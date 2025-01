MÄRKTE EUROPA/Aufwärts - DAX in Richtung Allzeithoch unterwegs

DOW JONES--Nach der Rally zu Wochenbeginn geht es an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag weiter aufwärts. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 20.358 Punkte und steigt damit bereits wieder in Richtung seines Allzeithochs bei 20.523 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,7 Prozent auf 5.021 Punkte nach oben. Der Technologie-Sektor steigt nach dem Plus am Vortag um weitere 0,6 Prozent. Hier trägt der KI-Hype weiter, dazu kommen Nachrichten von der Technikmesse Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Der Sektor der Einzelhändler legt um 0,7 Prozent zu, nachdem das britische Einzelhandelsunternehmen Next nach einem guten Weihnachtsgeschäft den Ausblick nach oben genommen hat.

EU-Inflation wie erwartet

Die wie erwartet ausgefallenen EU-Verbraucherpreise lieferten kaum Impulse. Per Dezember stieg die Inflationsrate im Euroraum auf 2,4 Prozent - und damit wie von der Mehrheit der Volkswirte erwartet. Dass die Inflation auf dieses Niveau geklettert ist, geht vor allem auf die steigenden Preise für Energie und Nahrungsmittel zurück. Die Kernteuerungsrate ohne Energie, Nahrungs- und Genussmittel verharrte bei 2,7 Prozent. Ein "undershooting", ein Sinken der Inflation unterhalb des EZB-Ziels von 2 Prozent, erscheint Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer in der ersten Jahreshälfte 2025 unwahrscheinlich. Die Commerzbank geht noch von vier weiteren Zinsschritten der EZB in diesem Jahr aus.

KI-Hausse bei Kion - Suss schwach

Kion (+10%) hat zusammen mit Accenture und Nvidia-Software eine Verbesserung für Lieferketten mit KI-gestützten Robotern und "digitalen Zwillingen" erarbeitet und diese nach eigenen Angaben auf der CES vorgestellt. Die drei Unternehmen wollen mit Hilfe von Nvidias hochentwickelten KI- und Simulationstechnologien Unternehmenskunden "den idealen Zuschnitt für neu einzurichtende Warenlager ermitteln und bestehende Lager kontinuierlich verbessern".

Auffallend schwach zeigen sich nach einer Verkaufsempfehlung der UBS im Technologiebereich Suss Microtec (-11,8%). Die Aktie dürfte von der kurzfristigen Nachfragedynamik und dem China-Risiko belastet werden, begründen die Analysten ihr Sell-Votum.

Next hebt nach starkem Weihnachtsgeschäft den Ausblick an

Nach einem besser als erwarteten Zwischenbericht steigen Next an der Börse in London um 3,8 Prozent. Bereinigt sind die Umsätze im vierten Quartal um 5,7 Prozent gestiegen. Das liegt laut RBC über der Unternehmensplanung von 3,5 Prozent wie auch der Konsenserwartung von etwa 4 Prozent. Das Online-Geschäft habe sich stark entwickelt. Unter den Peers steigen JD Sports um 4,6 Prozent und H&M um 1,4 Prozent.

Die Aktien von Tencent-Großaktionär Prosus fallen um 1,2 Prozent, nachdem die USA das chinesische Unternehmen Tencent auf ihre Liste von Unternehmen gesetzt haben, die angeblich mit dem chinesischen Militär in Verbindung stehen, schreibt AlphaValue-Analystin Saima Hussain. Diesmal sei es nicht ein chinesisches Durchgreifen, das den Absturz des Technologie-Konzerns verursache, sondern die USA. "Dies ist das erste Mal, dass Tencent einer solch direkten Prüfung ausgesetzt ist. Obwohl dies keine rechtlichen Sanktionen auferlegt, erhöht sie das Reputationsrisiko und die Angst vor möglichen wirtschaftlichen Störungen", fügt die Analystin hinzu.

Sodexo verlieren 8 Prozent. Das organische Wachstum auf Jahressicht sei zwar mit 4,6 Prozent gut, habe jedoch unter der Konsenserwartung von 5,3 Prozent gelegen, so Bernstein.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.020,99 +0,7% 34,35 +2,6%

Stoxx-50 4.384,66 +0,4% 19,07 +1,8%

DAX 20.357,89 +0,7% 141,70 +2,3%

MDAX 25.858,04 +0,6% 158,27 +1,1%

TecDAX 3.523,27 +1,2% 40,91 +3,1%

SDAX 14.024,87 +0,0% 0,82 +2,3%

FTSE 8.249,76 +0,0% 0,10 +1,6%

CAC 7.510,76 +0,9% 65,07 +1,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,45 +0,00 +0,09

US-Zehnjahresrendite 4,63 -0,00 +0,06

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:15 Mo, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0394 +0,0% 1,0408 1,0391 +0,4%

EUR/JPY 163,93 +0,1% 164,16 163,66 +0,6%

EUR/CHF 0,9428 +0,3% 0,9398 0,9403 +0,5%

EUR/GBP 0,8291 -0,1% 0,8295 0,8309 +0,2%

USD/JPY 157,73 +0,1% 157,68 157,51 +0,3%

GBP/USD 1,2536 +0,1% 1,2549 1,2506 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,3342 -0,2% 7,3386 7,3528 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 100.426,90 -1,6% 101.861,95 102.114,15 +6,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,18 73,56 +0,8% +0,62 +3,4%

Brent/ICE 77,10 76,30 +1,0% +0,80 +3,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,475 47,21 -1,6% -0,73 -6,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.662,42 2.636,20 +1,0% +26,22 +1,5%

Silber (Spot) 30,33 29,96 +1,2% +0,37 +5,1%

Platin (Spot) 955,90 932,25 +2,5% +23,65 +5,4%

Kupfer-Future 4,18 4,14 +1,1% +0,04 +4,4%

