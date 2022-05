MÄRKTE EUROPA/Behauptet - "Atempause nach 900-Punkte-Rally"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer behaupteten Eröffnung präsentieren sich die europäischen Börsen am Mittwoch. Der DAX pendelt im frühen Xetra-Handel eng um den Schlussstand vom Dienstagabend, der Euro-Stoxx-50 ebenso. "Das Plus von fast 900 Punkten innerhalb von gut einer Woche im DAX spricht für eine Verschnaufpause", sagt ein Marktteilnehmer. Zudem sei der DAX nun fast am jüngsten Zwischenhoch von 14.315 Punkten angelangt, erst oberhalb sei der Abwärtstrend voraussichtlich nachhaltig überwunden. "Damit spricht vieles dafür, dass die Anleger erst einmal auf neue Impulse warten", so der Marktteilnehmer. Noch sind sie nicht zu sehen: Der Euro verharrt auf dem Stand vom späten Dienstagnachmittag, das Zinsumfeld zeigt sich ebenfalls nahezu unverändert und die asiatischen Börsen präsentieren sich in engen Grenzen uneinheitlich.

Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners verweist darauf, dass sich die Lage bereits mit dem erneuten Anstieg über die 14.000er Marke verbessert habe. "Die Frage ist, ob die positiven Signale die Anleger zu höheren Aktienquoten bewegen", sagt er. Möglich sei durchaus, "dass jetzt zum einen technisch orientierte Anleger zukaufen und gleichzeitig bisherige Wetten auf fallende Kurse geschlossen werden", meint er und ergänzt: "Beides könnte dem DAX neuen Schwung verleihen."

Im Blick steht die Inflation mit der Revision der Verbraucherpreise in der Eurozone. Sie ist nach den vorläufigen Berechnungen im April auf 7,5 Prozent gestiegen. Leichte Abwärtsrevisionen dürften daher freundlich aufgenommen werden, höhere Werte jedoch wieder Zinsängste wecken. Von der EZB-Sitzung im Tagesverlauf wird dazu wie üblich keine Reaktion erwartet.

Gefragt sind die Versorger: RWE steigen um 2,4 Prozent und Eon um 1,8 Prozent. Der Stoxx-Index der Versorger führt mit einem Plus von 1,3 Prozent auch die Gewinnerseite bei den europäischen Stoxx-Branchenindizes an, gefolgt vom Öl- und Gas-Index, der 0,8 Prozent zulegt. Auf der anderen Seite geben Delivery Hero im DAX um 4,6 Prozent nach.

Siemens Gamesa sehr fest - Übernahmespekulation

Unter den Einzelwerten schießen Siemens Gamesa zur Eröffnung um 11 Prozent nach oben, dann wurden sie vom Handel ausgesetzt. Siemens Energy prüft ein Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien der Tochtergesellschaft und will das Windkraftunternehmen möglicherweise von der Börse nehmen. "Das Ergebnis dieser Erwägung ist offen", heißt es allerdings in einer Ad-hoc-Mitteilung des Münchner Konzerns, mit dem dieser auf entsprechende Berichte der Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters reagiert. "Es wurde keine Entscheidung getroffen und es gibt keinerlei Gewissheit, dass es zu einer Transaktion kommt."

Bloomberg hatte berichtet, Siemens Energy wolle ein Übernahmeangebot für die ausstehenden 33 Prozent Gamesa-Aktien schon in der nächsten Woche vorlegen.

Siemens Energy gewinnen 4 Prozent. Im Windschatten von Siemens Gamesa ziehen auch die Kurse von Nordex und Vestas deutlich an.

Kapitalerhöhung bei Tui dürfte nicht lange belasten

Tui fallen um 9,5 Prozent auf 2,61 Euro. Der Reiseveranstalter hatte am Vorabend eine Kapitalerhöhung um rund 10 Prozent des Grundkapitals angekündigt. Noch in der Nacht erfolgte dann die Platzierung zu 2,62 Euro je Aktie nach einem Xetra-Schluss von 2,89 Euro. Tui fließen damit rund 425 Millionen Euro zu, die zur Rückzahlung von Staatshilfen genutzt werden sollen. "Die schnelle Durchführung der Platzierung zeigt eine hohe Nachfrage und dürfe positiv gesehen werden", kommentierte ein Händler. Die Tui-Aktie dürfte im Tagesverlauf daher einen Teil des Abschlags aufholen.

ABN Amro mit Kurseinbruch nach Zahlen

ABN Amro brechen nach Zahlenausweis um 8,5 Prozent ein. Zwar haben die Gewinnkennziffern die Erwartungen der Analysten an das erste Quartal übertroffen. Negativ wird aber gesehen, dass auch die Kosten deutlich über den Schätzungen liegen, und zwar um 9 Prozent. Zudem hat die Bank kein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.

Burberry steigen dagegen nach Quartalszahlen um 1,2 Prozent. Dabei kommt laut Händlern gut an, dass der Luxusgüterkonzern die Lockdowns in China überraschend gut verkraftet hat.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.732,90 -0,2% -8,61 -13,2%

Stoxx-50 3.634,92 -0,2% -7,85 -4,8%

DAX 14.162,34 -0,2% -23,60 -10,8%

MDAX 29.392,23 +0,1% 21,73 -16,3%

TecDAX 3.087,70 -0,7% -22,84 -21,2%

SDAX 13.327,85 -0,4% -52,10 -18,8%

FTSE 7.513,80 -0,1% -4,55 +1,8%

CAC 6.419,56 -0,2% -10,63 -10,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,06 +0,01 +1,24

US-Zehnjahresrendite 2,97 -0,02 +1,46

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Uhr Di, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0516 -0,3% 1,0530 1,0534 -7,5%

EUR/JPY 136,01 -0,4% 135,96 136,17 +3,9%

EUR/CHF 1,0491 +0,1% 1,0472 1,0455 +1,1%

EUR/GBP 0,8485 +0,5% 0,8448 0,8440 +1,0%

USD/JPY 129,32 -0,0% 129,11 129,27 +12,3%

GBP/USD 1,2393 -0,8% 1,2466 1,2477 -8,4%

USD/CNH (Offshore) 6,7618 +0,2% 6,7551 6,7452 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 29.863,70 -2,2% 29.887,79 30.062,05 -35,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 114,35 112,40 +1,7% 1,95 +55,9%

Brent/ICE 113,01 111,93 +1,0% 1,08 +48,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.815,42 1.815,19 +0,0% +0,23 -0,8%

Silber (Spot) 21,66 21,63 +0,1% +0,03 -7,1%

Platin (Spot) 964,09 955,45 +0,9% +8,64 -0,7%

Kupfer-Future 4,20 4,24 -0,8% -0,03 -5,6%

===

