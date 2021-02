MÄRKTE EUROPA/Aktienkurse steigen - Corestate-Aktie knickt ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Entgegen der vorbörslichen Erwartungen zeigen sich die europäischen Börsen am Mittwoch mit kleineren Aufschlägen. Von den zuletzt bremsenden Renditen kommt etwas Entspannung: die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen ist auf 1,34 Prozent leicht gesunken, nachdem sie zuletzt auf das Jahreshoch von 1,39 Prozent gestiegen war. Auch die deutsche Zehnjahresrendite sinkt leicht.

Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 13.952 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 notiert im frühen Geschäft mit 3.698 Punkten 0,3 Prozent höher.

"Die verbale Intervention von Jerome Powell hat Wirkung gezeigt, der Anstieg der Zinsen scheint für das Erste gestoppt", sagt Thomas Altmann von QC Partners. "Jeder, der jetzt auf weiter steigende Zinsen setzt, stellt sich gegen die Notenbanken", sagt er. Er rät aber auch dazu, sich weiter auf große Schwankungen einzustellen.

Powell hatte die Verpflichtung der US-Notenbank bekräftigt, die lockere Geldpolitik beizubehalten, bis sich die Wirtschaft weiter von den Auswirkungen der Pandemie erholt hat. "Die Wirtschaft ist weit von unseren Beschäftigungs- und Inflationszielen entfernt", sagte er in einer Anhörung des Bankenausschusses des Senats. Die Fed werde daher weiterhin die Wirtschaft mit Zinssätzen nahe Null und groß angelegten Käufen von Wertpapieren unterstützen.

Thiele-Tod lenkt Blicke auf Lufthansa

Starke Nachrichten aus der Chemie-Industrie kommen von Solvay (+4,2%). Das belgische Unternehmen hat für das Gesamtjahr 2020 durchweg bessere Zahlen als befürchtet vorgelegt. Im DAX gewinnen Covestro 1,0 Prozent, auch gestützt von einer Kurszielerhöhung der Deutschen Bank. Für den Chemiesektor geht es um 0,9 Prozent nach oben.

Reiseaktien sind in Erwartung einer beginnenden Normalisierung des Reiseverkehrs im Sommer weiter gesucht, ihr Subindex legt ebenfalls um 0,9 Prozent zu. Der Index der Banken gibt dagegen mit den sinkenden Anleiherenditen um 0,3 Prozent nach.

Nicht gut kommen die Zahlen von Puma an - für die Aktie geht es um 3,1 Prozent nach unten. Nach Einschätzung von RBC entsprechen die Zahlen zwar in etwa den Erwartungen, der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sei aber eher zurückhaltend. Die Adidas-Aktie gibt im Schlepptau 0,2 Prozent nach.

Im Blick steht auch die Lufthansa-Aktie nach dem überraschenden Tod von Heinz Hermann Thiele. Thiele hielt zuletzt gut 12 Prozent an Lufthansa. Thiele war im Sommer bei der Fluglinie eingestiegen und hatte sich zunächst quergestellt gegen den Teileinstieg des Staates, dann aber doch zugestimmt. Thiele hält außerdem Mehrheitsbeteiligungen an Knorr-Bremse und an Vossloh. Im frühen Handel geben Knorr-Bremse um 1,8 Prozent nach, während Vossloh 0,9 Prozent zulegen. Lufthansa liegen 1,5 Prozent fester im Markt.

Kurseinbruch bei Corestate nach schwachen Zahlen

Für Corestate geht es um 12,7 Prozent nach unten. Der Immobilien- Investmentmanager hat die eigenen Ziele bei Gewinnkennziffern verfehlt, ist im Ausblick auf das laufenden Jahr aber optimistisch. Berenberg spricht von schwachen Zahlen. Die Analysten bemängeln zudem die schwindenden Liquiditätsreserven im vierten Quartal.

Instone Real Estate notieren dagegen wenig verändert. Das Unternehmen überbot mit dem vorläufigen Ergebnis die Erwartungen, rechnet im Umsatzausblick jedoch mit etwas weniger als bisher.

Von gemischten Zahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Hensoldt (+1,6%). Während der Umsatz die Erwartungen des Rüstungsunternehmens leicht übertroffen habe, liege der operativ Gewinn leicht darunter. "Allerdings ist der Ausblick ermutigend", sagt er.

Der Kurs des Biotechnologieunternehmens Formycon springt um über 12 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat die beschleunigte Begutachtung seiner Anträge für die klinische Prüfung eines Covid-Mittels gemeldet.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.698,29 0,25 9,19 4,10

Stoxx-50 3.180,30 0,01 0,22 2,32

DAX 13.952,11 0,63 87,30 1,70

MDAX 31.812,34 0,53 168,50 3,30

TecDAX 3.381,04 0,22 7,47 5,24

SDAX 15.308,79 1,54 231,81 3,68

FTSE 6.593,10 -0,50 -32,84 2,56

CAC 5.785,93 0,11 6,09 4,22

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,32 0,00 -0,56

US-Zehnjahresrendite 1,36 0,01 -1,32

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,11 0,0 0,11 -0,4

5 Jahre 0,57 0,8 0,57 21,4

7 Jahre 0,98 1,3 0,97 33,4

10 Jahre 1,36 0,9 1,35 44,0

30 Jahre 2,21 2,6 2,18 56,1

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:39 Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2165 +0,13% 1,2155 1,2156 -0,4%

EUR/JPY 128,55 +0,54% 128,22 127,81 +2,0%

EUR/CHF 1,1049 +0,48% 1,1013 1,0961 +2,2%

EUR/GBP 0,8585 -0,27% 0,8574 0,8619 -3,9%

USD/JPY 105,67 +0,40% 105,49 105,14 +2,3%

GBP/USD 1,4170 +0,40% 1,4178 1,4104 +3,7%

USD/CNH (Offshore) 6,4464 -0,20% 6,4613 6,4637 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 50.506,00 +3,72% 49.916,75 47.814,25 +73,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,46 61,67 -0,3% -0,21 +26,2%

Brent/ICE 65,27 65,37 -0,2% -0,10 +26,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.805,59 1.805,79 -0,0% -0,21 -4,9%

Silber (Spot) 27,74 27,73 +0,1% +0,02 +5,1%

Platin (Spot) 1.261,75 1.241,98 +1,6% +19,78 +17,9%

Kupfer-Future 4,17 4,18 -0,1% -0,00 +18,6%

