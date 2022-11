MÄRKTE EUROPA/Aufwärtstrend bei Aktien dauert an

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Montag weiter nach oben. Getreu dem Motto, "the trend is your friend", setzt sich die Aufwärtsbewegung der zurückliegenden Wochen fort. Dabei ist zu beobachten, dass das Handelsvolumen zumindest am Freitag deutlich noch oben geschnellt ist, was für die Nachhaltigkeit der Bewegung spricht. Der DAX gewinnt 0,9 Prozent auf 13.576 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,7 Prozent auf 3.713 Zähler zu.

Gestützt wird die Stimmung etwas von der Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands, die sich im September besser als erwartet entwickelt hat. Und nach einem mehrmonatigen Negativtrend hat sich zudem die Verbraucherstimmung im November nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) leicht verbessert.

"Lahme Enten" historisch positiv für Börse

In den Blick treten nun die Kongresswahlen in den USA. Hier geht es am Dienstag um die Frage, ob und wie stark die Macht von US-Präsident Joe Biden eingeschränkt wird. Marktanalyst Sebastian Dörr vom Vermögensverwalter HQ Trust bemerkt, dass "lahme Enten" durchaus gut für die Börse sind. Bei den zur Mitte der Amtszeit eines US-Präsidenten stattfindenden Wahlen verliere häufig die Regierungspartei - mit der Folge, dass der Präsident zu einer handlungsunfähigen "lahmen Ente" mutiere. Verlor eine Regierung in den Zwischenwahlen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus, schnitt der US-Aktienmarkt besonders gut ab. Nach zwölf Monaten lag der Zuwachs des S&P-500 bei einem Verlust der Mehrheit im Schnitt bei 15,7 Prozent, mit einer Mehrheit waren es 13,0 Prozent.

Ryanair nach Zahlen deutlich im Plus

Mit deutlichen Kursaufschlägen reagieren Ryanair auf den Zahlenausweis, sie steigen um 4,2 Prozent. "Die Zahlen sind ausgezeichnet", sagt ein Händler. Die Buchungen seien stark gestiegen, den Ausblick habe der Konzern nach oben genommen und die Kosten habe er im Griff. So seien die Treibstoffkosten zu 80 Prozent über Termingeschäfte abgesichert. Dass Ryanair von einer "fragilen" Erholung spreche, überrasche ihn nicht: "Das macht angesichts des Umfelds jeder."

Bei Adidas (-1,6%) finden nach dem Plus von fast 22 Prozent vom Freitag Gewinnmitnahmen statt: "Ein Rücksetzer ist drin", so ein Marktteilnehmer. Auch wenn eine CEO-Verpflichtung von Noch-Puma-Chef Björn Gulden sicherlich positiv wäre: "Kurzfristige Anleger dürften erst einmal Gewinne mitnehmen", so der Marktteilnehmer. Zum einen seien die Konsumaussichten für die kommenden Monate düster. Und zum anderen sei der Wechsel noch nicht sicher. Adidas hat bisher nur mitgeteilt, dass Gespräche mit Björn Gulden stattfänden. Die Deutsche Bank hält einen Wechsel für nicht wahrscheinlich.

Angestrebter Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag beflügelt Pfeiffer

Mit dem Anstreben eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags durch die Busch-Gruppe steigen Pfeiffer um gut 21 Prozent. "Der Kurs könnte noch weiterlaufen", so ein Marktanalyst. Denn zum einen sei ein Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag erst ab einem Anteil von mindestens 75 Prozent möglich. "Die Busch-Gruppe hat aber bisher nicht mitgeteilt, dass sie mindestens 75 Prozent hat", so der Marktanalyst. Damit müsse sie wohl noch zukaufen. Auch mittelfristig seien die Aussichten günstig: "Zum einen dürfte es nach einem Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag eine hohe Mindestdividende geben", so der Marktanalyst. Und zum anderen gebe es dann Fantasie auf einen späteren Squeeze-Out, der dann zu wesentlich höheren Kursen durchgeführt werden dürfte.

Unicredit fallen um 2,3 Prozent. Hier belastet ein Bericht in der Financial Times, dass die Europäische Zentralbank und die Unicredit SpA im Clinch über die weitere Präsenz der italienischen Bank in Russland trotz des Ukraine-Krieges lägen. Wie die FT unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, betrachtet die EZB die Präsenz der Bank in Russland als unerwünschte Risikoquelle und drängt sie zum Rückzug.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.712,88 +0,7% 24,55 -13,6%

Stoxx-50 3.605,38 +0,2% 8,90 -5,6%

DAX 13.575,52 +0,9% 115,67 -14,5%

MDAX 24.088,57 +1,2% 277,00 -31,4%

TecDAX 2.861,04 +0,9% 25,97 -27,0%

SDAX 11.645,45 +2,0% 230,00 -29,1%

FTSE 7.327,82 -0,1% -7,02 -0,7%

CAC 6.428,73 +0,2% 12,29 -10,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,28 -0,02 +2,46

US-Zehnjahresrendite 4,14 -0,02 +2,63

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:52 Uhr Fr, 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9981 +0,6% 0,9945 0,9910 -12,2%

EUR/JPY 146,35 +0,3% 146,38 145,82 +11,8%

EUR/CHF 0,9878 -0,2% 0,9902 1,0021 -4,8%

EUR/GBP 0,8718 -0,6% 0,8780 0,8775 +3,8%

USD/JPY 146,64 -0,2% 147,18 147,16 +27,4%

GBP/USD 1,1447 +1,2% 1,1327 1,1289 -15,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2305 -0,2% 7,2287 7,1885 +13,8%

Bitcoin

BTC/USD 20.730,64 -1,9% 20.877,76 20.811,77 -55,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,21 92,61 -0,4% -0,40 +32,1%

Brent/ICE 98,30 98,57 -0,3% -0,27 +34,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 112,67 114,79 -1,8% -2,12 +75,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.677,03 1.681,20 -0,2% -4,17 -8,3%

Silber (Spot) 20,67 20,86 -0,9% -0,19 -11,3%

Platin (Spot) 966,30 966,50 -0,0% -0,20 -0,4%

Kupfer-Future 3,62 3,69 -1,9% -0,07 -18,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

