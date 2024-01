MÄRKTE EUROPA/Aktien noch etwas erholt - BASF trotzt Zahlen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholung an den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Freitag noch fort. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 16.618 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,3 Prozent auf 4.469 Punkte an. Gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen aus den USA und - mit Ausnahme der chinesischen Märkte - auch aus Asien. Highlight ist laut Marktteilnehmern der neue Rekordstand im US-Technologie-Index Nasdaq-100. BASF gewinnen trotz enttäuschender Zahlen 1 Prozent, der Konzern hat im vergangenen Jahr sowohl die eigenen Schätzungen als auch die Analysten-Prognosen verfehlt.

Ganz unerwartet kommen die schwachen BASF-Zahlen nicht: "Das war zu befürchten", so ein Marktteilnehmer. Der Konzern spüre den konjukturellen Gegenwind. An der Börse hat der Kurs allein in diesem Jahr schon mehr als 10 Prozent verloren. "Trotzdem ist es für das Setzen auf eine nachhaltige Wende im Kurs noch zu früh", so der Marktteilnehmer. Nun komme es zu terminmarktorientierten Käufen derjenigen, die bisher auf fallende Kurse gesetzt hatten. Verstärkt wird das durch den bevorstehenden Optionsverall am Abend.

Bereits um 12 Uhr laufen die Optionen auf den Euro-Stoxx-50 und um 13 Uhr die Optionen auf den DAX aus. Auch die Kurse der Einzelaktien dürften vom Gerangel um die Basispreise beeinflusst werden, hier verfallen die Optionen zum Xetra-Schluss.

Allianz führen Gewinner an

Stärkster DAX-Wert sind Allianz mit einem Plus von 1,4 Prozent. Ein Marktteilnehmer verweist auf Nachholpotenzial gegenüber anderen Branchentiteln. Munich Re gewinnen ein halbes Prozent auf 395,50 Euro: Barclays hat das Kursziel auf 441 Euro erhöht.

Die Versicherer stellen auch europaweit den stärksten Stoxx-Branchenindex: Er steigt um 0,7 Prozent. Bis auf die knapp behaupteten Indizes der Telekom- und Autotitel liegen aber alle Branchenindizes mehr oder weniger deutlich im Plus.

Auf der Verliererseite im DAX fallen Zalando um 1,7 Prozent. Im TecDAX fallen Morphosys um 8 Prozent. Die Anteilsscheine waren bereits in New York schwach gewesen, auch nachdem ein Short-Seller seine Wette erhöht hatte, wie ein Händler sagt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.469,05 +0,4% 16,00 -1,2%

Stoxx-50 4.074,53 +0,4% 15,92 -0,5%

DAX 16.621,75 +0,3% 54,40 -0,8%

MDAX 25.572,50 +0,1% 19,62 -5,8%

TecDAX 3.274,16 +0,2% 5,01 -1,9%

SDAX 13.397,12 -0,1% -7,96 -4,0%

FTSE 7.505,42 +0,6% 46,33 -3,7%

CAC 7.422,27 +0,3% 20,92 -1,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,34 -0,01 -0,23

US-Zehnjahresrendite 4,15 +0,00 +0,27

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0873 -0,0% 1,0881 1,0865 -1,6%

EUR/JPY 161,04 -0,0% 161,67 160,88 +3,5%

EUR/CHF 0,9444 +0,0% 0,9450 0,9432 +1,8%

EUR/GBP 0,8576 +0,2% 0,8580 0,8565 -1,1%

USD/JPY 148,11 -0,0% 148,69 148,06 +5,1%

GBP/USD 1,2678 -0,2% 1,2700 1,2685 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2025 -0,2% 7,2128 7,2159 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 41.259,70 -0,1% 41.222,53 42.495,86 -5,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,45 74,08 +0,5% +0,37 +3,4%

Brent/ICE 79,25 79,10 +0,2% +0,15 +2,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,305 28,04 +1,0% +0,27 -13,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.029,93 2.023,08 +0,3% +6,86 -1,6%

Silber (Spot) 22,83 22,75 +0,3% +0,08 -4,0%

Platin (Spot) 916,23 911,50 +0,5% +4,73 -7,6%

Kupfer-Future 3,77 3,75 +0,8% +0,03 -3,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

