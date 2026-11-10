MÄRKTE EUROPA/Aktienkurse steigen weiter - Zinsanstieg bremst aber

10.11.26 18:29 Uhr

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Weiter in Kauflaune haben sich am Dienstag die Börsianer in Europa gezeigt. Rückenwind kam weiter vom Ölpreis. Der gab erneut nach, wenngleich sich die Abgaben im Tagesverlauf verringerten. Niedrigere Ölpreise lindern Inflationssorgen und befeuern Konjunkturzuversicht. Zeitweise kostete das Barrel Brent weniger als 90 Dollar, was zuletzt Ende August der Fall war. Die jüngsten Kommentare von US-Präsident Donald Trump mit der Aussicht auf ausbleibende weitere Militärschläge lassen den Preis fallen.

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Der DAX legte um 0,3 Prozent zu auf 26.347 Punkte. Im Tageshoch hatte er 26.633 Punkte erreicht und lag nur noch 60 Punkte unter seinem Rekordhoch. Der Euro-Stoxx-50 rettete ein Plus von 0,6 Prozent aus dem Tag. Die Tageshochs konnten nicht gehalten werden, weil eine unerwartet hohe US-Inflation im Nachmittagshandel Zinserhöhungsspekulationen in den USA ausgelöst hatte. Das sorgte auch in Europa für anziehende Zinsen am Anleihemarkt und dämpfte die Stimmung für Aktien.

Der Stoxx-Subindex der Öl- und Gaswerte war mit einem Minus von 1,6 Prozent das Schlusslicht bei den Branchen. Technologiewerte setzten ihre Erholung vom Kurseinbruch in der Vorwoche fort. Der Subindex gewann 0,5 Prozent. Laut den Analysten der Deutschen Bank gab es keinen offensichtlichen Auslöser für die Erholung. Die Aktienpositionierung sei nach den Bewegungen der vergangenen Woche aber deutlich untergewichtet gewesen und im Technologiesektor habe die Positionierung unter den Tiefstständen nach dem sogenannten Liberation Day gelegen. Manche Marktteilnehmer dürften aber inzwischen auch den Sieg der Demokraten bei der US-Zwischenwahl mit den mutmaßlich negativen Folgen für das KI-Geschäft entspannter sehen, hieß es auch.

Einen positiven Impuls erhielt der Sektor Händlern zufolge davon, dass Anthropic seinen Börsengang trotz der Turbulenzen um KI-Aktien vorantreibt. Das Unternehmen hinter "Claude" will noch im November an die Börse. Anthropic strebt eine Bewertung von 1,33 Billionen Dollar an und will 825 Millionen Aktien platzieren zum Stückpreis von 70 bis 78 Dollar.

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Unternehmensseitig bewegten Quartalszahlen. Tagessieger im DAX war die Henkel-Aktie. Sie machte nach der Vorlage finaler Quartalszahlen, die ein starkes Wachstum zeigten, einen Satz um 4,4 Prozent. Trotz steigend erwarteter Materialkosten bestätigte der Persilhersteller zugleich seine Jahresziele mit einer Umsatzrendite von rund 15 Prozent.

Infineon rechnet für das neue Geschäftsjahr mit deutlich höheren Umsätzen mit Stromversorgungslösungen für Rechenzentren und ist optimistisch, dass sich das zuletzt starke Wachstum im KI-Geschäft weiter fortsetzen wird. Im zurückliegenden vierten Quartal verbuchte der Chiphersteller bei einem Umsatzplus von gut 12 Prozent einen 40 Prozent höheren operativen Gewinn. Der Aktienmarkt quittierte das mit einem Kursplus von 0,9 Prozent. Zwischenzeitlich hatten Infineon aber auch schon einiges deutlicher zugelegt.

Aber auch andere Halbleiteraktien waren gesucht. BE Semiconductor legten um 2,6 Prozent zu, STMicro um 1,2 Prozent. Elmos Semiconductor fielen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 6,3 Prozent zurück. Das Unternehmen erzielte zwar zweistellige Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis, die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Elmos aber lediglich.

