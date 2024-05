MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Delivery Hero haussieren

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich im frühen Geschäft am Dienstag mit kleinen Abgaben. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 18.697 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,2 Prozent auf 5.070 nach unten. Vom Devisen- und vom Anleihemarkt kommen keine Impulse, dort tut sich wenig bei den Kursen. Die breite Bewegungsarmut könnte sich zur Wochenmitte ändern, wenn aus den USA neue Preisdaten kommen, die die Zinssenkungsspekulation wieder anfachen dürften.

Nach dem verhaltenen Wochenstart nimmt die Berichtssaison wieder voll Fahrt auf und macht die Einzelkurse. Unter anderem haben Brenntag und Bayer aus dem DAX berichtet. Im MDAX zeigen Delivery Hero eine Erleichterungsrally, nachdem es dem Unternehmen gelungen ist, sich von einem Teil seines Geschäfts in Asien wieder zu trennen.

Um 11.00 Uhr wird der ZEW-Konjunkturindex veröffentlicht. "Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die der Zukunft wird etwas besser erwartet. Das grundlegende Bild dürfte sich durch die heutige Aktualisierung nur geringfügig verändern. Angesichts der zuletzt schwachen deutschen Konjunktur liegt die Einschätzung der aktuellen Lage depressiv am Boden", blickt QC Partners voraus. Dagegen habe sich die Erwartungskomponente in den vergangenen Monaten schon deutlich aufgehellt.

Uber übernimmt Taiwan-Geschäft von Delivery Hero und beteiligt sich

Delivery Hero hat einen Käufer für sein Liefergeschäft unter der Marke Foodpanda in Taiwan gefunden. Die Aktie schießt daraufhin um fast 20 Prozent nach oben. "Über den Rückzug aus Asien wurde bereits seit längerem gesprochen, um sich auf lukrativere Märkte oder Segmente zu konzentrieren", so ein Marktteilnehmer. Uber übernimmt das Geschäft für 950 Millionen Dollar und beteiligt sich zudem mit knapp 3 Prozent über eine Kapitalerhöhung im Volumen von 278 Millionen Euro an Delivery Hero.

Daneben gilt es eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten. Als zwar insgesamt im Rahmen der Erwartungen liegend bewertet RBC die Geschäftszahlen von Hannover Rück. Allerdings habe sich das Kranken- und Lebensversicherungsgeschäft schwächer als erwartet entwickelt. Die Aktie gibt um 2,9 Prozent nach.

Für Bayer geht es um 1 Prozent nach oben. Das bereinigte operative Ergebnis liegt mit 4,412 Milliarden Euro den Analysten von Jefferies zufolge rund 6 Prozent oberhalb des Konsens.

Rheinmetall verlieren nach Erstquartalszahlen 4,4 Prozent. Die Umsätze wie auch die Ergebnisseite lägen etwas unter den Erwartungen, heißt es im Handel. Allerdings sei der Auftragseingang mit 3,9 Milliarden Euro weit besser als die erwarteten 3 Milliarden Euro.

Klares Schlusslicht im DAX ist Brenntag (-9,1%). Der Chemikalienhändler ist noch etwas schwächer als befürchtet in das Jahr gestartet. Gewinnseitig wurde die Markterwartung in den ersten drei Monaten verfehlt und Brenntag sieht das operative Ergebnis 2024 nun nur noch am unteren Ende der im März genannten Bandbreite.

Nordex sehr fest - Verbio und Nagarro haussieren

Im MDAX geht es für Nordex nach den Zahlen zum ersten Quartal um knapp 6 Prozent aufwärts. Die Analysten von Jefferies sprechen von starken Zahlen. Solide Projektabwicklung und ein qualitativ hochwertiger Auftragsbestand seien die Haupttreiber.

Cancom verteuern sich um 5,9 Prozent. Der IT-Dienstleister hat im ersten Quartal mehr umgesetzt als erwartet und die Jahresprognose bekräftigt.

Als positiv wird im Handel der Ausblick von Verbio eingestuft, der Kurs schnellt um 10 Prozent nach oben. Der Biokraftstoffhersteller erwartet eine deutliche Ergebnisverbesserung für das Schlussquartal. Das dritte Quartal litt dagegen unter dem Rückgang der Preise für Bioethanol sowie Biodiesel und enttäuschte leicht.

Für Nagarro geht es sogar um 18 Prozent nach oben. Sehr gut kommt bei dem IT-Dienstleister die Margenentwicklung an. Sie spreche für eine gute Geschäftsentwicklung mit Preissetzungsmacht.

Vodafone besser als gedacht

Etwas besser als erwartet sind laut Citi die Geschäftszahlen von Vodafone ausgefallen. Dass das operative Ergebnis weiter unter Druck stehe, sei aus Marktsicht keine Überraschung. Positiv heben die Analysten die niedriger als erwarteten Restrukturierungskosten hervor. Vodafone gewinnen 1,1 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.070,98 -0,2% -7,98 +12,2%

Stoxx-50 4.523,12 -0,1% -5,79 +10,5%

DAX 18.696,65 -0,2% -45,57 +11,6%

MDAX 27.023,45 +0,7% 199,51 -0,4%

TecDAX 3.401,09 +0,1% 3,46 +1,9%

SDAX 14.951,81 +0,4% 55,98 +7,1%

FTSE 8.417,86 +0,0% 2,87 +9,1%

CAC 8.203,31 -0,1% -5,97 +8,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,49 -0,02 -0,08

US-Zehnjahresrendite 4,48 -0,01 +0,60

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:31 Mo, 17:03 % YTD

EUR/USD 1,0787 -0,0% 1,0784 1,0798 -2,3%

EUR/JPY 168,80 +0,1% 168,75 168,43 +8,5%

EUR/CHF 0,9795 -0,0% 0,9794 0,9791 +5,6%

EUR/GBP 0,8597 +0,1% 0,8590 0,8599 -0,9%

USD/JPY 156,48 +0,2% 156,50 155,99 +11,1%

GBP/USD 1,2547 -0,1% 1,2554 1,2555 -1,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2448 +0,1% 7,2431 7,2395 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 61.905,94 -1,6% 61.727,10 62.767,98 +42,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,09 79,12 -0,0% -0,03 +9,0%

Brent/ICE 83,30 83,36 -0,1% -0,06 +9,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,48 29,71 -0,8% -0,22 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.338,61 2.336,77 +0,1% +1,84 +13,4%

Silber (Spot) 28,35 28,23 +0,4% +0,12 +19,2%

Platin (Spot) 1.004,33 1.000,98 +0,3% +3,35 +1,2%

Kupfer-Future 4,84 4,80 +0,7% +0,04 +23,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

