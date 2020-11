MÄRKTE EUROPA/Anleger im Wartemodus - Bankenfusion in Spanien zeichnet sich ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Aufschlägen zu Wochenbeginn sind die europäischen Aktienmärkte leichter in den Handel am Dienstag gestartet. Die Nachricht über den aussichtsreichen Impfstoff-Kandidaten von Moderna nach den positiven Ergebnissen von Biontech/Pfizer in der Vorwoche stützte die Stimmung am Montag. Allerdings heißt es einschränkend im Handel, dass mit einem Ende der Krise und einer damit verbundenen wirtschaftlichen Erholung erst im zweiten Halbjahr 2021 zu rechnen sei.

Derweil scheint sich bei den Neuinfiziertenzahlen in Deutschland eine gewisse Stabilisierung abzuzeichnen. Laut RKI gab es in den vergangenen 24 Stunden 14.419 Neuinfektionen nach 15.332 in der Vorwoche. Nach einem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Länderchefs am Vortag sind keine neuen Beschränkungen beschlossen worden.

Der DAX notiert im frühen Handel 0,1 Prozent leichter bei 13.129 Punkten, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent auf 3.461 Punkte. Dabei ist zu erkennen, dass die Aktien der "stay-at-home" Unternehmen gegen den Trend fester tendieren.

BBVA und Sabadell verhandeln über Fusion

Wie sich am Vortag bereits angedeutet hat, könnte es in Spanien zu einer Großfusion in der Bankenbranche kommen. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) und Banco de Sabadell verhandeln eigenen Angaben zufolge über einen Zusammenschluss. Die beiden Institute hätten externe Berater engagiert und den Einblick in die Bücher des Wettbewerbers ermöglicht. "Es wurde noch keine Entscheidung in Bezug auf die potenzielle Fusion getroffen, und es gibt keine Gewissheit darüber, ob eine solche Entscheidung getroffen wird", teilte die BBVA SA mit. Profiteur des Szenarios wäre die Banco Sabadell, deren Aktie um weitere 1,7 Prozent zulegt, dagegen handeln BBVA nach dem kräftigen Plus am Vortag 4,5 Prozent leichter. Für Santander würde dies stärkeren Wettbewerb am Heimatmarkt bedeuten, die Aktie verliert 2,2 Prozent.

Als ordentlich werden die Geschäftszahlen von Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG von einem Händler bezeichnet. Vor allem die Absenkung der Finanzierungskosten auf 1,75 Prozent sei positiv. Auch der FFO konnte nach Steuern deutlich gesteigert werden. Dass das Momentum beim Anstieg der Mieterträge beibehalten werden könne, sei aber nicht zu erwarten. Sie legten um 9,5 Prozent in den ersten neun Monaten zu. Für die Aktie geht es um 0,5 Prozent nach oben.

Gut für Hochtief wird ein Großauftrag für die Australien-Tochter Cimic aufgenommen. Bis zu 800 Millionen Austral-Dollar Umsatz werden von einem Auftrag des australischen Militärs erwartet. Cimic soll die Infrastruktur für das bi-nationale Trainingsgelände der Australia-Singapore Military Training Initiative Facilities Project liefern. Die Hochtief-Aktie gewinnt 0,2 Prozent.

