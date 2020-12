MÄRKTE EUROPA/Aktien und Pfund legen in Hoffnung auf Post-Brexit-Deal zu

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ging es am Mittwoch nach oben. Der DAX stieg um 1,3 Prozent auf 13.587 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zog um 1,2 Prozent auf 3.539 Punkte an. Es war ein ruhiger vorweihnachtlicher Handelstag, an dem vor allem auf die Entwicklung der laufenden Post-Brexit-Verhandlungen geschaut wurde. Nachdem jüngst die Positionen zwischen der EU und Großbritannien näher zusammengerückt waren, scheint ein Kompromiss auf der Zielgeraden möglich.

Am Nachmittag zog dann das Pfund zum Dollar deutlicher an. Im Devisenhandel wurde man zu diesem Zeitpunkt bereits optimistischer, was das Zustandekommen eines Post-Brexit-Deals betraf. Inzwischen heißt es aus Verhandlungskreisen, dass nach vier Jahren der Ungewissheit noch am Abend ein Handelsabkommen verkündet werden könnte. "Wir sind jetzt in der Endphase", sagte ein EU-Beamter. Ein anderer Diplomat sagte, eine Vereinbarung sei sehr nahe.

Daimler profitiert von möglichem Truck-IPO

Die Daimler-Aktie schloss mit 3,3 Prozent im Plus und führte damit die Gewinnerliste im Automobilsektor an. Kurstreibend wirkte ein Handelsblatt-Bericht, wonach der DAX-Konzern sein Lastwagen- und Busgeschäft für einen Börsengang vorbereitet. Das Geschäft mit einem Umsatz von fast 45 Milliarden Euro könnte Ende 2021 vom Rest des Konzerns getrennt werden und an die Börse gehen, so die Zeitung unter Berufung auf Konzern- und Finanzkreise. Wahrscheinlicher sei der Schritt aber im Jahr 2022, so eine Führungskraft. Wirklich neu sind die Gedankenspiele über eine mögliche Trennung und spätere Notierung des Lkw-Geschäfts der Daimler AG nicht. Seit Jahren gibt es Spekulationen darüber, nicht zuletzt nachdem der Volkswagen-Konzern vergangenes Jahr seine Lkw-Tochter Traton mit den Marken Scania und MAN an die Börse gebracht hat.

Negativ für Hellofresh-Aktien werteten Händler die zunehmenden Berichte über Lieferprobleme. Aktuell soll der Lieferdienst seine Kunden sogar bitten, Bestellungen zu pausieren. "Das ist alles nicht ungewöhnlich für ein stark wachsendes Unternehmen und darf nicht überbewertet werden", sagte ein Händler. "Aber für die Börse könnte es ein Problem werden", fügt er hinzu. Denn es zeige, dass Anleger den bisherigen Wachstumspfad nicht einfach in die Zukunft verlängern und daraus die Bewertung ableiten dürften. Hellofresh gaben 5,5 Prozent ab.

Cairn Energy haussiert in Hoffnung auf Milliardenzahlung

Für die Aktie von Cairn Energy ging es in London um 22 Prozent nach oben. Das Explorationsunternehmen befand sich seit längerem in einem Steuer-Rechtsstreit mit der indischen Regierung. Ein Schiedsgerichtsurteil stellte nun fest, dass Indien seine Verpflichtung gegenüber dem Energieunternehmen gemäß den Bedingungen des bilateralen Investitionsabkommens zwischen Großbritannien und Indien verletzt habe, und sprach Cairn eine Entschädigung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar plus Zinsen und Kosten zu. "Die heutige Nachricht ist eindeutig positiv", so die Citi-Analysten. Sie gehen davon aus, dass das Unternehmen einen Teil des Zahlung dazu verwenden wird, nach Akquisitionsmöglichkeiten zu suchen, um seine Produktionsbasis zu erweitern und zu diversifizieren.

Positiv wurde an der Börse zudem bewertet, dass Marston's einen Deal mit SA Brain & Co. zum Betrieb eines Portfolios von 156 Pubs in Wales abgeschlossen hat, das Pacht- und Management-Verträge kombiniert. Die Transaktion werde im Februar 2021 abgeschlossen und wirke sich im ersten Jahr nach Abschluss ertragssteigernd aus. Brains stand zuvor unter erheblichem finanziellen Druck als Folge von Coronavirus-Einschränkungen. Die gute Nachricht für die Angestellten ist, dass alle 1.300 Jobs durch den Deal gesichert seien, so Marston's, für deren Aktie es um 8,6 Prozent nach oben ging.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.539,26 +41,77 +1,2% -5,5%

Stoxx-50 3.075,17 +25,53 +0,8% -9,6%

Stoxx-600 395,49 +4,24 +1,1% -4,9%

XETRA-DAX 13.587,23 +169,12 +1,3% +2,6%

FTSE-100 London 6.495,75 +42,59 +0,7% -14,4%

CAC-40 Paris 5.527,59 +60,73 +1,1% -7,5%

AEX Amsterdam 622,42 +4,92 +0,8% +3,0%

ATHEX-20 Athen 1.884,05 +18,70 +1,0% -18,0%

BEL-20 Bruessel 3.655,87 +48,15 +1,3% -7,6%

BUX Budapest 41.197,14 +147,62 +0,4% -10,6%

OMXH-25 Helsinki 4.530,21 +29,94 +0,7% +7,3%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.566,40 +12,69 +0,8% +12,8%

OMXC-20 Kopenhagen 1.444,69 -7,88 -0,5% +27,2%

PSI 20 Lissabon 4.726,08 +99,20 +2,1% -7,5%

IBEX-35 Madrid 8.073,60 +139,40 +1,8% -15,5%

FTSE-MIB Mailand 22.130,18 +285,85 +1,3% -7,1%

RTS Moskau 1.366,76 +15,33 +1,1% -11,8%

OBX Oslo 842,09 +14,26 +1,7% -0,2%

PX Prag 1.008,78 +6,88 +0,7% -9,6%

OMXS-30 Stockholm 1.867,99 +4,71 +0,3% +5,4%

WIG-20 Warschau 1.955,84 +27,44 +1,4% -9,0%

ATX Wien 2.737,12 +29,60 +1,1% -14,5%

SMI Zuerich 10.411,92 +8,55 +0,1% -1,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,55 0,05 -0,79

US-Zehnjahresrendite 0,95 0,04 -1,73

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Di, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,2193 +0,24% 1,2190 1,2178 +8,7%

EUR/JPY 126,26 +0,16% 126,05 126,24 +3,6%

EUR/CHF 1,0830 +0,05% 1,0825 1,0823 -0,2%

EUR/GBP 0,9035 -0,76% 0,9074 0,9132 +6,8%

USD/JPY 103,56 -0,06% 103,41 103,66 -4,8%

GBP/USD 1,3495 +0,96% 1,3433 1,3336 +1,8%

USD/CNH (Offshore) 6,5302 -0,16% 6,5302 6,5399 -6,3%

Bitcoin

BTC/USD 23.567,25 -0,70% 23.408,25 23.431,50 +226,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 48,29 47,02 +2,7% 1,27 -13,2%

Brent/ICE 51,42 50,08 +2,7% 1,34 -15,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.873,20 1.861,00 +0,7% +12,20 +23,5%

Silber (Spot) 25,65 25,23 +1,7% +0,42 +43,7%

Platin (Spot) 1.018,40 1.004,28 +1,4% +14,13 +5,5%

Kupfer-Future 3,55 3,52 +0,9% +0,03 +25,7%

===