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Siemens Energy kamen nach der sehr starken Erholung am Vortag deutlich um 3,4 Prozent zurück, einen Tag vor Veröffentlichung von Quartalszahlen. Belastet haben könnte hier, dass der japanische Technologieinvestor Softbank Group über hohe Abschreibungen auf Vorauszahlungen für Ausrüstung zur Stromversorgung von US-Rechenzentrumsprojekten berichtet hatte. Dies könnte Zweifel an der Dynamik des Ausbaus der KI-Infrastruktur geweckt haben. Siemens Energy profitiert in den USA erheblich von diesem Ausbau, insbesondere durch die Nachfrage nach Gasturbinen und Netzausrüstung. Die Kurse der Wettbewerber ABB und Schneider Electric stiegen dagegen leicht.

Rüstungsaktien setzten ihre Erholung ebenfalls fort. Neben den KI-Werten waren sie in der Vorwoche als Hauptverlierer des Wahlsiegs der Demokraten in den USA gesehen worden. Nach dem Plus des Branchenindex von über 4 Prozent am Montag, legte dieser um weitere 1,2 Prozent zu und war damit der Tagessieger.

Vodafone zeigten sich mit einem Minus von 1,0 Prozent, nachdem der Telekomkonzern die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. Vodafone verwies dazu auf Kosteneinsparungen und eine starke Entwicklung im Firmenkundengeschäft, sprach aber auch von Schwächen in der deutschen Sparte. Am Montag hatte Vodafone angekündigt, in Deutschland 2.300 Stellen abzubauen.

Für ein Plus von gut 9 Prozent sorgte bei Mayr Melnhof in Wien der Verkauf eines Großteils des Verpackungsgeschäfts. Aktionäre sollen daraus eine Sonderausschüttung von rund einer halben Milliarde Euro erhalten.

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.328 +0,6 +8,6

Stoxx-50 5.464 +0,3 +10,8

Stoxx-600 658 +0,3 +10,9

DAX 26.347 +0,3 +7,3

FTSE-100 London 10.783 -0,3 +8,6

CAC-40 Paris 8.233 +0,6 +1,0

AEX Amsterdam 1.130 +0,2 +18,8

ATHEX-20 Athen 6.692 +1,4 +25,1

BEL-20 Brüssel 6.098 +0,1 +20,1

BUX Budapest 146.064 -1,0 +31,6

OMXH-25 Helsinki 6.279 +0,1 +10,1

OMXC-20 Kopenhagen 1.669 -0,8 +3,8

PSI 20 Lissabon 9.555 -0,1 +15,6

IBEX-35 Madrid 19.743 +1,0 +14,1

FTSE-MIB Mailand 51.400 +0,7 +14,4

OBX Oslo 1.992 +0,1 +24,7

PX Prag 2.657 +0,7 -1,1

OMXS-30 Stockholm 3.310 +0,5 +14,8

WIG-20 Warschau 158.775 +0,9 +34,2

ATX Wien 6.562 +1,3 +23,2

SMI Zürich 14.946 +0,6 +12,7

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:15

EUR/USD 1,1147 -0,7 -0,0076 1,1223 1,1202

EUR/JPY 177,03 -0,1 -0,1700 177,2 177,0000

EUR/CHF 0,9213 +0,2 0,0016 0,9197 0,9199

EUR/GBP 0,8365 +0,2 0,0017 0,8348 0,8347

USD/JPY 158,77 +0,6 0,8700 157,9 158,0000

GBP/USD 1,3324 -0,9 -0,0116 1,344 1,3416

USD/CNY 6,6703 -0,0 -0,0024 6,6727 6,6727

USD/CNH 6,6778 +0,1 0,0085 6,6693 6,6711

AUS/USD 0,6851 -1,1 -0,0075 0,6926 0,6913

Bitcoin/USD 73.021,16 -2,6 -1.923,76 74.944,92 74.891,04

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,29 -0,6 -0,56 86,85

Brent/ICE 91,92 -0,7 -0,65 92,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.018,49 -2,9 -120,55 4.139,04

Silber 51,21 -4,1 -2,20 53,41

Platin 1.536,58 -2,5 -40,20 1.576,78

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

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November 10, 2026 12:30 ET (17:30 GMT)