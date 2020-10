MÄRKTE EUROPA/Anleger vorsichtiger - DAX verliert über 2%

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind mit kräftigen Abgaben in den Handel am Donnerstag gestartet. Der DAX verliert 2,1 Prozent auf 12.749 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fällt um 1,8 Prozent auf 3.213 Punkte. In dem Abverkauf halten sich defensive Sektoren wie die Nahrungsmittelbranche mit minus 1,1 Prozent noch recht gut, verkauft werden erneut Aktien aus den Sektoren Reise (minus 2,5 Prozent), Automobil (minus 2,9 Prozent) und Öl- & Gas (minus 2,7 Prozent).

Ein Blick auf die Renditen zeigt, dass die Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren kräftig steigen und die Renditen auf dem niedrigsten Stand seit Mitte März 2020 notieren. Zu diesem Zeitpunkt, dem Einbruch am Aktienmarkt in Folge der ersten Corona-Welle, notierte der DAX deutlich unter 10.000 Punkten.

Während die Börse lange Zeit gegen die steigenden Corona-Infektionsszahlen immun zu sein schien, werden die Investoren nun vorsichtiger. Anleger setzten bisher auf eine V-förmige Erholung der Konjunktur, eine inzwischen erwartete zweite Infektionswelle würde dagegen für eine Erholung in W-Form sprechen. So dürfte in der laufenden Berichtssaison stärker auf die Ausblicke der Unternehmen geschaut werden, als auf die Zahlen zum dritten Quartal.

In den USA schwindet zudem die Hoffnung auf ein neues Hilfspaket weiter. Republikaner und Demokraten können sich weiterhin nicht einigen. Damit dürfte ein Zustandekommen im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl praktisch ausgeschlossen sein. Erst die Wahl dürfte daher als "das klärendes Ereignis" wirken, mit der der Fiskalstimulus berechenbarer werde, sagt David Lefkowitz, Leiter des US-Aktienhandels der UBS. "Damit bricht das Kartenhaus, mit dem die Kursanstiege der Vorwoche gerechtfertigt wurden, zunächst einmal in sich zusammen", ergänzt Thomas Altmann von QC Partners.

Elringklinger startet mit Brennstoffzellen-JV mit Airbus durch

Positiv wird an der Börse für Elringklinger (plus 17,9 Prozent) gewertet, mit Airbus nun bei der Entwicklung von Brennstoffzellen zusammenzuarbeiten. "Das Thema Brennstoffzelle zieht aktuell Investoren an", so ein Marktteilnehmer. Mit Airbus stehe ein starker Partner an der Seite. Airbus hat sich zum Ziel gesetzt, ein mit Wasserstoff betriebenes Flugzeug ohne den Ausstoß von CO2 zu entwickeln. Bis 2028 sollen alle nötigen Technologien vorhanden sein, dann werde das Programm gestartet. 2035 soll der umweltfreundliche Jet auf den Markt kommen. Airbus fallen um 2,3 Prozent zurück.

Leicht positiv wird der Ausblick von Metro aufgenommen. Der Einzelhandelskonzern hatte am Vorabend Zahlen bekannt gegeben. Dabei fiel das Umsatzminus nicht ganz so stark aus, wie wegen der Coronavirus-Pandemie befürchtet. Der Ausblick für den Jahresgewinn wurde daher leicht erhöht an den oberen Rand der bisherigen Zielspanne. Die Aktie hält sich mit einem Abschlag von 0,3 Prozent verhältnismäßig stabil.

Eher verhalten werden die Zahlen von Roche in ersten Einschätzungen im Handel gewertet, für die Aktie geht es um 1,7 Prozent nach unten. Der Jahresausblick wurde zwar bestätigt, die Umsatzentwicklung habe aber nicht recht überzeugt. "Roche gehört zu den wenigen Pharmawerten, die nur in Teilbereichen von Corona profitieren", meint ein Händler. Nur die Nachfrage nach Covid-Tests sei hoch. Positiv dürfte aber die Bestätigung wirken, dass man weiter eine Dividendensteigerung anpeile.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.213,15 -1,84 -60,13 -14,21

Stoxx-50 2.898,62 -1,71 -50,49 -14,82

DAX 12.748,75 -2,14 -279,31 -3,78

MDAX 27.423,96 -1,67 -464,69 -3,14

TecDAX 3.148,40 -1,78 -57,15 4,43

SDAX 12.627,05 -1,98 -255,19 0,92

FTSE 5.825,94 -1,84 -109,12 -21,31

CAC 4.863,06 -1,59 -78,60 -18,65

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,61 -0,03 -0,85

US-Zehnjahresrendite 0,70 -0,02 -1,98

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1739 -0,08% 1,1754 1,1763 +4,7%

EUR/JPY 123,50 -0,00% 123,73 123,61 +1,3%

EUR/CHF 1,0724 -0,06% 1,0730 1,0729 -1,2%

EUR/GBP 0,9025 -0,04% 0,9030 0,9025 +6,6%

USD/JPY 105,19 +0,07% 105,27 105,09 -3,3%

GBP/USD 1,3012 -0,02% 1,3012 1,3034 -1,8%

USD/CNH (Offshore) 6,7189 +0,08% 6,7189 6,7060 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 11.403,37 +0,23% 11.393,07 11.401,87 +58,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,12 41,04 +0,2% 0,08 -27,7%

Brent/ICE 43,08 43,32 -0,6% -0,24 -29,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.902,46 1.900,33 +0,1% +2,13 +25,4%

Silber (Spot) 24,11 24,33 -0,9% -0,21 +35,1%

Platin (Spot) 862,75 859,98 +0,3% +2,78 -10,6%

Kupfer-Future 3,04 3,05 -0,2% -0,01 +7,6%

===

