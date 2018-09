MÄRKTE EUROPA/Aktienkurse steigen trotz neuer Zölle - Zalando-Kurseinbruch

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktien zeigen sich am Dienstag im frühen Handel mit Kursgewinnen. Und das, obgleich US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von rund 200 Milliarden Dollar angekündigt hat. Der Schritt kam allerdings alles andere als überraschend, genauso wie die prompt folgende Ankündigung Chinas, auf die Zölle mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Vieles dürfte also schon zuvor in die Kurse eingegangen sein.

Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 12.169 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 3.365 nach oben. Am Devisenmarkt tendieren die großen Währungspaare seitwärts, am Rentenmarkt steigen die Kurse leicht.

Mit den nun zusätzlichen Strafzöllen wird künftig etwa die Hälfte der chinesischen Einfuhren in die USA mit Strafzöllen belegt sein. In einer ersten Stufe sollen die neuen Zölle am 24. September in Kraft treten und 10 Prozent betragen. Nach dem 31. Dezember sollen dann 25 Prozent erhoben werden. "Die Spirale im Handelskonflikt dreht sich weiter", so ein Kommentar eines Marktteilnehmers. Der Konflikt dürfte sich noch lange hinziehen.

Zalando-Aktie knickt ein - Modeaktien im Zalando-Sog

Zalando brechen nach einer erneuten Gewinnwarnung um 18,9 Prozent ein. "Nachdem Zalando erst im August die Prognose angepasst hat ist dies eine herbe Enttäuschung", meint ein Börsianer zur Umsatz- und noch stärkeren Gewinnwarnung des Online-Modehändlers. Klar sei, dass die Analysten ihre Schätzungen deutlich nach unten nehmen müssten.

Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis von Zalando liege bereits unterhalb der alten Spanne, aber mit 190 Millionen Euro nun immerhin am oberen Ende der neuen von Zalando genannten Spanne von 150 bis 190 Millionen Euro. Das negative Zalando-Sentiment strahlt auch auf Modeaktien wie Hugo Boss oder Tom Tailor aus, die um 1,9 Prozent bzw. 6,6 Prozent fallen. Ahlers verlieren über 5 Prozent. Zalando hat seine Probleme vor allem mit dem ungewöhnlich heißen und langen Sommer begründet, weswegen sich der Verkaufsbeginn der höhermargigen Herbstmode verzögert.

In Zürich schießt die Clariant-Aktie um 7,5 Prozent nach oben. Der Schweizer Spezialchemiekonzern baut nach dem Einstieg des saudischen Petrochemiekonzerns Saudi Basic Industries (Sabic) einen Teil seines Geschäftes um. Clariant will Spezialitätensegmente von Sabic übernehmen und diese mit eigenen Geschäften im neuen Bereich High Performance Materials zusammenfassen. Nach dem Umbau peilt Clariant eine EBITDA-Marge von 20 Prozent an. Diese lag 2017 vor Einmaleffekten bei 15,3 Prozent.

Oracle drückt auf SAP - FedEx auf Deutsche Post

Nach durchwachsenen Zahlen und einem schwachen Ausblick des Mitbewerbers Oracle verliert die SAP-Aktie 0,4 Prozent. Auf die Deutsche Post könnten drücken derweil negativ aufgenommene Geschäftszahlen von Fedex. Beim bereinigten Gewinn blieb das US-Unternehmen deutlich unter den Erwartungen. Deutsche Post verlieren 0,1 Prozent.

Als leicht belastend stuft ein Händler den Zusammenschluss der Brenntag-Wettbewerber Univar und Nexeo für den deutschen Chemikalienhändler ein. Damit dürfte gerade in Nordamerika der Wettbewerb zunehmen. Im frühen Geschäft gewinnen Brenntag 0,3 Prozent, bleiben damit hinter der Gesamtmarktentwicklung zurück.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.365,37 0,58 19,26 -3,96

Stoxx-50 3.014,95 0,21 6,34 -5,13

DAX 12.174,21 0,64 77,80 -5,76

MDAX 26.246,67 -0,13 -33,31 0,18

TecDAX 2.897,61 -0,23 -6,60 14,57

SDAX 12.236,89 0,32 38,80 2,94

FTSE 7.300,85 -0,02 -1,25 -5,02

CAC 5.386,26 0,70 37,39 1,39

Bund-Future 159,21 0,12 1,93

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Mo, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,1686 +0,01% 1,1714 1,1689 -2,7%

EUR/JPY 130,84 +0,12% 131,44 130,86 -3,3%

EUR/CHF 1,1241 -0,03% 1,1260 1,1249 -4,0%

EUR/GBP 0,8894 +0,16% 0,8896 0,8890 +0,0%

USD/JPY 111,95 +0,09% 112,18 111,97 -0,6%

GBP/USD 1,3140 -0,12% 1,3168 1,3148 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 6.295,69 +0,4% 6.295,24 6.361,18 -53,9%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,54 -0,54 0,08

Deutschland 10 Jahre 0,44 0,45 0,01

USA 2 Jahre 2,78 2,77 0,89

USA 10 Jahre 2,99 2,99 0,58

Japan 2 Jahre -0,12 -0,11 0,02

Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,67 68,91 -0,3% -0,24 +16,9%

Brent/ICE 77,60 78,05 -0,6% -0,45 +21,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.197,91 1.200,90 -0,2% -2,99 -8,1%

Silber (Spot) 14,13 14,20 -0,5% -0,07 -16,5%

Platin (Spot) 800,60 801,00 -0,0% -0,40 -13,9%

Kupfer-Future 2,63 2,64 -0,1% -0,00 -21,3%

