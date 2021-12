MÄRKTE EUROPA/Aktien starten gut unterstützt in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind kaum verändert in die Nachweihnachtswoche gestartet. Ein kleiner Rücksetzer in den ersten Handelsminuten wurde sofort für Käufe genutzt. Inzwischen handelt der DAX wieder kaum verändert bei 15.758 Punkten, der Euro-Stoxx-50 tritt mit 4.253 Punkten ebenfalls auf der Stelle. Bundesanleihen notieren gegenüber der Vorwoche wenig verändert, auch Brent mit 76 Dollar je Barrel auf dem Niveau der Vorwoche. Am Devisenmarkt handelt der Euro zum Dollar bei 1,1320 recht unaufgeregt, während in der Lira erneut eine hohe Volatilität zu beobachten ist.

In der Zeit zwischen Weihnachten und dem Beginn des neuen Jahres wird am Aktienmarkt mit einem ruhigen Handel gerechnet. Dies hat gleich mehrerer Gründe: Die Nachrichtenlage ist zum einen dünn, zum anderen sind viele Marktteilnehmer in dieser Zeit in Urlaub und in Großbritannien bleibt die Börse wegen eines Feiertages gleich ganz geschlossen. Weiterhin dürften die Schlagzeilen über die Entwicklung der Omikron-Variante des Covid-Virus für die Impulse sorgen. Während in den USA viele Flüge über die Feiertage wegen Krankheit des Bordpersonals ausfielen, wird in Asien weiterhin mit harten Lockdowns versucht, der Pandemie Herr zu werden. Damit besteht die Gefahr, dass die Lieferketten nicht ins Laufen kommen und die Preise wegen der Mangelwirtschaft weiter steigen. Damit sind die Pandemie wie auch die Inflation die Themen, die die Kapitalmärkte weiter begleiten.

Fluglinien im Fokus

Der Reise und Freizeitsektor ist an der Börse ein Gradmesser, wie hoch die Investoren die von dem Corona-Virus ausgehende Gefahr für die Wirtschaft einstufen. Hier spitzt sich die Nachrichtenlage etwas zu. Zum einen berichtete die Lufthansa kurz vor den Feiertagen, dass nach Weihnachten umfangreiche Flugstreichungen auf Grund der Ausbreitung der Omikron-Variante und der damit verbundenen Reisebeschränkungen geplant seien. Inzwischen wurde zudem bekannt, dass über Weihnachten weltweit mehr als 7.000 Flüge bei verschiedensten Fluglinien ausgefallen oder abgesagt wurden. Für die Aktie der Lufthansa geht es zunächst um 1 Prozent nach unten, Air France-KLM verlieren 0,8 Prozent.

Als leicht positiv für das Sentiment von Roche (+0,6%) wird an der Börse gewertet, dass der Pharmakonzern die FDA-Notfallzulassung für einen Corona-Selbsttest in den USA erhalten hat. Dabei handele es sich um einen At-Home-Test, mit dem auch die Omikron-Variante nachgewiesen werden könne.

Kurz vor Jahresende hat der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis seinen Mehrheitsanteil von 51 Prozent am österreichischen Windparkportfolio komplett an die Wien Energie GmbH, den größten regionalen Energieversorger Österreichs, verkauft. Die drei Windparks "Pongratzer Kogel" und "Herrenstein" in der Steiermark sowie "Zagersdorf" im Burgenland verfügen über eine Erzeugungskapazität von insgesamt 36,2 Megawatt (MW) und waren bereits zu 49 Prozent im Besitz von Wien Energie. Der Verkauf unterstütze die Erreichung der Prognose für 2021, für die Aktie geht es um ein knappes Prozent nach oben.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.247,30 -0,2% -7,71 +19,6%

Stoxx-50 3.782,66 +0,0% 0,15 +21,7%

DAX 15.748,40 -0,1% -7,91 +14,8%

MDAX 34.967,60 +0,4% 133,55 +13,5%

TecDAX 3.876,71 +0,2% 6,45 +20,7%

SDAX 16.362,93 +0,4% 69,30 +10,8%

FTSE FEIERTAG

CAC 7.078,94 -0,1% -7,64 +27,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,25 0 +0,32

US-Zehnjahresrendite 1,48 -0,01 +0,57

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Uhr Do,17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1320 +0,1% 1,1316 1,1308 -7,3%

EUR/JPY 129,69 +0,2% 129,59 129,35 +2,9%

EUR/CHF 1,0403 +0,0% 1,0410 1,0404 -3,8%

EUR/GBP 0,8438 -0,1% 0,8451 0,8435 -5,5%

USD/JPY 114,57 +0,2% 114,48 114,39 +10,9%

GBP/USD 1,3415 +0,1% 1,3395 1,3405 -1,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3746 +0,0% 6,3745 6,3749 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 50.831,86 -0,3% 50.900,54 48.928,70 +75,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,82 73,79 -1,3% -0,97 +53,9%

Brent/ICE 75,97 76,14 -0,2% -0,17 +50,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,71 1.808,40 -0,0% -0,69 -4,8%

Silber (Spot) 22,74 22,98 -1,0% -0,23 -13,8%

Platin (Spot) 963,15 977,10 -1,4% -13,95 -10,0%

Kupfer-Future 4,35 4,39 -0,9% -0,04 +23,7%

===

