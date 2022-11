MÄRKTE EUROPA/Aufschläge - Kleiner Verfall stützt Sentiment

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen haben Europas Börsen am Freitag den Handel beendet. Der kleine Verfalltag wirkte dabei stützend. Am Mittag sind die Optionen auf Aktien-Indizes fällig geworden, am Abend dann auf Einzelwerte. Im Kampf um die Basiswerte kann es erfahrungsgemäß zu größeren Ausschlägen in die eine oder andere Richtung kommen. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 14.432 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 1,2 Prozent auf 3.925 Punkte nach oben.

Anleger halten sich bedeckt

Nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen hat der DAX übergeordnet den Drang nach oben indes verloren. Sichtbar ist für Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, das aktuelle Abwarten auch an den gesunkenen Handelsumsätzen. Im Moment hätten viele Investoren offensichtlich Angst, auf zu hohem Niveau nachzukaufen. Die Befürchtung, Gewinne zu früh zu realisieren, sei aber genau so groß.

Für die Aktien der britischen Versorger ging es nach oben. Drax gewannen 3,0 Prozent, Centrica 1,4 Prozent und SSE 1,6 Prozent. Auch der Kurs des in Großbritannien ebenfalls sehr aktiven RWE-Konzerns stieg um 1,5 Prozent. Die Jefferies-Analysten werteten die nun vorgeschlagene Übergewinnsteuer für die Stromerzeuger auf der Insel als "besser als erwartetes Ergebnis".

Ausreißer nach oben waren Verbund mit einem Plus von 8,9 Prozent. Die Societe Generale hat die Aktie des Stromerzeugers auf "Buy" erhöht. Stützend wirkten auch Pläne der österreichischen Regierung, laut denen Unternehmen mit Investitionen in Erneuerbare Energien eine geringere Übergewinnnsteuer entrichten sollen. Für den Versorgersektor ging es in Europa um 1,9 Prozent nach oben.

Die Aktie von Kardex verlor 7,6 Prozent, nachdem das Unternehmen das EBIT für das Geschäftsjahr 2022 bei nur noch rund 9 Prozent erwartet. Die erheblichen Engpässe im Beschaffungsmarkt und Personalausfälle erschweren nach Angabe des Unternehmens weiterhin die Produktionseffizienz und die Lieferfähigkeit der Kardex Remstar.

Auch Fuchs Petrolub gaben mit einem Minus von 4,0 Prozent kräftig nach. Im Handel wurde auf die stark fallenden Ölpreise verwiesen.

SAP von Herunterstufung belastet

Die SAP-Aktie reduzierte sich um 2,3 Prozent auf 105,16 Euro. Die Analysten von Jefferies haben die Titel auf "Underperform" von "Buy" gleich um zwei Stufen gesenkt. Das Kursziel wurde auf 90 von zuvor 115 Euro nach unten genommen. Das Management von SAP reagiere mit strikter Kostenkontrolle auf die schwächere Konjunkturentwicklung, um die Ziele für 2022 zu erreichen. Dies sei auch 2023 erforderlich. Eine solche Steuerung im Interesse kurzfristiger Gewinne stelle mittelfristig aber eine Gefährdung der mittelfristigen Ziele dar.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 3.924,84 +46,42 +1,2% -8,7%

Stoxx-50 3.707,38 +40,42 +1,1% -2,9%

Stoxx-600 433,33 +4,95 +1,2% -11,2%

XETRA-DAX 14.431,86 +165,48 +1,2% -9,2%

FTSE-100 London 7.385,52 +38,98 +0,5% -0,5%

CAC-40 Paris 6.644,46 +68,34 +1,0% -7,1%

AEX Amsterdam 712,55 +4,17 +0,6% -10,7%

ATHEX-20 Athen 2.158,96 +17,32 +0,8% +0,8%

BEL-20 Brüssel 3.651,97 +52,13 +1,4% -15,3%

BUX Budapest 44.495,10 +457,95 +1,0% -12,3%

OMXH-25 Helsinki 4.863,89 +50,47 +1,0% -12,7%

ISE NAT. 30 Istanbul 4.918,45 +0,31 +0,0% +142,9%

OMXC-20 Kopenhagen 1.703,03 +6,78 +0,4% -8,6%

PSI 20 Lissabon 5.738,45 +27,57 +0,5% +3,5%

IBEX-35 Madrid 8.127,80 +87,10 +1,1% -6,7%

FTSE-MIB Mailand 24.675,18 +335,51 +1,4% -11,0%

RTS Moskau 1.147,03 -4,53 -0,4% -28,1%

OBX Oslo 1.081,10 -6,80 -0,6% +1,2%

PX Prag 1.243,78 +4,50 +0,4% -12,8%

OMXS-30 Stockholm 2.087,37 +20,29 +1,0% -13,7%

WIG-20 Warschau 1.707,23 -1,00 -0,1% -24,7%

ATX Wien 3.225,43 +50,24 +1,6% -17,7%

SMI Zürich 11.045,49 +127,61 +1,2% -14,2%

* zu Vortagsschluss

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0346 -0,2% 1,0375 1,0323 -9,0%

EUR/JPY 144,88 -0,4% 145,05 145,27 +10,7%

EUR/CHF 0,9852 -0,2% 0,9885 1,0466 -5,0%

EUR/GBP 0,8696 -0,4% 0,8718 0,8770 +3,5%

USD/JPY 140,05 -0,2% 139,81 140,70 +21,7%

GBP/USD 1,1900 +0,3% 1,1902 1,1772 -12,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1208 -0,4% 7,1329 7,1704 +12,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.626,92 -0,5% 16.756,63 16.563,56 -64,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,60 81,64 -3,7% -3,04 +12,6%

Brent/ICE 86,94 89,78 -3,2% -2,84 +18,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 108,55 112,56 -3,6% -4,01 +76,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.754,60 1.758,85 -0,2% -4,25 -4,1%

Silber (Spot) 21,05 21,03 +0,1% +0,03 -9,7%

Platin (Spot) 984,50 987,18 -0,3% -2,68 +1,4%

Kupfer-Future 3,66 3,69 -0,8% -0,03 -17,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2022 12:03 ET (17:03 GMT)