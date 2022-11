MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Einzelhandelswerte zum Black Friday leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit minimalen Aufschlägen in den letzten Handelstag der Woche gestartet, geprägt von einem Mangel an Impulsen und wohl dünnen Umsätzen. Viele US-Anleger werden nach dem Thanksgiving-Feiertag nicht aktiv sein, neue Nachrichten gibt es kaum. Der DAX gibt um 0,1 Prozent nach auf 14.523 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls minimal nach unten. Beim DAX laute das vorrangige Ziel, das Erreichte zu verteidigen. Nach dem Anstieg um 23 Prozent sei es definitiv schon positiv, dass es bislang kaum zu großen Gewinnmitnahmen gekommen sei, ist aus dem Handel zu hören.

Die Marktexperten von CMC sehen ein verbessertes fundamentales Umfeld für Aktien. Nicht nur deute sich ein Höhepunkt bei der Inflation an, auch das Wachstum der deutschen Wirtschaft werde vermutlich nicht so stark einbrechen wie zunächst befürchtet. Zumindest signalisierten das am Donnerstag bzw am Mittwoch der besser als erwartet ausgefallene deutsche Ifo-Index bzw. die neuesten Einkaufsmanagerindizes.

Im Blick stehen mit dem sogenannten Black Friday besonders Einzelhandelsaktien. Der Stoxx-Subindex Einzelhandel verliert zu Handelsbeginn 0,6 Prozent und rangiert damit am Ende. Im DAX verlieren Zalando 1,4, Adidas 0,8 und Puma 1,3 Prozent, in London Boohoo 3,6 Prozent. Der Tag gilt insbesondere in den USA als traditioneller Start des Weihnachtsgeschäfts. "Die ersten Zahlen zu den Black Friday Umsätzen haben das Potenzial, über die zukünftige Richtung an den Börsen zu entscheiden oder zumindest mitzuentscheiden", sagt QC Partners. Denn angesichts steigender Lebenshaltungskosten werde in diesem Jahr besonders spannend, wieviel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgegeben werde.

Helma warnt

Zum Minus bei Adidas heißt es im Handel auch, die Affäre um das ehemalige Zugpferd Kanye West weite sich aus und damit der mögliche Reputationsschaden. Adidas hat eine Untersuchung wegen mutmaßlich unangemessenem Verhalten von West während der Zeit der Zusammenarbeit eingeleitet.

Uniper verlieren 4,4 Prozent auf 5,23 Euro. Die Analysten von Citi halten die jüngste Erholung der Aktie für nicht gerechtfertigt. Nachdem ein aktualisiertes Stabilisierungspaket angekündigt wurde, das die per dritten Quartal angefallenen Verluste berücksichtigt, wird das "Sell"-Rating bestätigt bei einem Kursziel von 1,70 Euro. Dieses entspricht dem Preis, den die Bundesregierung im Rahmen der Barkapitalerhöhung und Verstaatlichung von Uniper zahlen wird.

Helma Eigenheimbau brechen nach einer Gewinnwarnung um 9,4 Prozent ein. Gründe sind laut dem Unternehmen Gewährleistungen bei einer Tochter im Zusammenhang mit der Insolvenz eines großen Subunternehmers, und weiter gesunkene Auftragseingänge "in einem sehr schwierigen Marktumfeld". Helma sieht den Umsatz nun am unteren Ende der zuvor kommunizierten Bandbreite.

Westwing gewinnen dagegen 1,2 Prozent, nachdem der Möbelhändler ein kleines Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat. Die am Vortag rund 8 Prozent festere Formycon-Aktie verliert 2,5 Prozent. Der Entwickler von biopharmazeutischen Nachfolgeprodukten hat am Morgen Neunmonatszahlen vorgelegt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.959,04 -0,1% -2,95 -7,9%

Stoxx-50 3.765,59 -0,0% -0,46 -1,4%

DAX 14.522,80 -0,1% -16,76 -8,6%

MDAX 25.881,77 -0,7% -173,16 -26,3%

TecDAX 3.122,44 -0,2% -4,93 -20,4%

SDAX 12.490,83 -0,7% -91,84 -23,9%

FTSE 7.474,12 +0,1% 7,52 +1,1%

CAC 6.704,00 -0,0% -3,32 -6,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,88 +0,03 +2,06

US-Zehnjahresrendite 3,67 -0,03 +2,16

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:00 Do, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0421 +0,1% 1,0420 1,0407 -8,3%

EUR/JPY 144,55 +0,2% 144,35 144,06 +10,4%

EUR/CHF 0,9832 +0,1% 0,9838 1,0596 -5,2%

EUR/GBP 0,8605 +0,2% 0,8603 0,8582 +2,4%

USD/JPY 138,70 +0,1% 138,58 138,43 +20,5%

GBP/USD 1,2111 -0,0% 1,2112 1,2127 -10,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1667 -0,0% 7,1657 7,1606 +12,8%

Bitcoin

BTC/USD 16.419,59 -1,1% 16.374,70 16.587,88 -64,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,96 77,94 +1,3% +1,02 +14,0%

Brent/ICE 85,90 85,34 +0,7% +0,56 +17,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 124,50 123,79 +0,6% +0,72 +87,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.752,07 1.756,15 -0,2% -4,08 -4,2%

Silber (Spot) 21,33 21,55 -1,0% -0,22 -8,5%

Platin (Spot) 987,40 991,75 -0,4% -4,35 +1,7%

Kupfer-Future 3,65 3,63 +0,8% +0,03 -17,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2022 03:57 ET (08:57 GMT)