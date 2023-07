MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Bayer und Nucera gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Behauptet zeigen sich Europas Börsen am Montag im frühen Handel. Nach dem Abverkauf vom Donnerstag versuchen sich die Märkte daran, die Stabilisierung vom Freitag auszuweiten. Der DAX liegt minimal im Minus bei 15.596 Punkten, der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,1 Prozent auf 4.234 Punkte. Am Anleihemarkt tendieren die Kurse ebenfalls seitwärts. Der Euro kann seine Gewinne zum Dollar vom Freitag weitgehend halten, er kostet 1,0954 Dollar.

Die meisten Branchenindizes zeigen sich mit nur kleinen Minuszeichen, nur der Stoxx-Subindex der Rohstoaffaktien reißt mit minus 1 Prozent nach unten aus. Hier drücken laut Händlern schwache Inflationsdaten aus China. Dort hat sich die Abschwächung der Erzeugerpreise beschleunigt. Für die globale Konjunkturnachfrage wird das als schlechtes Zeichen gesehen. Allerdings befeuert es auch Spekulationen über eine lockerere Geldpolitik der chinesischen Notenbank und ein Maßnahmenpaket Pekings zur Stimulierung der Wirtschaft.

Während in China das Umfeld für niedrigere Zinsen günstig scheint, wird in den USA Ende Juli weiter mit einer Zinserhöhung gerechnet. Von dort werden am Mittwoch die Verbraucherpreise berichtet. "Wir gehen davon aus, dass die Verbraucherpreise vom Juni zeigen, dass die Inflation weiterhin viel zu hoch ist und die Fed die Zinsen weiter anheben wird", obwohl "die Räder der Deflation in Bewegung zu sein scheinen", heißt es von den Marktstrategen der Bank of America. Auch BNY Mellon Investment Management sieht die Risiken in Bezug auf die Zinssätze nach oben gerichtet.

Am Freitag war der US-Arbeitsmarktbericht für Juni durchwachsen ausgefallen; die Anzahl der neuen Stellen fiel zwar geringer aus als gedacht, jedoch zogen die Stundenlöhne an. An der Erwartung, dass die US-Notenbank am 26. Juli die Zinsen erhöhen dürfte, änderten die Daten insgesamt nichts.

Im Blick haben Börsianer umso mehr am Montag Auftritte diverser US-Notenbanker, wie Mary Daly, Loretta Mester und Raphael Bostic. In Deutschland könnte der Sentix-Index etwas Aufschluss über die Konjunkturerwartungen geben.

Bayer und Nucera gesucht - Abspaltungen zahlen sich aus

Bei den Einzelwerten ragen im DAX Bayer mit plus 2,1 Prozent hervor. Kurstreiber ist ein Bericht im Platow-Brief, wonach Bayer eine Abspaltung der Agrochemie-Sparte planen soll. Die Analysten von Jefferies glauben, dass dadurch ein Konglomeratsabschlag von rund 20 Prozent vom Aktienkurs genommen werden könnte.

Für die Aktie der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera geht es derweil um weitere 6,6 Prozent nach oben. Hier zeigt sich nach Händlern, wie erfolgreich die Trennung von nicht verwandten Geschäftsbereichen sein könne. Die Nucera-Aktie hat bezogen auf den Ausgabekurs am vergangenen Freitag bereits fast 25 Prozent zugelegt. Für Thyssenkrupp geht es um ein halbes Prozent nach unten.

Dic Asset verlieren hingegen 4,5 Prozent nach einer Prognosesenkung. Das Unternehmen für Büro- und Logistikimmobilien rechnet nur noch mit einem operativen Ergebnis von 50 bis 55 statt 90 bis 97) Millionen Euro. Grund ist nach Ansicht der Analysten von Berenberg, dass kaum noch Transaktionen am Markt stattfinden. Dazu hat Dic seine Brückenfinanzierung zur Übernahme von VIB Vermögen (+0,1%) verlängert, was mit höheren Zinskosten verbunden ist.

In London zeigen sich BT Group (-0,5%) wenig davon bewegt, dass Unternehmenschef Philip Jansen im Laufe des nächsten Jahres von seinem Posten zurücktreten wird.

Daneben bewegen Umstufungen: Scout24 verbilligen sich um 5,1 Prozent, nachdem die UBS die Aktie auf "Sell" abgestuft hat. Norma Group knicken sogar um 7 Prozent ein, nachdem Hauck & Aufhäusser die Aktie abgestuft hat von "Buy" auf "Hold". Drägerwerk springen hingegen um 4,3 Prozent nach einer Hochstufung auf "Buy" durch Warburg. Bei Hugo Boss geht es 1,3 Prozent höher, nachdem Morgan Stanley und die Societe Generale die Kursziele erhöht haben.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.234,05 -0,1% -2,55 +11,6%

Stoxx-50 3.854,94 -0,0% -0,69 +5,6%

DAX 15.596,33 -0,0% -7,07 +12,0%

MDAX 26.972,02 -0,2% -43,17 +7,4%

TecDAX 3.095,85 -0,0% -0,88 +6,0%

SDAX 13.177,38 -0,4% -48,22 +10,5%

FTSE 7.262,63 +0,1% 5,69 -2,6%

CAC 7.111,70 -0,0% -0,18 +9,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,63 -0,00 +0,06

US-Zehnjahresrendite 4,06 -0,00 +0,18

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Fr, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0952 -0,1% 1,0946 1,0949 +2,3%

EUR/JPY 155,93 +0,0% 156,08 155,69 +11,1%

EUR/CHF 0,9754 +0,1% 0,9756 0,9745 -1,5%

EUR/GBP 0,8554 +0,1% 0,8551 0,8537 -3,3%

USD/JPY 142,38 +0,2% 142,58 142,20 +8,6%

GBP/USD 1,2802 -0,2% 1,2801 1,2824 +5,8%

USD/CNH (Offshore) 7,2390 +0,1% 7,2482 7,2271 +4,5%

Bitcoin

BTC/USD 30.129,17 -0,1% 30.111,82 30.350,92 +81,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,20 73,86 -0,9% -0,66 -7,8%

Brent/ICE 77,78 78,47 -0,9% -0,69 -6,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,90 33,48 -1,7% -0,58 -59,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,84 1.924,99 -0,0% -0,15 +5,5%

Silber (Spot) 23,09 23,08 +0,0% +0,01 -3,7%

Platin (Spot) 911,55 915,28 -0,4% -3,73 -14,7%

Kupfer-Future 3,74 3,77 -0,9% -0,03 -1,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2023 04:05 ET (08:05 GMT)