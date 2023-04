MÄRKTE EUROPA/Aufwärtsbewegung hält an - Konjunkturdaten positiv

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aufwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten hält weiter an. Für den DAX geht es nun bereits den sechsten Tag in Folge nach oben, auch wenn er zuletzt an Schwung verloren hat. Der DAX gewinnt um 11 auf 15.641 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,2 Prozent auf 4.325 Punkte. Für eher gute Laune sorgen die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) in Europa. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums hat sich im März in etwa wie erwartet verringert, wobei die Industrieproduktion zunahm. Hauptursache für den Rückgang des PMI war allerdings der Rekordwert beim Index der Lieferzeiten, der in die Berechnung des PMI mit umgekehrtem Vorzeichen einfließt, weil eine Verkürzung von Lieferzeiten normalerweise als ein Anzeichen für eine rückläufige Nachfrage interpretiert wird.

Der kräftige Ölpreisanstieg könnte im Verlauf noch Gewinnmitnahmen auslösen, so Marktteilnehmer. Die Ölpreise steigen kräftig - Brent und WTI gewinnen jeweils gut 5 Prozent. Saudi-Arabien und andere wichtige Ölförderländer haben am Sonntag eine Drosselung ihrer Ölproduktion angekündigt. Neben Saudi-Arabien kündigten auch der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Algerien und der Oman Produktionskürzungen an, die sich von Mai an bis Ende 2023 auf insgesamt mehr als eine Million Barrel pro Tag belaufen werden.

"Der niedrige Ölpreis war zuletzt sicherlich einer der Treiber am Aktienmarkt und hat zugleich die Hoffnungen auf einen Inflationsrückgang gestützt", so Thomas Altmann von QC Partners: "Diese Unterstützung fällt jetzt weg", warnt er. Mit der Drosselung der Fördermenge dürften auch die Befürchtungen über eine längerfristig hohe Inflationsrate neuen Raum bekommen.

Ölwerte die Gewinner

Unter den europäischen Sub-Indizes sind die Öl- und Gaswerte die Gewinner, deren Stoxx-Branchenindex 3,7 Prozent gewinnt. Für BP geht es um 4,5 Prozent nach oben. Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets, sieht ebenfalls neue Inflationssorgen am Horizont: "Schließlich waren es rund um den Globus vor allem die fallenden Energiepreise, die den Abwärtstrend in den Inflationsraten eingeläutet hatten. Dieser könnte nun wieder gestoppt werden, womit das Zinsgespenst auf das Börsenparkett zurückkehren dürfte". Gerade für Europa wären steigende Preise für Öl und Gas ein Problem, da sie zusätzlich zur drohenden Lohn-Preis-Spirale weiteren Inflationsdruck erzeugen dürften. Auf der anderen Seite gehört der Stoxx-Index der Reise- und Freizeit-Aktien mit einem Minus von 0,6 Prozent zu den Verlierern in Europa.

Siemens Energy an der DAX-Spitze - Vestas stützt

DAX-Gewinner Nummer eins sind Siemens Energy mit einem Plus von 4,0 Prozent. Sie profitieren von Vestas, mit denen es um 2,1 Prozent nach oben geht. Die Aktien profitieren von deutlich stärkeren Einschätzungen ihrer Auftragseingänge zum ersten Quartal. So stellen die Analysten der Citi fest, dass die gemeldeten Aufträge bei 3 Gigawatt lägen. Damit liege der Auftragseingang um mehr als 30 Prozent über den Umsatzerwartungen im Visible-Alpha-Konsens. Die größte Order darin sei vergangene Woche der Auftrag aus Brasilien gewesen.

Im SDAX gewinnen Energiekontor mit Kurszielerhöhungen verschiedener Häuser 11 Prozent. Metzler spricht von einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte. Der Zielkorridor für das Ergebniswachstum (EBT) 2022 von 10 bis 20 Prozent sei mit 23 Prozent im Jahresvergleich deutlich übererfüllt worden. Für 2023 strebe Energiekontor eine erneute Steigerung des Vorsteuergewinns um 10 bis 20 Prozent an. Und ab 2028 plane Energiekontor, sein EBT nahezu zu verdoppeln.

Der Baumaschinenkonzern Bauer (+4%) soll nach dem Willen eines neuen kontrollierenden Großaktionärs von der Börse verschwinden. Wie die Bauer AG mitteilte, hat die SD Thesaurus GmbH das Unternehmen darüber informiert, dass sie ein Delisting der Aktien aus dem Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse anstrebt. Zuvor hatte die SD Thesaurus mitgeteilt, dass sie dank der Abstimmung mit einem anderen Großaktionär über eine Kontrollmehrheit verfügt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.325,45 +0,2% 10,40 +14,0%

Stoxx-50 3.955,80 +0,4% 14,70 +8,3%

DAX 15.637,73 +0,1% 8,89 +12,3%

MDAX 27.491,79 -0,6% -171,15 +9,5%

TecDAX 3.300,19 -0,8% -25,07 +13,0%

SDAX 13.166,91 +0,1% 11,66 +10,4%

FTSE 7.696,17 +0,8% 64,43 +2,4%

CAC 7.357,91 +0,5% 35,52 +13,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,33 +0,04 -0,24

US-Zehnjahresrendite 3,52 +0,05 -0,36

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Uhr Fr, 17:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0870 +0,3% 1,0793 1,0866 +1,6%

EUR/JPY 144,86 +0,2% 143,96 144,50 +3,2%

EUR/CHF 0,9959 +0,4% 0,9916 0,9922 +0,6%

EUR/GBP 0,8793 -0,0% 0,8786 0,8785 -0,6%

USD/JPY 133,34 +0,0% 133,52 132,99 +1,7%

GBP/USD 1,2364 +0,3% 1,2283 1,2370 +2,2%

USD/CNH (Offshore) 6,8919 +0,3% 6,8967 6,8689 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 28.368,75 +1,2% 27.722,28 28.583,59 +70,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,79 75,67 +5,4% +4,12 -0,8%

Brent/ICE 84,20 79,89 +5,4% +4,31 -0,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 48,80 47,84 +2,0% +0,96 -39,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.971,05 1.969,18 +0,1% +1,87 +8,1%

Silber (Spot) 23,92 24,11 -0,8% -0,19 -0,2%

Platin (Spot) 993,38 994,20 -0,1% -0,83 -7,0%

Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,6% -0,03 +6,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

