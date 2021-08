MÄRKTE EUROPA/Anleger vor Jackson Hole vorsichtiger - DWS schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag leichter in den Handel gestartet. Vor Beginn des virtuellen Treffens der Notenbanker in Jackson Hole halten sich Investoren mit Käufen zurück. Gewartet werde auf US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der aber erst am Freitagmittag spreche, heißt es im Handel. Von daher könnte die Hängepartie an den Börsen noch ein wenig anhalten. Von Powell werden wichtige Details zur künftigen Geldpolitik der US-Notenbank erwartet. Der DAX notiert am frühen Morgen 0,5 Prozent leichter bei 15.789 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt ebenfalls 0,5 Prozent ab.

Am Markt gibt es die Meinung, dass bestenfalls ein "Tapering" angekündigt werde, welches aber erst im nächsten Jahr starten dürfte und lediglich zu einer Reduktion der Käufe führe. Neben den zuletzt etwas normalisierteren Wirtschafsindikatoren dürfte Powell nun Begründungen für eine Fortsetzung der Geldschwemme durch den US-Arbeitsmarkt suchen. Die US-Notenbank dürfte daher weiter den Interessen der Wall Street dienen und die hohen Aktienbewertungen nicht gefährden. Viele Marktteilnehmer gehen allerdings davon aus, dass ein Tapering erst auf der September-Sitzung der Fed angekündigt wird.

US-Behörden ermitteln gegen DWS wegen Nachhaltigkeitsangaben

Für die Aktie der DWS geht es um 10 Prozent nach unten, für die Titel der Mutter Deutsche Bank um gut 1,5 Prozent. Belastend wirkt sich hier zunächst die Kreisemeldung aus, dass US-Behörden gegen die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank wegen möglicherweise zu hoch ausgewiesener Nachhaltigkeitsinvestitionen ermitteln sollen. Untersuchungen hätten die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) und die Staatsanwaltschaft eingeleitet, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Ermittlungen befänden sich noch in einem frühen Stadium. Hintergrund der Ermittlungen seien Angaben der früheren Chefin der Abteilung für Nachhaltigkeit der DWS, Desiree Fixler, wonach sich das Unternehmen schwer getan habe, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu definieren und umzusetzen.

Delivery Hero (minus 1 Prozent) hat im ersten Halbjahr operativ den Verlust leicht ausgeweitet. Grund waren zusätzliche Investitionen unter anderem in Marketing, IT und deutlich höhere allgemeine Verwaltungskosten, wie aus dem Finanzbericht des Berliner Online-Lieferservices hervorgeht. Der DAX-Konzern hatte bereits Mitte August mit der pessimistischeren Gewinnmargenprognose für das Gesamtjahr höhere Investitionen in Wachstum signalisiert.

Gute Geschäftszahlen hat der französische Mischkonzern Bouygues (plus 1,5 Prozent) abgeliefert. Der erhöhte Ausblick kommt im Handel gut an. Bouygues erwartet bereits für das laufende Jahr, dass die operativen Margen auf das Vor-Krisenniveau zurückkehren werden. Der operative Gewinn im nächsten Jahr soll daher weiter steigen und die Niveaus von 2019 überbieten.

Für die Aktie von Elmos geht es derweil um 7,3 Prozent nach oben. Der Spezialist für Mixed-Signal-Lösungen bietet nun per Aktienrückkauf 39,00 Euro je Stückaktie. Das sind 3 Euro mehr als ursprünglich angekündigt. Die Annahmefrist wurde zudem bis zum 1. September 2021 (24.00 Uhr) verlängert.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.161,90 -0,5% -19,22 +17,2%

Stoxx-50 3.606,50 -0,4% -14,49 +16,0%

DAX 15.789,19 -0,5% -71,47 +15,1%

MDAX 35.970,21 -0,4% -145,38 +16,8%

TecDAX 3.894,36 -0,4% -15,09 +21,2%

SDAX 16.957,55 -0,3% -45,63 +14,9%

FTSE 7.118,25 -0,4% -31,87 +10,7%

CAC 6.655,42 -0,3% -21,06 +19,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,42 +0,00 +0,15

US-Zehnjahresrendite 1,34 -0,01 +0,42

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:02 Uhr Mi, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1765 -0,1% 1,1766 1,1748 -3,7%

EUR/JPY 129,66 +0,1% 129,59 129,28 +2,8%

EUR/CHF 1,0784 +0,3% 1,0782 1,0747 -0,2%

EUR/GBP 0,8560 +0,1% 0,8561 0,8561 -4,2%

USD/JPY 110,20 +0,2% 110,13 110,05 +6,7%

GBP/USD 1,3744 -0,1% 1,3743 1,3722 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4822 +0,2% 6,4828 6,4732 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 46.896,01 -4,5% 46.758,51 48.392,51 +61,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,47 68,36 -1,3% -0,89 +40,5%

Brent/ICE 71,65 72,25 -0,8% -0,60 +40,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,42 1.790,98 -0,3% -4,56 -5,9%

Silber (Spot) 23,69 23,88 -0,8% -0,19 -10,2%

Platin (Spot) 996,00 999,85 -0,4% -3,85 -7,0%

Kupfer-Future 4,24 4,27 -0,7% -0,03 +20,2%

