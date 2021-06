MÄRKTE EUROPA/Anleger halten sich weiter zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen stehen auch am Mittwochnachmittag unter moderatem Abgabedruck. Bei dünnen Umsätzen ist von Zurückhaltung der Anleger die Rede. Die Investoren dürften kaum neue Positionen eingehen vor der geldpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die Mehrzahl der Beobachter geht davon aus, dass die EZB die ihre Geldpolitik bestätigen wird. Eine Minderheit schließt allerdings eine Reduzierung der PEPP-Käufe nicht aus, was am Markt nicht gut ankommen würde.

Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 15.548 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 hält sich mit minus 0,1 Prozent auf 4.090 Punkte besser, hier stützen auch deutliche Aufschläge bei Pharmaktien. Für Bewegung können am Donnerstag auch die US-Verbraucherpreise sorgen. Jüngste Inflationsdaten aus China zeigen derweil laut CMC das, was in den vergangenen Wochen schon zu beobachten gewesen sei: "Die Inflation ist da, aber es gibt seit längerem keine deutlichen Ausschläge mehr nach oben. Es scheint, als pendle sich die Teuerung weltweit auf einem höheren Niveau ein."

Inditex nach Zahlen im Minus

Für die Aktie von Inditex geht es nach Vorlage der Zahlen um 2,1 Prozent nach unten. Der Bekleidungskonzern hat im ersten Quartal etwas mehr umgesetzt als erwartet. Im Online-Handel wuchs der Umsatz währungsbereinigt um gut zwei Drittel. Im Handel stört man sich allerdings an den gestiegenen Kosten, was sich negativ auf das EBIT bzw die EBIT-Marge ausgewirkt habe.

In Deutschland legt die Aktie von Grenke um 1,4 Prozent zu, nachdem Berenberg das Votum auf "Buy" nach "Hold" hochgenommen haben. Die Analysten zeigen sich zufrieden mit der Antwort von Grenke auf den Angriff von Viceroy im September 2020. Berenberg sieht bei der Grenke-Aktie fundamentales Potenzial bei ihren als konservativ eingestuften Schätzungen. Mit einer Refokussierung auf die bereinigten Gewinne sowie neuerliches Wachstum ab dem zweiten Halbjahr gebe es erhebliches Bewertungspotenzial.

Die Aktie von Hugo Boss steigt um 0,3 Prozent, nachdem der neue CEO Daniel Grieder mit seinen Director Dealings über diverse Käufe mit einem Volumen von gut 4 Millionen Euro die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich gezogen hat. Zooplus legen 2,4 Prozent zu nach einer Kaufempfehlung durch Baader.

Airlines gesucht

Die europäischen Fluglinien profitieren von den starken Vorlagen der US-Mitbewerber. Diese hatten mit einem Branchen-Plus von 1,5 Prozent am Dienstag die Gewinnerliste an der Wall Street angeführt. Nun steigen Lufthansa um 3,7 Prozent, Air France-KLM um 4,2 Prozent und IAG um 4,1 Prozent. Ryanair ziehen um 2,1 Prozent an.

Heidelberger Druckmaschinen brechen um 10,9 Prozent ein. "Der Markt hat sich vom Ausblick mehr versprochen", sagt ein Händler. Allerdings sei der Ausblick vermutlich konservativ, meint er. Dann wäre der Kurseinbruch überzogen, so der Marktteilnehmer.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.090,08 -0,14 -5,93 15,13

Stoxx-50 3.502,23 0,19 6,74 12,67

DAX 15.547,74 -0,59 -92,86 13,33

MDAX 33.764,50 -0,05 -18,47 9,64

TecDAX 3.401,62 0,37 12,68 5,88

SDAX 16.261,52 -0,30 -49,30 10,14

FTSE 7.075,44 -0,28 -19,65 9,82

CAC 6.551,05 0,00 0,04 18,01

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,27 -0,04 -0,51

US-Zehnjahresrendite 1,47 -0,07 -1,21

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:45 Uhr Di, 17.26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2210 +0,30% 1,2182 1,2179 -0,0%

EUR/JPY 133,43 +0,10% 133,27 133,30 +5,8%

EUR/CHF 1,0907 -0,09% 1,0921 1,0917 +0,9%

EUR/GBP 0,8628 +0,29% 0,8592 0,8610 -3,4%

USD/JPY 109,28 -0,19% 109,39 109,47 +5,8%

GBP/USD 1,4151 -0,00% 1,4156 1,4143 +3,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3843 -0,24% 6,3945 6,3998 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 34.913,50 +4,16% 33.466,00 31.208,81 +20,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,36 70,05 +0,4% 0,31 +45,0%

Brent/ICE 72,66 72,22 +0,6% 0,44 +41,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.897,64 1.893,70 +0,2% +3,94 -0,0%

Silber (Spot) 27,95 27,68 +1,0% +0,28 +5,9%

Platin (Spot) 1.164,00 1.165,38 -0,1% -1,38 +8,8%

Kupfer-Future 4,52 4,56 -0,7% -0,03 +28,2%

