MÄRKTE EUROPA/Aktien kommen von Tageshochs etwas zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben einen Teil der am Mittag gesehenen Gewinne mit Beginn des Handels an der Wall Street wieder abgegeben. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 15.696 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,3 Prozent auf 4.184 Punkte.

Die Nachrichtenlage ist zum Start in die Woche dünn. Übergeordnet wird die Aufwärtsbewegung am europäischen Aktienmarkt unverändert von den guten Quartalszahlen der Unternehmen getragen. Gewinnrevisionen haben nach Aussage der UBS-Analysten im vergangenen Jahr ganz entscheidend zu den Kursgewinnen am Aktienmarkt beigetragen. Während die Kurs-Gewinn-Multiples Anfang 2021 noch bei 17,6 lagen, sind sie auf aktuell 15,8 gefallen. Die Analysten der UBS sehen ein 16-faches Kurs-Gewinn-Verhältnis als fairen Wert für den Stoxx-600, den sie für Ende des Jahres bei 510 Punkten prognostizieren. Aktuell handelt der Index 0,5 Prozent höher bei knapp 468.

Richtungswahl für Deutschland, nicht für den Aktienmarkt

Die zukünftige Bundesregierung dürfte, ganz gleich in welcher Zusammensetzung, eher den Weg des geringsten Widerstands gehen und mit gezielten Ausgabenprogrammen und Subventionen den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft und des privaten Verbrauchs voranbringen. Ein solche massives Konjunkturprogramm dürften nach Einschätzung von Eckhard Schulte, Manager des MainSky Macro Allocation Fund, von Wirtschaft und Aktienmarkt positiv aufgenommen werden, auch wenn zunächst die Unsicherheit über die neue Regierung für eine kurzfristige Belastung sorgen könnte.

Schäubles "schwarze Null" dürfte mit einer Ampel-Koalition endgültig der Vergangenheit angehören. Die Finanzierung der neuen Schulden übernähme weiterhin die Europäische Zentralbank ganz im Sinne der Modern Monetary Theory. Nach dem "offiziellen" Auslaufen des Pandemie-Notkaufprogramms (PPP) im März dürfte die Notenbank entweder das bestehende Anleihekaufprogramm (APP) aufstocken oder ein neues Anleihekaufprogramm auf den Weg bringen. Die dadurch ausgelöste Deckelung der Renditen am Anleihemarkt wäre ein weiterer positiver Faktor für Sachanlagen, zu denen auch Aktien gehörten.

Zooplus springen nach erhöhtem Gebot nach oben

Zooplus steigen um 9 Prozent auf 477 Euro. Hellmann & Friedmann hat das Übernahmeangebot von 390 auf 460 Euro je Aktie erhöht. Da es weitere Interessenten gibt, spekulieren Marktteilnehmer offensichtlich auf noch höhere Gebote. Deshalb wird die Aktie an der Börse mit einem Aufschlag zu dem erhöhten Gebot gehandelt.

Fraport ziehen um 1,8 Prozent an. Zum einen zeigen die Verkehrszahlen von Fraport, wie stark die Nach-Corona-Erholung verläuft. Denn die Passagierzahlen stiegen um 123 Prozent im August zum Vorjahr. Gleichzeitig geht die Nachfrage im Frachtgeschäft weiter ungebremst nach oben. "Dazu kommen auch neue Bewertungsspielräume", kommentiert ein Händler mit Blick auf Sydney. Der dortige Flughafen hat zum dritten Mal ein erhöhtes Übernahmeangebot durch ein Infrastruktur-Konsortium erhalten. "Das untermauert, wie attraktiv der konstante Cashflow von einem Flugplatzbetreiber in normalen Zeiten ist", so der Händler.

Auf der anderen Seite geben United Internet 1,7 Prozent ab. Der Telekommunikationskonzern beendet sein Aktienrückkaufprogramm vorzeitig. Als Grund für die plötzliche Vorstandsentscheidung nannte eine Sprecherin die "derzeit geringen Handelsvolumina" der United-Internet-Aktie. Man werde zu gegebener Zeit entscheiden, ob das Programm noch einmal neu aufgesetzt werde oder ob es Alternativen dazu gebe, sagte sie auf Anfrage.

Crash in Valneva - Großbritannien kündigt Vertrag

Einen Kurs-Crash legen die Aktien des französischen Impfstoffherstellers Valneva hin. In Paris sackt der Kurs um 40 Prozent ab, nachdem die britische Regierung dem französischen Biotechnologie-Unternehmen den vereinbarten Liefervertrag für seinen Covid-19-Impfstoff-Kandidaten VLA2001 gekündigt hat. Die Regierung behauptet, dass Valneva gegen ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag verstoßen habe. Valneva bestreite dies jedoch vehement. Trotz des Rückschlags soll das Entwicklungsprogramm für den Impfstoff fortgesetzt werden. Im vierten Quartal werden Ergebnisse der klinischen Phase 3 erwartet, noch Ende 2021 rechnet Valneva mit einer Zulassung.

