MÄRKTE EUROPA/Anleger nehmen zum Halbjahresultimo Gewinne mit

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlichere Verluste zum Halbjahresultimo prägen am Mittwochmittag das Börsenbild in Europa. Im Handel heißt es zum einen, dass Investoren nach dem starken ersten Halbjahr Gewinn mitnähmen, zum anderen wird aber auch auf wieder steigende Corona-Sorgen verwiesen. Denn die infektiösere Delta-Variante ist weltweit auf dem Vormarsch und aus verschiedenen Regionen der Welt werden neue Beschränkungen gemeldet.

Der DAX verliert 1,0 Prozent auf 15.535 Punkte, nachdem er aber auch schon bei 15.461 Punkten gelegen hatte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um ebenfalls 1,0 Prozent auf 4.069 Punkte nach unten. Verkauft werden insbesondere die Favoriten des ersten Halbjahres. So geben die Stoxx-Branchenindizes der Automobil- und der Bankaktien um 2,0 bzw. 1,0 Prozent nach. "Da bahnt sich ein Favoritenwechsel an", kommentiert ein Marktteilnehmer.

Im Blick stehen für den Nachmittag der Einkaufsmanager-Index aus Chicago und der ADP-Arbeitsmarktbericht für die US-Privatwirtschaft. Letzterer gilt als Vorläufer des offiziellen Juni-Arbeitsmarktberichts am Freitag. Anlagestratege Dirk Steffen von der Deutschen Bank rechnet mit einem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht, er verwies bereits am Montag auf die US-Notenbank in St Louis: "Ihr Modell prognostiziert für Juni mit über einer Million neuen Stellen eine deutliche Arbeitsmarktbelebung". Im Konsens werden für den US-Arbeitsmarktbericht laut Marktteilnehmern knapp 700.000 neue Jobs erwartet. Sollte Steffen richtig liegen, dürften Bankwerte und Zykliker dann überdurchschnittlich laufen. Für den ADP-Bericht werden derweil 550.000 neue Stellen prognostiziert.

Grandvision haussieren, weil Essilorluxottica auf Kurs bleibt

Essilorluxottica (+1,0%) und Grandvision (+14%) sorgen für Gesprächsstoff, weil Essilorluxotticia die Übernahme wie geplant durchziehen will und zwar bereits zum 1. Juli. "Nach dem jüngsten Störfeuer ist die Entwicklung nun sicherlich überraschend", so ein Händler. Ein Gericht hatte Essilorluxottica gerade erst die Möglichkeit eingeräumt, wegen Fehlverhaltens von Grandvision von dem Gebot zurückzutreten.

Grandvision wird dem italienisch-französischen Brillenkonzern Essilorluxottica nach Aussage der Analysten der UBS eine geografische Diversifizierung und ein umfangreiches Netzwerk liefern. Ohne Berücksichtigung potenzieller Synergieeffekte werde der Gewinnzuwachs in diesem Jahr bei rund 7 Prozent liegen. Grandvision gehören auch die 800 deutschen Apollo-Filialen.

Ohio-Urteil drückt VW

Ein Urteil in Ohio zu "Diesel-Gate" belastet den Kurs von Volkswagen (-2,6%). Das oberste Gericht des US-Bundesstaats hat entschieden, dass Ohio Ansprüche gegen VW trotz der Einigung des Konzerns mit den Bundesbehörden verfolgen darf. Damit zeigt sich, dass die juristischen Auseinandersetzungen noch lange anhalten werden. Solange der Rechtsstreit die Schlagzeilen füllt, werden sie nach Aussage eines Händlers die Stimmung für die VW-Aktie immer wieder belasten.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.073,40 -0,8% -34,11 +14,7%

Stoxx-50 3.521,09 -0,5% -18,91 +13,3%

DAX 15.547,00 -0,9% -143,59 +13,3%

MDAX 34.025,81 -0,8% -270,04 +10,5%

TecDAX 3.585,32 -0,6% -20,16 +11,6%

SDAX 15.969,66 -1,0% -156,09 +8,2%

FTSE 7.047,01 -0,6% -40,54 +9,7%

CAC 6.519,19 -0,7% -48,24 +17,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. -0,20 -0,03 -0,44

US-Rendite 10 J. 1,45 -0,02 -1,23

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD

EUR/USD 1,1885 -0,1% 1,2096 1,2071 -2,7%

EUR/JPY 131,3026 -0,2% 132,4629 132,2888 +4,1%

EUR/CHF 1,0973 +0,1% 1,0943 1,0946 +1,5%

EUR/GBP 0,8571 -0,3% 0,8606 0,8602 -4,0%

USD/JPY 110,4775 -0,1% 109,5195 109,5875 +7,0%

GBP/USD 1,3867 +0,2% 1,4054 1,4032 +1,5%

USD/CNH offshore 6,4637 -0,0% 6,4405 6,4509 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 34.830,26 -3,94% 49.676,26 50.025,50 +19,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 73,06 0% 0,00 +50,6%

Brent/ICE 75,45 74,76 +0,9% 0,69 +47,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.759,69 1.761,35 -0,1% -1,67 -7,3%

Silber (Spot) 25,84 25,78 +0,3% +0,06 -2,1%

Platin (Spot) 1.063,70 1.074,63 -1,0% -10,93 -0,6%

Kupfer-Future 4,31 4,28 +0,8% +0,04 +22,3%

