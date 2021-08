MÄRKTE EUROPA/Ausgewogen - BHP kehrt London den Rücken

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag kaum verändert geschlossen. Die Nachrichtenlage war vergleichsweise dünn, Marktteilnehmer berichteten zudem von niedrigen Umsätzen, die der Urlaubszeit geschuldet sind. Steigende Coronafälle und jüngst schwächere Wirtschaftsdaten belasten zunehmend die Stimmung, in Folge schrecken Anleger vor Neupositionierungen zurück. Die Lager der Bullen und der Bären sind dabei gut ausgewogen. Der DAX schloss kaum verändert bei 15.922 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gab leicht auf 4.196 Punkte nach.

Keinen Impuls lieferten am Nachmittag die Wirtschaftsdaten aus den USA für den europäischen Markt. Während die Einzelhandelsumsätze stark zurückkamen, stieg die Industrieproduktion leicht an. Die US-Konjunkturdaten sind damit nicht mehr so positiv wie noch vor kurzem. Dies dürfte nach Einschätzung der Commerzbank die Fed nicht davon abhalten, ihre Anleihekäufe im vierten Quartal zu reduzieren. Die jüngsten Wirtschaftszahlen aus China waren unter den Erwartungen ausgefallen.

BHP beendet Doppelnotierung

Die Aktien von BHP schlossen an der Londoner Börse 3,4 Prozent fester. Der Konzern fusioniert zum einen seine Öl- und Gassparte mit der australischen Woodside Petroleum per Aktientausch. Die BHP-Aktionäre werden zukünftig 48 Prozent an Woodside halten. Die beiden Fusionspartner erwarten jährliche Einsparungen von mehr als 400 Millionen US-Dollar. Diese Veränderung im BHP-Portfolio wäre aus ESG-Perspektive eine positive Entwicklung. Zum anderen teilte BHP mit, die Doppelnotierung der Aktie zu beenden und zukünftig nur noch in Australien gelistet zu sein. Die Besitzer der Plc-Aktien erhalten je Anteilsschein eine Ltd-Aktie.

Für Just Eat ging es um 2,5 Prozent nach oben. Laut Jefferies sind die Nettoerlöse 3,5 Prozent unter den Schätzungen geblieben, allerdings fiel der bereinigte EBITDA-Verlust geringer als prognostiziert aus. Der Ausblick wurde zudem bestätigt.

Deutsche Post kauft Seefrachtspezialisten

Die Deutsche Post verstärkt sich mit einer Übernahme im Bereich Seefracht und kauft die J.F. Hillebrand Group für rund 1,5 Milliarden Euro. Der Zusammenschluss mit der DHL-Division "Global Forwarding, Freight" soll die Position auf dem Seefrachtspeditionsmarkt stärken. "Angesichts der erreichten Stärke unseres Speditionsgeschäfts stellt die Übernahme von Hillebrand eine hervorragende Ergänzung unseres bestehenden Portfolios dar", so Post-CEO Frank Appel. An der Börse wurde der Deal als "strategisch sinnvoll" eingestuft, die Aktie der Deutschen Post stellte mit einem Plus von 1,4 Prozent den Gewinner im DAX.

Mit dem Auslaufen der Berichtssaison legten nur noch wenige Unternehmen Zahlen vor. Bei Ströer fielen die Ergebnisse für das zweite Quartal im Rahmen der Erwartungen aus. Sowohl Umsatz als auch EBITDA entsprachen in etwa den Prognosen von Warburg. Ströer profitiert dabei von der Erholung des Außenwerbegeschäfts und peilt für das dritte Quartal ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent an. Die Aktien schlossen 0,9 Prozent im Plus.

Auch Zooplus legte starke Zahlen vor und schaffte das erste Mal den Sprung über die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro. Den Markt interessiert dies angesichts der laufenden Übernahme aber nicht, die Aktien zeigten sich wenig verändert.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.196,40 -6,04 -0,1% +18,1%

Stoxx-50 3.662,64 +13,13 +0,4% +17,8%

Stoxx-600 473,78 +0,33 +0,1% +18,7%

XETRA-DAX 15.921,95 -3,78 -0,0% +16,1%

FTSE-100 London 7.181,11 +27,13 +0,4% +10,7%

CAC-40 Paris 6.819,84 -18,93 -0,3% +22,9%

AEX Amsterdam 770,79 +1,01 +0,1% +23,4%

ATHEX-20 Athen 2.160,54 +4,89 +0,2% +11,7%

BEL-20 Bruessel 4.323,32 -15,03 -0,3% +19,4%

BUX Budapest 51.626,62 +1443,06 +2,9% +22,6%

OMXH-25 Helsinki 5.668,68 -8,22 -0,1% +23,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.578,46 +7,91 +0,5% -3,5%

OMXC-20 Kopenhagen 1.838,92 +21,73 +1,2% +25,5%

PSI 20 Lissabon 5.220,34 +24,17 +0,5% +7,1%

IBEX-35 Madrid 8.865,70 -60,90 -0,7% +9,8%

FTSE-MIB Mailand 26.224,79 -223,97 -0,8% +19,0%

RTS Moskau 1.689,76 +15,67 +0,9% +21,8%

OBX Oslo 1.017,05 +2,12 +0,2% +18,4%

PX Prag 1.283,64 +8,42 +0,7% +25,0%

OMXS-30 Stockholm 2.383,45 +9,91 +0,4% +27,1%

WIG-20 Warschau 2.300,04 +17,94 +0,8% +15,9%

ATX Wien 3.591,81 -26,23 -0,7% +29,6%

SMI Zuerich 12.477,44 +58,30 +0,5% +16,6%

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:27 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1715 -0,5% 1,1790 1,1796 -4,1%

EUR/JPY 128,38 -0,2% 128,97 129,50 +1,8%

EUR/CHF 1,0711 -0,3% 1,0796 1,0808 -0,9%

EUR/GBP 0,8526 +0,2% 0,8511 0,8512 -4,5%

USD/JPY 109,59 +0,3% 109,37 109,79 +6,1%

GBP/USD 1,3741 -0,7% 1,3853 1,3858 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4952 +0,3% 6,4789 6,4799 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 45.915,42 -0,3% 47.310,01 46.274,76 +58,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,05 67,29 -0,4% -0,24 +39,1%

Brent/ICE 69,33 69,51 -0,3% -0,18 +36,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.783,05 1.787,53 -0,3% -4,48 -6,1%

Silber (Spot) 23,66 23,83 -0,7% -0,16 -10,3%

Platin (Spot) 1.002,20 1.026,85 -2,4% -24,65 -6,4%

Kupfer-Future 4,21 4,33 -2,6% -0,11 +19,5%

