft brumme im Technologiebereich, vor allem bei Chips. "Denn ASML unterstreicht, dass die Nachfrage weiter die Produktionskapazität übersteigt - damit sind Umsatz und Margen für die Zukunft gesichert." ASML erwartet, dass die Bruttomarge im zweiten Quartal wieder auf 49 bis 50 Prozent steigt.

Als verlässlich und zuversichtlich stimmend werden die Umsatzzahlen von Danone bezeichnet. Positiv daran sei, dass die steigenden Inputkosten an die Käufer weitergereicht werden könnten. Daher werde die Bestätigung des Ausblicks auf 2022 als zuversichtlich und positiv interpretiert werden.Für die Aktie geht es um gut 8 Prozent nach oben.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.861,03 +0,8% 30,27 -10,2%

Stoxx-50 3.757,21 +0,3% 12,86 -1,6%

DAX 14.220,39 +0,5% 66,93 -10,5%

MDAX 30.714,31 -0,0% -9,77 -12,6%

TecDAX 3.228,68 +0,6% 19,52 -17,6%

SDAX 14.257,54 +0,3% 44,21 -13,1%

FTSE 7.606,45 +0,1% 5,17 +2,9%

CAC 6.580,20 +0,7% 45,41 -8,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,88 -0,03 +1,06

US-Zehnjahresrendite 2,91 -0,03 +1,40

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:10 Uhr Di, 17:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0811 +0,2% 1,0812 1,0788 -4,9%

EUR/JPY 139,10 -0,0% 139,12 138,71 +6,3%

EUR/CHF 1,0276 +0,0% 1,0285 1,0231 -1,0%

EUR/GBP 0,8307 +0,1% 0,8302 0,8294 -1,1%

USD/JPY 128,64 -0,2% 128,68 128,58 +11,8%

GBP/USD 1,3014 +0,1% 1,3024 1,3008 -3,8%

USD/CNH (Offshore) 6,4355 +0,3% 6,4237 6,4133 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 41.366,76 +0,2% 41.451,37 41.467,13 -10,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,81 102,56 +1,2% 1,25 +40,4%

Brent/ICE 108,60 107,25 +1,3% 1,35 +41,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.944,52 1.950,35 -0,3% -5,83 +6,3%

Silber (Spot) 25,03 25,17 -0,6% -0,14 +7,4%

Platin (Spot) 981,85 995,36 -1,4% -13,51 +1,2%

Kupfer-Future 4,68 4,73 -1,0% -0,05 +5,2%

===

