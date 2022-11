MÄRKTE EUROPA/Aufwärtsbewegung bei Aktien läuft weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally des Vortages geht es an den europäischen Aktienmärkte am Freitag weiter nach oben. Der DAX legt im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 14.208 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,7 Prozent auf 3.875 Zähler. Der Sektor der Technologiewerte gehört mit einem Plus von 1,7 Prozent zu den Gewinnern der frühen Stunde. "Ein Plus von 7 Prozent an der Nasdaq bekommt man nicht alle Tage", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Ein weiterer Impuls kommt zudem aus China, wo die restriktiven Coronamaßnahmen etwas gelockert werden. Zwar sei dies noch nicht der große Wurf und eine Abkehr der Null-Covid-Politik, aber ein Schritt in die richtige Richtung, heißt es im Handel.

"Die Kursreaktion auf den Inflationsbericht war ein wenig übertrieben, könnte aber gerechtfertigt sein, wenn die nächsten Inflationsberichte ebenso gedämpft ausfallen", so die Analysten von Oanda. "Selbst wenn die Leitzinsen ihren Höchststand erreichen, werden sie wahrscheinlich noch länger höher bleiben, ohne dass es vor 2024 zu einer Zinssenkung kommt", so Devisenstrategin Jane Foley Rabobank. Die US-Notenbankerinnen Mary Daly und Loretta Mester stützen diese Sicht mit ihren Aussagen. Daher seien Gewinnmitnahmen im Verlauf nicht auszuschließen, heißt es.

Nach der Hausse am Vortag tendieren die Anleihen zunächst leichter. der Euro kann dagegen seine Stärke weiter ausbauen und notiert bei 1,0244 Dollar.

Berichtsperiode läuft langsam aus

Die Aktien von Daimler Truck steigen am Morgen um 1 Prozent. Der Nutzfahrzeughersteller hat endgültige Geschäftszahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die zwar überzeugen, aber weitgehend bekannt waren. Das schwächere Wirtschaftsumfeld zeigt sich am Auftragseingang: Dieser sank um 18 Prozent. In der Telefonkonferenz wurde aber von einer weiter guten Nachfrage gesprochen.

Mit bislang nicht bekannten Geschäftszahlen zum dritten Quartal wartet Jungheinrich (+5%) auf. Diese werden im Handel als "solide" eingestuft. Ordereingang sowie Umsatz überzeugten, die Marge präsentiere sich leicht höher als erwartet.

Für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport geht es um 3,5 Prozent nach oben. Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich angestiegen. Insgesamt nutzten 4,9 Millionen Fluggäste den Flughafen, ein Plus von 45,3 Prozent. Aufgrund der Herbstferien waren insbesondere Flüge in Urlaubsregionen sehr gefragt. Das Frachtaufkommen war dagegen weiter rückläufig, es lag um 11,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die Aktie von United Internet steigt um 2,5 Prozent. Der Börsengang der Sparte Ionos hatte wegen des Börsenumfeldes zuletzt auf Eis gelegen, nun soll er wieder angeschoben werden. Im Handel wird auf eine Kreisemeldung verwiesen, demnach eine Reihe von Banken als globale IPO-Koordinatoren ausgewählt worden seien. "Der Plan ist nicht neu und der Börsengang für kommendes Jahr länger avisiert", so ein Aktienhändler.

Positiv wird an der Börse die Margenentwicklung bei Zumtobel (+1,5%) gewertet. Die EBIT-Marge lag im ersten Halbjahr bei 8,1 Prozent nach 6,2 Prozent im Vorjahr. Das Unternehmen erwartet die EBIT-Marge für das Jahr nun in einer Spanne von 4 bis 6 statt 4 bis 5 Prozent, was als konservativ gewertet wird. Der österreichische Lichttechnikspezialist berichtet von einem höheren Verkaufsvolumen bei gleichzeitig steigenden Verkaufspreisen sowie einem positiven Wechselkurseffekt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.875,31 +0,7% 28,75 -9,8%

Stoxx-50 3.687,86 +0,3% 10,99 -3,4%

DAX 14.207,91 +0,4% 61,82 -10,6%

MDAX 25.526,99 +1,0% 256,18 -27,3%

TecDAX 3.068,35 +0,0% 0,34 -21,7%

SDAX 12.405,24 +1,1% 140,09 -24,4%

FTSE 7.398,99 +0,3% 23,65 -0,1%

CAC 6.617,22 +0,9% 60,39 -7,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,06 +0,06 +2,24

US-Zehnjahresrendite 3,82 0 +2,31

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:32 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0249 +0,5% 1,0237 1,0153 -9,9%

EUR/JPY 144,64 +0,1% 144,54 144,02 +10,5%

EUR/CHF 0,9873 +0,4% 0,9850 1,0327 -4,8%

EUR/GBP 0,8736 +0,2% 0,8725 0,8710 +4,0%

USD/JPY 141,13 -0,4% 141,20 141,93 +22,6%

GBP/USD 1,1729 +0,3% 1,1732 1,1655 -13,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1074 -0,7% 7,0883 7,1819 +11,9%

Bitcoin

BTC/USD 17.327,13 -2,5% 17.369,45 17.633,47 -62,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,75 86,47 +2,6% +2,28 +27,1%

Brent/ICE 95,95 93,67 +2,4% +2,28 +30,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 103,38 113,45 -8,9% -10,07 +66,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.761,13 1.754,95 +0,4% +6,18 -3,7%

Silber (Spot) 21,81 21,78 +0,2% +0,04 -6,4%

Platin (Spot) 1.059,35 1.040,30 +1,8% +19,05 +9,2%

Kupfer-Future 3,86 3,76 +2,7% +0,10 -12,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

