MÄRKTE EUROPA/Autos treiben DAX an - vor Inflation der Eurozone

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer etwas festeren Eröffnung präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch. Der DAX steigt im frühen Handel um ein knappes halbes Prozent auf 14.421 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,3 Prozent auf 3.946 Punkte an. Damit ist ein Ende der anhaltenden Konsolidierung oder Verschnaufpause nach der Herbst-Rally aber weiterhin nicht in Sicht: "Der DAX verteidigt nun mehr oder weniger die aufgelaufenen Gewinne", so ein Marktteilnehmer. Nach den deutschen Inflationsdaten am Dienstag stünden nun die Inflationsdaten aus der Eurozone im Blick, sie werden im Lauf des Vormittags veröffentlicht. Favorisiert werden zunächst die Aktien der Autohersteller.

Im DAX gewinnen Mercedes-Benz 1,3 Prozent, VW 0,9 Prozent und BMW ein halbes Prozent. Porsche Holding ziehen um 1,3 Prozent an. In Paris ziehen Renault um 2,7 Prozent an. Der Stoxx-Branchenindex der Autotitel steigt um 0,9 Prozent. Noch stärker zeigt sich nur der Index der Reise- und Verkehrsaktien, der 1,1 Prozent gewinnt. Der Index der Technologie-Aktien erholt sich um 0,8 Prozent. Auf der anderen Seite geben die rohstoffnahen Basic Resources nach dem starken Wochenauftakt etwas nach.

Dass der DAX etwas zulegt, ist auch den Vorlagen aus den USA geschuldet. Die sind weniger schlecht ausgefallen als zum Börsenschluss in Europa am Dienstag befürchtet. "Der Schwung ist aber erst mal raus", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Auch er blickt auf die Inflationsdaten: "Mit einer ersten positiven Inflationstendenz dürften die Riesenschritte von 75 Basispunkten der Vergangenheit angehören", sagt er mit Blick auf den Zinserhöhungszyklus der EZB.

Die Verbraucherpreise für November werden mit einem Anstieg um 10,4 Prozent erwartet. Ganz besonders im Fokus steht dabei die Sorge vor einer systematischen Ausbreitung der Inflation in weitere Lebensbereiche. Daher wird vor allem auf die Kernrate ohne Energie und Nahrung geschaut, die 5,0 Prozent höher erwartet wird.

Am Abend redet dann US-Notenbank-Chef Jerome Powell zu den Themen Konjunktur und Arbeitsmarkt. Dazu kommen auch noch Aussagen von den stimmberechtigten Fed-Gouverneurinnen Bowman und Cook. Mit den ADP-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag rückt dann auch bereits der große US-Arbeitsmarktbericht vom November am Freitag in den Blick.

Für einige Käufe könnte im späten Geschäft der Monats-Ultimo sorgen. Anlage-Fonds könnten daran interessiert sein, nach der Rally nun zum Monatsende einen hohen Aktienanteil auszuweisen.

RBC optimistisch für Delivery Hero

Daneben stehen einige Kurszieländerungen im Blick. Die Royal Bank of Canada (RBC) zeigt sich optimistisch für Delivery Hero. Sie stuft die Aktie weiterhin als Outperformer ein und hat das Kursziel auf 85 von 75 Euro erhöht. Der Kurs steigt um 2,8 Prozent.

United Internet ziehen um 3 Prozent an, hier hat die UBS eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Und Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy auf 25,70 von 24,30 Euro erhöht, die Kaufempfehlung hat das Haus bekräftigt. Der Kurs steigt um 0,5 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.948,26 +0,4% 13,82 -8,2%

Stoxx-50 3.775,55 +0,3% 9,91 -1,1%

DAX 14.413,86 +0,4% 58,41 -9,3%

MDAX 25.486,74 +0,5% 130,18 -27,4%

TecDAX 3.042,86 +0,6% 17,03 -22,4%

SDAX 12.250,56 +0,2% 30,49 -25,4%

FTSE 7.531,37 +0,3% 19,37 +1,7%

CAC 6.687,00 +0,3% 18,03 -6,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,93 +0,01 +2,11

US-Zehnjahresrendite 3,72 -0,03 +2,21

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0361 +0,3% 1,0348 1,0339 -8,9%

EUR/JPY 143,68 +0,3% 143,40 143,08 +9,8%

EUR/CHF 0,9850 -0,0% 0,9871 1,0504 -5,1%

EUR/GBP 0,8651 +0,1% 0,8646 0,8636 +3,0%

USD/JPY 138,69 +0,0% 138,57 138,39 +20,5%

GBP/USD 1,1975 +0,2% 1,1965 1,1971 -11,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1285 -0,3% 7,1455 7,1549 +12,2%

Bitcoin

BTC/USD 16.886,61 +2,5% 16.874,45 16.380,44 -63,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,76 78,20 +0,7% +0,56 +13,7%

Brent/ICE 83,90 83,03 +1,0% +0,87 +14,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 0,00 132,29 -100,0% -132,29 +97,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.758,73 1.750,30 +0,5% +8,43 -3,9%

Silber (Spot) 21,43 21,25 +0,9% +0,18 -8,1%

Platin (Spot) 1.015,45 1.005,50 +1,0% +9,95 +4,6%

Kupfer-Future 3,64 3,63 +0,3% +0,01 -17,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

