MÄRKTE EUROPA/Anleger setzen auf Liquidität - Flucht aus Bitcoin

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochmittag tiefrot. Teilnehmer sprechen von einer Ausweitung der Konsolidierung, Käufer halten sich zurück und warten auf niedrigere Einstiegskurse. "Viele Fonds stellen sich nun auf eine Rezession ein und machen die Depots erst einmal wasserdicht", so ein Börsianer. Zudem hat US-Präsident Donald Trump China erneut der Währungsmanipulation sowie des Diebstahls geistigen Eigentums beschuldigt. Das dämpft die Hoffnung auf ein Näherkommen beider Staaten bei den Handelsgesprächen im Oktober.

Für Verunsicherung sorgt zudem, dass innenpolitisch der Druck auf den US-Präsidenten zunimmt. Die Demokraten wollen eine Untersuchung bezüglich eines möglichen Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen. Trump soll die Freigabe von Hilfsgeldern für die Ukraine an die Lieferung von kompromittierenden Informationen über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden geknüpft haben.

Der DAX verliert 0,8 Prozent auf 12.209 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent auf 3.505 Punkte nach unten. Für die zyklischen Sektoren wie die Technologiewerte, Reiseunternehmen wie auch Werten aus dem Bausektor geht es deutlicher nach unten, Telekoms und Versicherer zeigen sich dagegen mit kleinen Abschlägen. Der Euro pendelt weiter um die Marke von 1,10 Dollar und die Bundesanleihen treten auf der Stelle. Zudem ist zu erkennen, dass aus den Kryptowährungen massiv Liquidität abgezogen wird. So bricht die Bekannteste, der Bitcoin, innerhalb von 24 Stunden um 15 Prozent ein. Aber auch der Etherum wie der Ripple verlieren 17 und 13 Prozent. Andere verlieren teilweise ein Viertel ihres Wertes, hier ist die Flucht aus dem Asset besonders deutlich zu beobachten.

Kursdebakel bei Pfeiffer Vacuum

Einmal mehr kassierten Unternehmen ihre Ausblicke. Knapp 15 Prozent verlieren Pfeiffer Vacuum nach einer Gewinnwarnung. Im Juli hatte sich der Maschinenbauer nach einem schwachen Quartal noch optimistisch zum zweiten Halbjahr geäußert. Das Unternehmen erwartet nun, dass insbesondere Kunden aus den Bereichen Halbleiter und Beschichtung Aufträge verschieben werden und rechnet nur noch mit einem Umsatz zwischen 620 bis 640 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von in etwa 10 Prozent.

Auch Kuka leidet offensichtlich unter der strukturellen Krise der Autobranche und der globalen Konjunkturabkühlung und hat die Umsatzprognose etwas gesenkt. Der Kuka-Kurs gibt aber nur leicht um 0,3 Prozent nach, da knapp 95 Prozent der Aktien von Midea gehalten werden.

"Der Konzern kommt nicht zur Ruhe", kommentiert ein Marktteilnehmer die sich abzeichnenden personellen Veränderungen bei Thyssenkrupp. Der Personalausschuss dem Aufsichtsrat will Vorstandschef Guido Kerkhoff ablösen. Thyssenkrupp reduzieren sich um 1,1 Prozent.

Osram steigen über den Angebotspreis von AMS von 38,50 Euro. Der Kurs legt um 1,8 Prozent auf 38,64 Euro zu. Am Markt kursieren Spekulationen, Advent könnte gemeinsam mit Bain ein Angebot vorlegen, dass über dem von AMS liegt.

Sainsbury ziehen gegen die schwache Tendenz an. Der Kurs steigt um 2,0 Prozent. Händler verweisen auf das Trading-Update. Dies habe die Erwartungen erfüllt, heißt es am Markt. Längerfristig positiv sehen Teilnehmer die Strategie von Total. Das Unternehmen will insgesamt 4,7 Milliarden Dollar einsparen, die Interimsdividende wird um etwa 6 Prozent erhöht. "Allerdings könnte der Kurs kurzfristig auch unter dem weiter fallenden Ölpreis leiden", sagt ein Händler. Die Aktie verliert 1,7 Prozent.

Teamviewer mit schwachem Börsendebüt

Ernüchternd verläuft das Börsendebüt von Teamviewer. Der erste Kurs lag lediglich bei 26,25 Euro und entsprach damit dem Ausgabepreis. Aktuell rutscht die Aktie ab und handelt mit 25,66 Euro unter dem Ausgabepreis. Es ist der größte Börsengang eines deutschen Technologie-Unternehmens seit dem Chipkonzern Infineon im Jahr 2000. "Einerseits gilt das Unternehmen als gut aufgestellt, andererseits aber auch als ambitioniert bewertet", so ein Händler. Leicht negativ gesehen wird auch, dass von dem Aktienerlös nichts in das Unternehmen fließt, sondern an den Finanzinvestor Permira.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.505,01 -0,77 -27,04 16,78

Stoxx-50 3.196,62 -0,75 -24,06 15,82

DAX 12.208,85 -0,80 -98,30 15,63

MDAX 25.362,37 -1,09 -279,56 17,48

TecDAX 2.787,15 -1,97 -56,06 13,75

SDAX 10.891,98 -1,37 -150,92 14,54

FTSE 7.247,79 -0,60 -43,64 8,37

CAC 5.573,49 -0,97 -54,83 17,82

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,62 -0,02 -0,86

US-Zehnjahresrendite 1,64 -0,01 -1,04

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0998 -0,17% 1,0998 1,1002 -4,1%

EUR/JPY 117,99 -0,03% 118,03 118,15 -6,2%

EUR/CHF 1,0844 -0,16% 1,0850 1,0866 -3,7%

EUR/GBP 0,8840 +0,22% 0,8822 0,8826 -1,8%

USD/JPY 107,28 +0,16% 107,32 107,38 -2,2%

GBP/USD 1,2441 -0,40% 1,2466 1,2465 -2,5%

USD/CNY 7,1198 +0,05% 7,1162 7,1164 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 8.346,75 -3,63% 8.512,00 9.509,00 +124,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,63 57,29 -1,2% -0,66 +17,4%

Brent/ICE 62,21 63,10 -1,4% -0,89 +12,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.531,35 1.532,00 -0,0% -0,65 +19,4%

Silber (Spot) 18,58 18,62 -0,2% -0,04 +19,9%

Platin (Spot) 951,68 954,22 -0,3% -2,54 +19,5%

Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,6% -0,01 -2,7%

===

